Buscan a una adolescente que desapareció en Córdoba: la última imagen de ella fue captada a 100 km de su casa

La desaparición de Constanza Alexia Baravalle Vidal en Córdoba activó una búsqueda nacional este martes, luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación emitiera una alerta a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu). El operativo apunta a impedir que la adolescente de 15 años abandone el país, movilizando a fuerzas provinciales y nacionales en toda Argentina.

El último contacto con su familia fue en la medianoche del domingo 11 de enero, cuando salió de su domicilio. Tiempo después, testigos la vieron en la terminal de ómnibus de Río Tercero.

Las últimas imágenes de Constanza fueron captadas por cámaras en el centro de Córdoba capital, es decir a casi 100 kilómetros de su casa, según informaron fuentes policiales citadas por El Doce.

La denuncia fue presentada por la abuela de la menor, quien informó que Constanza no respondió a los llamados telefónicos, lo que motivó la inmediata intervención judicial. La investigación está bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero y la Fiscalía de Distrito Uno de Córdoba.

La joven mide 1,55 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, cabello lacio y negro, contextura robusta y vestía pantalón y remera negra al momento de su desaparición.

Familiares y autoridades solicitan colaboración ciudadana para aportar datos a la búsqueda. Quienes tengan información relevante pueden contactar al 911 o a la Fiscalía de Instrucción del 1° turno.

Atada, golpeada y envuelta en bolsas: cómo hallaron a la mujer que estuvo 48 horas desaparecida en Córdoba

La aparición de Tania Suárez con vida, tras permanecer desaparecida durante dos días, conmocionó a la provincia de Córdoba y encendió interrogantes sobre su secuestro y la violencia de la que fue víctima. El hallazgo se produjo el martes en un terreno baldío de La Cumbre, donde fue encontrada golpeada, desorientada, con las extremidades atadas y envuelta en bolsas plásticas. La Justicia continúa analizando imágenes y evidencia en busca de los responsables, mientras la mujer se recupera después de relatar el calvario que atravesó.

En el hospital, Tania relató a su hermana y al personal sanitario los hechos: reveló que la golpearon y que, ante el peligro, fingió estar muerta para sobrevivir. También contó que destruyeron su teléfono y arrojaron el chip. Además, mencionó la presencia de un Audi gris, dato que aún permanece bajo investigación, ya que no se ha confirmado si el vehículo estuvo involucrado en el traslado. Según los rescatistas citados por ElDoceTv, la víctima fue localizada dentro de dos bolsas de consorcio, con las manos y los pies amarrados con cinta adhesiva, boca abajo y con lesiones evidentes en la cabeza, el cuello y las piernas. Junto al sitio del hallazgo, estaba su cartera, en cuyo interior se halló un rollo de cinta.

La secuencia que desembocó en su desaparición comenzó el domingo, cuando Tania salió de su vivienda en barrio Argüello Norte, dentro de la ciudad de Córdoba, para encontrarse con un hombre a quien había conocido por redes sociales, según reconstruyó ElDoceTv. Durante la cita, sostuvo conversaciones con su hija y su hermana, en las que transmitió su malestar y desconfianza por el hombre con quien se encontraba. “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, advirtió en referencia al infame violador serial Marcelo Sajen. El encuentro tuvo lugar en un parque, escenario donde compartieron primero una picada y luego, pasadas dos horas, un choripán junto a un segundo hombre.

Durante ese intervalo, Tania mantuvo contacto con su familia y expresó preocupación: “Hija, se está poniendo denso. Yo si veo algo raro te aviso”. Su último mensaje alertó sobre una bebida con un sabor inusual proporcionada por el hombre. Fue la última comunicación; poco después se interrumpió el contacto y el teléfono de Tania quedó fuera de servicio.

El lunes, ante la falta total de noticias, los familiares presentaron la denuncia policial, y la causa pasó a la fiscalía de Córdoba. El análisis de cámaras de seguridad ubicó a Tania subiendo a un Fiat Cronos gris, supuesto vehículo de una aplicación de viajes gestionada por el hombre de la cita. Paralelamente, los fiscales Andrea Martín y Paula Kelm, responsables de la investigación en Córdoba capital y en Cosquín respectivamente, avanzan en el rastreo de imágenes y datos para reconstruir el itinerario de la víctima y localizar a los sospechosos.

Actualmente, la Justicia se concentra en dilucidar lo ocurrido en esas casi 48 horas de desaparición y no existen personas detenidas. Las autoridades mantienen bajo resguardo los testimonios y aguardan que el estado de salud de Tania le permita declarar formalmente sobre el caso. Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de peritajes y ampliaciones de cámaras para identificar posibles vehículos y participantes vinculados al crimen.

