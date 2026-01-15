Crimen y Justicia

Cocaína adulterada en Neuquén: acusaron a un dealer por venderle la droga a una víctima fatal

El sospechoso está vinculado a la muerte de un hombre de 33 años, quien falleció tras desvanecerse en plena calle en la localidad de Plottier. En el allanamiento a su casa hallaron estupefacientes

Parte de la droga secuestrada
En el marco de la investigación que se originó a partir de la detección de muertes y cuadros graves vinculados al consumo de cocaína adulterada en Neuquén, la fiscalía de Narcocriminalidad imputó a un dealer: lo acusan de venderle la droga a unos de los hombres que murió poco después de consumirla.

Según el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, el acusado, identificado como C.N.M., habría comercializado droga bajo la modalidad de delivery al menos desde el 15 de diciembre pasado y, muy posiblemente, hasta este miércoles.

La investigación lo vincula directamente con el caso de la víctima fatal de 33 años, quien falleció tras desvanecerse en plena calle en la localidad de Plottier.

De acuerdo a la información oficial, la fiscal Silvia Moreira y su equipo identificaron al sospechoso mediante el análisis del teléfono de la víctima, donde encontraron intercambios de mensajes y comprobantes de transferencias que lo conectan con la provisión de la droga.

El caso registra tres muertes.
Los datos del domicilio, un vehículo y la dinámica de comercialización también quedaron acreditados en la causa.

Con las pruebas, la Justicia ordenó allanarlo en su casa del barrio Valentina Sur, en la ciudad capital. Allí, la Policía secuestró un envoltorio con 16,4 gramos de clorhidrato de cocaína, una balanza digital, bolsas de nailon para fraccionamiento, dinero en efectivo y un vehículo Volkswagen Gol Trend verde que era usado para las entregas. Justamente, en el interior del auto se encontraron otros nueve envoltorios de cocaína.

C.N.M. no quedó detenido. Como medida cautelar, la Justicia dispuso que se presente semanalmente en una comisaría, no pueda ingresar al barrio ni acercarse a su domicilio y tampoco utilice el coche.

En el marco de la
En el marco de la investigación se realizaron varios allanamientos en distintos barrios de la ciudad capital

La investigación comenzó a mediados de diciembre, cuando el sistema de Salud provincial emitió una alerta tras registrar tres casos graves de intoxicaciones, dos de ellos fatales y uno con un hombre de 29 años que recibió el alta después de estar internado en terapia intensiva.

Las víctimas fatales iniciales fueron un joven de 23 años y un hombre de 53. Las autoridades advirtieron que los afectados presentaron síntomas inusuales, como daño hepático y alteraciones en la coagulación, distintos a los cuadros típicos asociados al consumo de cocaína.

El caso del hombre de 33 años, que murió en Plottier, se produjo un día después de la alerta gubernamental. Según relataron testigos, la víctima permaneció consciente varios minutos tras desvanecerse en la vía pública y falleció antes de que pudiera ser trasladado por una ambulancia. El análisis del celular fue la clave que permitió reconstruir la transacción y la identidad del vendedor.

A raíz de estos hechos, se realizaron allanamientos en diferentes barrios de Neuquén, entre ellos Toma 7 de Mayo, Almafuerte y Valentina Sur. El Ministerio de Seguridad provincial informó que las compras se hicieron en puntos distintos, sin que existan vínculos entre los puntos de venta ni entre las personas demoradas en esos operativos.

En los procedimientos se secuestraron más de 130 gramos de clorhidrato de cocaína, hongos alucinógenos, cannabis sativa, dinero en efectivo y teléfonos celulares, además de una balanza y otros elementos relacionados con la causa.

Droga, dinero y otros elementos
Droga, dinero y otros elementos incautados en los operativos

En paralelo, la investigación del MPF y de la Policía permitió determinar que la cocaína incautada en uno de los domicilios donde una de las víctimas había adquirido la droga estaba mezclada con Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario que suele usarse como sustancia para cortar estupefacientes.

El hallazgo fue confirmado por el laboratorio de la Gendarmería Nacional en Buenos Aires. La fiscalía notificó de inmediato a las autoridades sanitarias y amplió las medidas para analizar muestras biológicas en busca de más información.

Desde que se emitió la alerta, las autoridades sanitarias de Neuquén recomendaron a la población evitar el consumo de drogas, sobre todo cuando los síntomas detectados no coinciden con los habituales. También recordaron la disponibilidad de asistencia gratuita y confidencial en hospitales, centros de salud y líneas telefónicas como “Salud mental te escucha” y la línea 141 de Sedronar.

La causa por la comercialización de estupefacientes sigue en trámite, mientras la fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación para determinar si existen más responsables o puntos de venta relacionados con los casos de intoxicación y muerte.

