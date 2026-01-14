Crimen y Justicia

“Tu virginidad es pura, es un beneficio”: detuvieron a un pai umbanda acusado de abusar de su hijastra en Moreno

La víctima tiene 18 años y, según su relato, los ataques comenzaron cuando tenía 14 en el domicilio familiar

Un pai de la religión umbanda fue detenido, acusado de haber abusado y embarazo a su hijastra en el domicilio familiar del partido bonaerense de Moreno.

El sospechoso fue identificado como Fernando Fredis Mariño, de 47 años. La investigación en su contra comenzó cuando una joven de 18 años se presentó en la Comisaría de la Mujer de Moreno y denunció que el hombre, pareja de su madre, abusó de ella desde los 14 años. Según aseguró la víctima, como consecuencia de los ataques quedó embarazada.

La joven formalizó la denuncia judicial tras decidir interrumpir el embarazo en la Maternidad Estela de Carlotto. Fue su actual novio quien la alentó a contar su historia y a denunciar, luego de enterarse de la situación, según adelantó Primer Plano Online.

Ante las autoridades, ella relató que los abusos ocurrieron en una vivienda del barrio Cascallares, donde la familia residía desde que la madre comenzó la relación con el acusado, que habría utilizado frases como “Tu virginidad es pura, es un beneficio…” para someterla.

La presentación judicial se radicó el 11 de noviembre pasado y el novio también aportó su testimonio, señalando que ella primero le pidió contención antes de decidir hablar con su madre y finalmente acercarse a la Policía.

Cuando la denuncia ingresó a la Justicia, Fredis Mariño desapareció del barrio, abandonó su trabajo en la construcción y cambió su número de teléfono.

Las pruebas reunidas llevaron a que la fiscal Verónica Pitella, de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Moreno, solicitara su detención, que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°1 local.

El acusado finalmente fue hallado en la casa de un familiar en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Allí fue arrestado por efectivos de la DDI de Moreno-General Rodríguez.

Ahora, la fiscal pidió su traslado a una Unidad Carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras el expediente avanza. Según la causa, el hombre enfrenta cargos por abuso sexual agravado, corrupción de menores y otros delitos vinculados a su rol como responsable de la guarda y convivencia con la víctima.

Otro caso de abuso intrafamiliar

En las últimas semanas, el Tribunal Oral en lo Criminal N3 de Mar del Plata condenó a Aníbal Cruz, de 74 años, a 18 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado contra su hijastra. La Justicia determinó que los ataques ocurrieron durante seis años, entre 2015 y 2021, luego del fallecimiento de la madre de la víctima.

Los jueces señalaron que el hombre aprovechó la situación de vulnerabilidad de la menor, quien había quedado bajo su cuidado tras la muerte de su madre. El tribunal tuvo en cuenta la convivencia y la posición de autoridad que Cruz mantenía sobre la joven.

Durante el proceso judicial, la declaración de la víctima fue clave, ya que se la consideró coherente y espontánea. Las pruebas reunidas respaldaron la acusación y permitieron avanzar hasta la condena.

El fallo también destacó como agravantes el uso de violencia, la presencia de armas de fuego con fines intimidatorios y el estado de sometimiento en el que vivió la víctima. A pesar de que Cruz no tenía antecedentes penales, los jueces valoraron el daño causado y la prolongación de los abusos.

Cruz cumple arresto domiciliario desde abril de 2022 y deberá continuar en esa condición hasta completar la condena. La sentencia incluye la inhabilitación absoluta para ejercer la patria potestad y la obligación de someterse a controles periódicos.

