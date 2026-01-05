Neuquén en alerta por cocaína adulterada: qué sustancia hallaron en los estupefacientes secuestrados

Se hicieron cuatro allanamientos y el material secuestrado fue analizado (Fotos: MPF Neuquén)

El gobierno de Neuquén emitió un alerta el pasado 16 de diciembre ante la circulación en la provincia de cocaína adulterada, luego de que se registraran dos muertes vinculadas a ese tipo de consumo. En ese contexto, y mientras se investiga si otros dos hombres que fallecieron en la vía pública habían ingerido esta sustancia; se conocieron los resultados de los análisis a los estupefacientes secuestrados durante cuatro allanamientos: la droga contenía un medicamento veterinario.

El origen del caso tuvo que ver con una alerta sanitaria emitida por el sistema de Salud de la provincia, a partir de la sospecha de circulación de cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital y sus alrededores, y tras detectarse tres personas que habían consumido estupefacientes y presentaban “síntomas no habituales para este tipo de droga”. De los tres, dos murieron y la tercera fue internada.

La causa quedó en manos de la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira que el pasado 23 de diciembre dispuso cuatro allanamientos en los barrios Toma 7 de Mayo y Almafuerte por parte del departamento Antinarcóticos de la Policía provincial, y autorizados por el juez de garantías Lucas Yancarelli.

Los procedimientos se hicieron luego de que se lograra identificar los lugares donde dos de las primeras víctimas habrían adquirido las dosis. Como resultado, fueron secuestrados 20 gramos de hongos de tipo alucinógenos, junto con plantines y cogollos de Cannabis Sativa, además de 600 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares, una balanza y 131,1 gramos de clorhidrato de cocaína.

La droga secuestrada fue analizada en Buenos Aires

La droga secuestrada fue analizada para intentar determinar su composición. En el mientras tanto, otros dos hombres murieron en la vía pública y se investiga si fue porque consumieron la cocaína adulterada: los síntomas y antecedentes clínicos no coincidían con las típicas intoxicaciones por cocaína.

Lo cierto es que, como resultado de los estudios realizados por parte de la dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional en CABA, se estableció que en uno de los domicilios allanados -donde una de las víctimas que sobrevivió había adquirido la droga- la cocaína estaba cortada con Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario.

A partir de la detección de esta sustancia, la fiscal del caso dispuso la ampliación del oficio respecto de las muestras biológicas incorporadas a la causa y notificó a las autoridades sanitarias.

En este caso, el departamento de Antinarcóticos de la Policía se ocupó del traslado de las muestras a un laboratorio que, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, realizará los estudios específicos.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Neuquén insistió en la necesidad de extremar precauciones. Además de recomendar evitar cualquier consumo de sustancias, también subrayaron la importancia de acudir inmediatamente a un centro de salud si se presentan síntomas atípicos tras la ingesta.

Así, recordaron que la asistencia para personas con consumos problemáticos está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia, así como en la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha, y la Línea 141 de Sedronar.

Según detalló Horacio Trapassi, médico clínico y toxicólogo del Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén (CITA), a diferencia de los síntomas habituales del consumo de cocaína —como agitación, arritmias o hipertensión—, en estos casos predominan “daño hepático y alteraciones en la coagulación”, lo que señala la posible presencia de compuestos atípicos en la droga.

Respecto a las personas identificadas durante los allanamientos, desde el Ministerio Público Fiscal de Neuquén se informó que uno de los sospechosos fue detenido por orden de la fiscal del caso y en las próximas horas le formulará cargos por la tenencia de droga en su vivienda; mientras que a los otros cinco se los notificó de la investigación en marcha.