El gobierno de Neuquén emitió un alerta por cocaína adulterada: ya hay dos muertos y un internado en terapia intensiva

Las autoridades le pidieron a la sociedad precaución, evitar el consumo y que, ante cualquier tipo de síntoma que no sea habitual por ingerir este tipo de sustancias, que concurran al centro de salud u hospital más cercano

Hay un internado en la
Hay un internado en la terapia intensiva del Hospital Castro Rendón

El gobierno de Neuquén emitió este martes un alerta ante la posible circulación en la provincia de cocaína adulterada, luego de que en los últimos cinco días se registraran dos muertes vinculadas a ese tipo de consumo. Una tercera persona se encuentra internada en la terapia intensiva del Hospital Castro Rendón de la capital provincial.

Las autoridades sanitarias de la provincia advirtieron que en los tres casos registrados se repetía el patrón del consumo del estupefaciente y que ninguno de los pacientes presentaba síntomas habituales para el tipo de droga que habían manifestado haber ingerido.

A través de un comunicado oficial, se le pidió precaución a la población y evitar el consumo, “especialmente ante la sospecha de sustancias posiblemente adulteradas”.

“En los últimos cinco a seis días se registraron tres personas en guardia que habían consumido cocaína. Dos de ellas fallecieron y ocurrió en un período de tiempo muy corto, lo cual hace despertar la sospecha de que haya un producto adulterado, que no tenga solamente cocaína, sino que pueda tener otras sustancias que hayan provocado estos cuadros tan graves”, indicó Horacio Trapassi, jefe del Departamento de Toxicología Ambiental del Ministerio de Salud de Neuquén.

Y detalló: “Las personas fallecidas fueron un varón de 23 años y un varón de 53 años que tenían como características en común haber consumido cocaína y la presencia de un daño hepático en su evolución clínica con una evolución tórpida que condujo a la muerte, finalmente. La persona internada está actualmente, poco a poco, evolucionando favorablemente”.

Se sospecha que las muertes
Se sospecha que las muertes están relacionadas al consumo de cocaína adulterada

Por otro lado, a quienes hayan consumido cocaína y presenten cualquier tipo de sintomatología que no sea la habitual para este tipo de consumo, se les solicitó que concurran de manera urgente al centro de salud u hospital más cercano.

Trapassi advirtió que en los casos analizados “hay efectos que no se espera que sucedan con determinadas sustancias, como en este caso la cocaína, que se esperaría que sea un cuadro de excitación psíquica, excitación motora, en el que puede haber hipertensión, taquicardia o eventos cardíacos”.

“En estos casos, hubo fallo hepático, alteraciones de la coagulación, se sale de lo esperable para la cocaína, y ni hablar cuando termina siendo el desenlace la muerte”, expuso el especialista.

El gobierno neuquino afirmó que continúan las investigaciones para determinar el origen y la composición de la sustancia que habría causado estas intoxicaciones en la zona.

“Se genera un alerta, se abre una investigación que no es solamente de salud, sino también de otras instituciones, en la cual se busca en lo posible conocer de qué se trata esa sustancia y qué otros productos podía contener para que se explique lo que está sucediendo. Pero nosotros siempre acompañamos a la totalidad de las personas, con lo cual, quien haya consumido alguna sustancia -en este caso cocaína- y se salga de los efectos esperados que conoce por el uso de la cocaína -excitación, aumento de la energía, mayor movilidad del cuerpo, etc.-, consulte inmediatamente a la guardia más cercana”, solicitó Trapassi.

En ese sentido, profundizó: “Estos casos estuvieron relacionados con daño del hígado y alteración de la coagulación. Vamos a hacer hincapié en estas cosas: si hay sangrados, si aparece dolor abdominal, si aparecen alteraciones del sensorio -o sea, del estado mental- distintos a lo que se esperaría de la cocaína, coloración amarilla de la piel, o palidez en el caso de los sangrados, consultar de inmediato, tanto la persona que consume como quienes acompañan a las personas que consumen, su círculo afectivo”.

Además, se dio aviso al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) nacional sobre nuevas sustancias de consumo psicoactivas.

“Activamos el Sistema de Alerta Temprana, que es un sistema nacional al que se avisa la posible aparición de nuevas sustancias psicoactivas o de nuevas formas de consumo. Ya estamos trabajando con Nación para que se abra una investigación en este sentido”, concluyó Trapassi.

Por otro lado, desde el Ministerio de Salud de Neuquén se recordó que quienes padecen consumos problemáticos pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental, donde serán escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios.

También está habilitada la línea telefónica 299 535 8191 (Salud mental te escucha), o se puede llamar a la Línea 141, de Sedronar.

