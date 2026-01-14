Cayó una banda que contrabandeaba autos de alta gama y los alquilaba para videoclips de importantes artistas

La investigacion se inicio a partir de un Alerta emitida por la Aduana de Paso de los Libres dando cuenta de una posible maniobra de ingreso al país, al amparo del régimen de turismo

Una serie de allanamientos realizados por la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destapó una banda de contrabando y alquiler de autos de lujo, que manejaba millones de pesos, dólares y armas. Su funcionamiento se habría extendido desde 2023.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos. El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.

El resultado de ese primer análisis permitió identificar indicios de una maniobra engañosa dirigida a burlar los controles del régimen de circulación de vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Así, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, quien dispuso la continuidad de las averiguaciones.

A partir de ese momento, se desplegaron tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que lograron identificar a los presuntos responsables, los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

Los implicados mantenían un perfil alto en redes sociales mostrando los autos de lujo incautados por la justicia

El procedimiento culminó con una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Participaron agentes de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI), la División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, personal de la Dirección Nacional de Migraciones y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención permitió el secuestro de dos automóviles Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con matrícula paraguaya, así como una Toyota SW4 registrada en Argentina. Los investigadores estiman que el valor de los vehículos supera los 500 millones de pesos, una suma que los coloca en el tope de la gama de autos incautados en estos operativos.

Además, se incautaron 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares estadounidenses y 1.300 dólares presuntamente falsos, junto a una arma de fuego calibre 9 mm sin documentación respaldatoria.

Secuestro vehículos de alta gama

Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa. Dos personas fueron detenidas y alojadas en carácter de incomunicados, a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que ambos detenidos son ciudadanos argentinos y mantenían un perfil muy visible en redes sociales, donde exhibían los autos de lujo en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.

La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios. Uno de los detenidos alegó ser titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad encabezaron el operativo que derivó en la detención de los sospechosos

El esquema desarticulado por la Justicia Federal podría encuadrarse en el delito de contrabando agravado, previsto en el artículo 865 del Código Aduanero, que prevé penas de hasta 10 años de prisión para los responsables. Los especialistas de la Dirección General de Aduanas indicaron que la operatoria habría comenzado al menos un año atrás y se extendió a través de un circuito de alquiler de autos de lujo, con vehículos formalmente radicados en el Paraguay, pero con destino final en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los procedimientos, además de los vehículos y el dinero en efectivo, se incautaron documentos que podrían aportar pruebas sobre la identidad de los responsables y la ruta de los fondos. La investigación permanece en curso y no se descartan nuevas medidas en el expediente que instruyen la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del fiscal Marcelo Cardozo.