Lujo VIP trucho: cuánto cuestan los autos que terminaban en videos de famosos y quiénes son los detenidos del caso

Un caso denunciado por la Aduana terminó en un operativo realizado por la Policía de la Ciudad con la incautación de varios vehículos de alta gama y el arresto de dos sospechosos. L-Gante, La Joaqui y “La China” Suárez están entre los artistas señalados

Los autos incautados hoy por la mañana en la sede de Aduana (Jaime Olivos)

Ayer miércoles por la mañana, la Policía de la Ciudad incautó una serie de autos de alta gama ingresados de forma ilegal al país, en un escandaloso caso denunciado por la Aduana. La maniobra, investigada por el fiscal Marcelo Bernachea de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, remite a los viejos curros de vehículos VIP de la década del 90. Aquí, modelos como un Ford Mustang o un Chevrolet Camaro cruzaban la frontera con supuestos “fines turísticos”. Básicamente, los autos venían a pasear. Sin embargo, al final, se quedaban con quienes serían sus verdaderos dueños.

El delito que se investiga es el uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur. Una supuesta agencia de “alquiler de autos de lujo” que opera en Instagram bajo el nombre poco imaginativo de Luxury Cars y que ofrecía alquileres para “casamientos” y “fiestas de 15″ está en la mira. La agencia, también, ofrecía sus productos para videoclips. “La escena perfecta necesita el auto perfecto”, escribían en sus posteos, con artistas como L-Gante o La Joaqui acariciando el capot. “La China” Suárez es parte de la lista de señalados.

Los autos de lujo ingresaban al país bajo el régimen de turismo, conducidos por personas de nacionalidad paraguaya, y quedaban en manos de residentes locales.

Los allanamientos y los detenidos

Así, salieron los patrulleros. En la tarde del martes, la Dirección Investigaciones Penales y Contravencionales de la Policía porteña allanó cinco objetivos en el AMBA como un garage en la calle Ingeniero Huergo donde se incautó un Ford Mustang rojo y dos Chevrolet Camaro, uno negro, el otro amarillo canario, todos con patente paraguaya. El Camaro amarillo, por ejemplo, fue visto en un video de L-Gante.

En otro garage, ubicado en la esquina de Moreno y 18 de Diciembre, zona de San Martín, los investigadores encontraron un Ford Mustang blanco, también con patente paraguaya.

El primer detenido en el caso fue Mauro Salayet, empresario, de 48 años, con domicilio en San Martín. Salayet integra dos firmas de acuerdo al Boletín Oficial. Una, dedicada al negocio de los préstamos. La otra, dedicada al negocio gastronómico.

El Camaro amarillo en un video de L-Gante

El segundo detenido, capturado en un PH porteño, ubicado en la calle Concepción Arenal, es Gian Franco Cardozo, de 24 años.

Al contrario de su compañero de causa que lo dobla en edad, Cardozo no tiene empresas conformadas, trabajo en blanco actual ni actividad declarada en ARCA, según su perfil comercial. La casa de country ubicada en Canning que es su domicilio fiscal fue allanada también.

En la redada se incautaron, entre otras cosas, 20 mil dólares y una pistola sin papeles.

"La China Suárez" y el Camaro negro

El tarifario

A pesar del impacto visual, los autos son un tanto viejos. Fuentes del caso aseguraron a Infobae que los Camaro datan de los años 2011 y 2013. Ambos Ford Mustang fueron fabricados en el año 2014.

Cualquiera de los dos Mustang, coinciden expertos en el mercado automotor, puede valer, usado, poco más de 75 mil dólares en el mercado local.

Ambos Camaro, de acuerdo a las mismas fuentes, rondan los 65 mil en moneda estadounidense.

La verdadera joya ofrecida por Luxury Cars, un Dodge Challenger que fue visto en un video de La Joaqui, no fue hallado por las autoridades. Avisos de venta del rubro lo ubican más allá de la frontera de los cien mil dólares.

