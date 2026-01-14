Sociedad

Córdoba: dos jóvenes tuvieron que ser rescatadas tras una crecida de un río que las dejó aisladas

Las mujeres de 22 años debieron ser asistidas por los equipos de emergencia luego de que una subida repentina del río Pozo del Indio las dejara atrapadas

Los jóvenes de 22 años quedaron varados en Capilla del Monte. La Policía y el Duar lograron encontrarlos en buen estado

Dos jóvenes de 22 años experimentaron un momento inesperado durante la tarde del martes en Tanti, una localidad del valle de Punilla, en Córdoba. Lo que parecía ser una jornada tranquila junto al río cambió por completo cuando la corriente aumentó de manera abrupta y las dejó sin posibilidad de cruzar.

La situación movilizó rápidamente a diversos equipos de emergencias. Personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y los Bomberos Voluntarios de Tanti organizaron un operativo conjunto. La intervención permitió establecer contacto con las jóvenes, oriundas de Lomas de Zamora, quienes se encontraban en buen estado de salud y recibieron asistencia en el lugar.

El procedimiento de rescate incluyó su extracción por un sendero hasta un corredor sanitario, donde continuaron recibiendo atención primaria. Luego, las autoridades optaron por trasladarlas de manera preventiva al dispensario local de Tanti para una valoración médica más exhaustiva. Ambas permanecían fuera de peligro.

El operativo se activó tras conocer el aislamiento de las jóvenes como consecuencia del aumento súbito del caudal. El despliegue de los efectivos del DUAR y el acompañamiento de los bomberos voluntarios resultó clave para garantizar la seguridad de las afectadas.

Las jóvenes rescatadas recibieron atención
Las jóvenes rescatadas recibieron atención primaria y fueron trasladadas al dispensario local para una valoración médica

No fue la única situación de este tipo registrada en la provincia. Durante el mismo martes, en Capilla del Monte, tres jóvenes de 18 años debieron ser rescatados luego de que una fuerte tormenta y la crecida del río Capilla del Monte los sorprendieran en plena excursión.

Los adolescentes, que habían descendido desde el dique Los Alazanes hacia la Toma del Río Capilla del Monte, quedaron varados ante la imposibilidad de regresar a tiempo. La rápida reacción de familiares y amigos permitió activar un operativo de búsqueda que culminó con la localización de los tres en buen estado de salud.

La policía y los efectivos del DUAR participaron también en este segundo rescate. Tras varias horas, lograron hallar a los jóvenes, quienes fueron trasladados a la Comisaría de Capilla del Monte para recibir asistencia y reencontrarse con sus familias.

Las autoridades reiteraron la importancia de consultar el pronóstico antes de planificar salidas a la naturaleza y seguir las indicaciones de seguridad para evitar situaciones similares.

Dramático rescate de un motociclista que intentó cruzar un río en Córdoba en medio de un fuerte temporal

El episodio se dio en el marco de un fuerte temporal con lluvias intensas en la ciudad y alrededores

La crecida repentina del río Los Chorrillos en Estancia Vieja, en la provincia de Córdoba, el jueves pasado, puso en marcha un operativo de emergencia que culminó con el rescate de un motociclista de 27 años varado con su moto en el Vado Los Chorrillos. La situación se generó por fuertes tormentas que azotaron a la ciudad capital y alrededores, por lo que se generaron varios accidentes en distintos puntos.

En cuanto al hombre rescatado, la intervención de los efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) resultó clave para extraer al hombre, quien había quedado atrapado luego de desafiar las advertencias policiales sobre el peligro inminente por el aumento del caudal.

El incidente ocurrió cerca de las 13 horas, cuando el motociclista, ignorando las indicaciones del personal apostado en el lugar, intentó cruzar el vado pese al crecimiento súbito del río. La fuerza del agua desplazó la motocicleta y dejó al conductor aferrado a un árbol, imposibilitado de avanzar o regresar por sus propios medios.

El operativo de rescate desplegó técnicas específicas y un sistema de cuerdas para asegurar la extracción del motociclista desde el sector peligroso hasta la orilla. El DUAR empleó todos los elementos de seguridad requeridos para garantizar que el hombre llegara a salvo, procedimiento que fue seguido de una revisión médica en el lugar. Se descartaron heridas, así que no requirió traslado a ningún hospital de la zona.

El subcomisario Agustín Medina, director de Bomberos, aportó que la dotación desplegada intervino tras recibir el aviso de una persona atrapada por el evento hídrico.

Explicó: “La dotación con las medidas de seguridad y elementos de rescate procedieron al rescate de la misma, extrayéndolo por un sistema de cuerdas, llegando a la orilla a salvo el mismo, solicitando servicio médico sin novedad”. El relato oficial remarca que la motocicleta fue arrastrada por la corriente y perdida de vista durante el episodio.

En medio del operativo de rescate, la ciudad de Córdoba y alrededores enfrentaban una jornada marcada por lluvias intensas desde la madrugada.

