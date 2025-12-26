Crimen y Justicia

Murió otro hombre que se descompensó en plena calle de Neuquén e investigan si consumió cocaína adulterada

La víctima fue trasladada al Hospital Castro Rendón, donde ingresó con un paro cardiorrespiratorio

El paciente tuvo que ser reanimado, pero sufrió un shock refractario

En medio de las seguidillas de muertes ocurridas por consumo de cocaína adulterada en Neuquén, este jueves murió otro hombre que habría consumido la misma sustancia. Se descompuso en plena vía pública y, pese a que lo trasladaron al hospital, no pudieron salvarle la vida.

El último fallecido fue un hombre de 33 años, que fue trasladado de urgencia desde el Hospital Heller al Hospital Castro Rendón en la capital, por la gravedad de su estado. Aparentemente, antes de descompensarse habría consumido alcohol y cocaína, por lo que creen que la hipótesis gira en torno a otro caso de droga adulterada.

Al momento de ser ingresado al centro de salud, el paciente se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Por esto, tuvieron que realizarle maniobras de reanimación, pero, posteriormente, sufrió un shock refractario que provocó su muerte.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, la Justicia comenzó a investigar el caso y ya se implementaron los protocolos de emergencia, con intervención de la Fiscalía y la Policía, para esclarecer el origen de la sustancia. Asimismo, las autoridades sanitarias monitorearon la situación y reforzaron la investigación interinstitucional ante el aumento de estos episodios en la región.

El Ministerio de Salud neuquino activó una alerta sanitaria por la cantidad de casos detectados

Por su parte, el Ministerio de Salud de Neuquén insistió en la necesidad de extremar precauciones ante la sospecha de circulación de cocaína adulterada en la capital y zonas cercanas. Además de recomendar evitar cualquier consumo de sustancias, también subrayaron la importancia de acudir inmediatamente a un centro de salud si se presentan síntomas atípicos tras la ingesta.

Así, recordaron que la asistencia para personas con consumos problemáticos está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia, así como en la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha, y la Línea 141 de Sedronar.

La semana pasada, las autoridades sanitarias y policiales comenzaron a investigar si la muerte de un hombre en Plottier, quien se descompensó en la vía pública y murió minutos después, también se encontraba relacionada con el uso de estupefacientes modificados con sustancias de alta toxicidad.

Este último episodio ocurrió el mediodía del viernes 19 de diciembre, en la calle Río Colorado, en el sector Bardas Rojas. En ese momento, varios testigos relataron que hubo varios intentos desesperados por auxiliar a la víctima, luego de que se desplomara en la calle. Incluso, habría permanecido consciente y pedido ayuda por algunos minutos.

Una residente contó al medio Diariamente Plottier: “Mi hijo llamó a las 12:25, pero la ambulancia llegó 13:45. ¿Saben por qué llegó? Porque la Policía llamó desesperadamente porque se estaba muriendo el hombre mientras le hacían RCP. Vino el SIEN y ya se encontraba fallecido”.

La zona donde se descompuso la última víctima del consumo de cocaína adulterada

Las pesquisas sobre esta muerte incorporaron la hipótesis de intoxicación por sustancias adulteradas, debido a que los síntomas y antecedentes clínicos no coincidían con las típicas intoxicaciones por cocaína. Así, las autoridades sanitarias continúan las investigaciones para identificar los componentes de la droga y el origen de los episodios detectados.

En paralelo, la cartera se vio obligada a lanzar una alerta sanitaria, que surgió tras confirmarse “dos muertes y un paciente grave internado en terapia intensiva en la ciudad capital”, según comunicó el organismo.

Por esto mismo, se replicó la advertencia a modo de prevención en La Pampa, que recomendó evitar el consumo de sustancias ilícitas y enfatiza la necesidad de acudir rápidamente a centros médicos ante síntomas como pérdida de conciencia, convulsiones, dificultades respiratorias o alteraciones cardíacas, ya que “no se confirmaron casos locales” hasta la fecha.

Según detalló Horacio Trapassi, médico clínico y toxicólogo del Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Neuquén (CITA), se reportaron tres casos de intoxicación por cocaína adulterada, que derivaron en dos muertes. “Los fallecidos tenían veintitrés y cincuenta y tres años, mientras que el paciente en terapia intensiva tiene veintinueve años”, informó Trapassi al medio LM Neuquén.

De hecho, el profesional explicó que, a diferencia de los síntomas habituales del consumo de cocaína —como agitación, arritmias o hipertensión—, en estos casos predominan “daño hepático y alteraciones en la coagulación”, lo que señala la posible presencia de compuestos atípicos en la droga. Esta variante reforzaría la hipótesis de que la sustancia habría sido adulterada con componentes tóxicos.

