Crimen y Justicia

Un hombre secuestró a su pareja y a sus hijos luego de ser denunciado por violencia de género en Neuquén

Sobre el acusado pesaba una denuncia previa y una prohibición que lo obligaba a tener cualquier tipo de contacto con la víctima. Tras haber roto la medida, confirmaron que el caso irá a juicio

El acusado permanecerá en libertad
El acusado permanecerá en libertad hasta que termine el proceso judicial

Luego de que una mujer residente de la localidad de Zapala, en la provincia de Neuquén, interpusiera una denuncia por violencia de género en contra de su ex pareja y padre de sus tres hijos, la situación escaló a otros niveles al haber sido secuestrados por el agresor. Así, las víctimas permanecieron cautivas por casi un día hasta que fueron rescatadas por las autoridades.

La búsqueda policial se activó gracias a una denuncia de paradero, que fue realizada el sábado 10 de enero. De esta manera, los efectivos de la Comisaría 49 y del Departamento de Búsqueda de Personas intervinieron y hallaron a la mujer y a sus tres hijos menores de 10 años (dos varones y una nena), retenidos en una propiedad del acusado.

De acuerdo con la investigación, los cuatro habían sido secuestrados la noche del viernes 9. Aunque no se precisó si habrían sido abordados en su vivienda, se constató que habían sido llevados hacia un puesto rural de Vista Alegre. Allí, el agresor contaba con una propiedad cercana a la ruta 67.

El acusado le había quitado
El acusado le había quitado el chip al celular de la mujer, para evitar que pudiera pedir ayuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de esto, se organizó una audiencia judicial, en donde se consignó la apertura formal de la investigación penal preparatoria. Según la información publicada por LM Neuquén, se fijó un plazo de cuatro meses para la recolección de pruebas suplementarias.

Para el juez Juan Guaita, la evidencia presentada resultó “suficiente para avanzar con el proceso”, según consta en la resolución, permitiendo así la formulación de los cargos. No obstante, el acusado, identificado como “S. R.”, podrá permanecer en libertad mientras respete las estrictas medidas de protección impuestas.

En este sentido, el magistrado resolvió que, durante cuatro meses, tendrá que usar un dispositivo dual de monitoreo, así como tiene prohibido acercarse a Zapala y zonas cercanas. Esto se debe a que es la zona en donde residen las víctimas. Por otro lado, deberá presentarse semanalmente en la Comisaría 16 de Neuquén, para confirmar que sigue a disposición de la Justicia.

Por su parte, la asistente letrada Analía García aseguró que S. R. sería autor del delito de privación ilegal de la libertad, agravado por la violencia de género. Asimismo, la Fiscalía acreditó que el acusado había trasladado a la mujer y sus hijos contra su voluntad y los mantuvo incomunicados, quitándole el chip del teléfono móvil a la víctima para impedir que pidiera auxilio.

El acusado será llevado a
El acusado será llevado a juicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la situación judicial previa de “S. R.”, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) subrayó que el imputado tenía una suspensión de juicio a prueba, vigente y dictada también en la ciudad de Zapala, por episodios anteriores de violencia.

De esta forma, explicó que ese beneficio imponía una prohibición de contacto con la víctima y la exclusión de cualquier acto de violencia o perturbación hacia ella. Dada la violación de estas condiciones, ratificó que el proceso ya no quedará en pausa y se reactivará para avanzar hacia su juicio.

El caso permanece enmarcado dentro de un contexto de violencia de género, ya que la amenaza de muerte proferida por el imputado hacia su ex pareja y el actual compañero de la mujer contribuyó a la gravedad del cuadro.

Le disparó a su ex pareja y luego se quitó la vida: la víctima agonizó varios días antes de morir

Un femicidio conmocionó a la ciudad de Centenario, después de que un hombre disparara a su ex pareja el domingo 21 de diciembre y, posteriormente, se quitara la vida. La víctima permaneció en estado crítico tras ser trasladada al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue intervenida de urgencia por una herida de bala en la cabeza. No obstante, su muerte se confirmó el 26 de ese mes.

La mujer murió luego de
La mujer murió luego de haber permanecido internada por varios días (Ministerio de la Salud de Neuquén)

El episodio comenzó a las 15:40 horas con una activación S.O.S. del Botón de Alerta Personal (B. A. P.).; tres minutos más tarde, el personal de la Comisaría Quinta acudió al domicilio en el sector Formosa y Agrimensor Arriaga, en la Toma Familias Unidas.

A las 15:50, los efectivos reportaron detonaciones de arma de fuego dentro de la vivienda. Para cuando ingresaron a la propiedad, hallaron a la mujer herida y al hombre sin vida. Además, las autoridades informaron que la víctima realizó otra activación S.O.S. ese mismo día, a las 13:07, al advertir que su agresor se encontraba frente a su domicilio.

En ese momento, los policías la encontraron ilesa y ella decidió no presentar una denuncia formal, señalando que el atacante, identificado como Fernando Gabriel Gómez, se había retirado del lugar en un vehículo Renault.

Según reconstruyeron, el botón antipánico había sido entregado a la mujer el 12 de diciembre y figuraba como usuaria activa en el sistema. El agresor ya estaba identificado previamente por las autoridades. Tras el hecho, el área fue acordonada por el personal de Criminalística y las autoridades judiciales, quienes recolectaron una serie de pruebas.

