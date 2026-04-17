Crimen y Justicia

Dejaron banderas con amenazas narco en dos escuelas de Rosario

Los mensajes están relacionados a Los Monos y la barra brava de Central. Advertían sobre un posible atentado contra las instituciones que se llevaría a cabo cerca de las 10 de la mañana

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Fachada de la Escuela secundaria N° 350 “Provincia de Santa Fe” con rejas verdes, muro blanco y vegetación. El sol brilla intensamente
Vista exterior de la Escuela secundaria N° 350 “Provincia de Santa Fe” en Rosario, escenario de recientes amenazas narco y mensajes intimidatorios (Google Maps)

La escalada de violencia vinculada al crimen organizado en la ciudad de Rosario sumó un nuevo capítulo ayer jueves cuando personal escolar de la secundaria Nº 350 “Provincia de Santa Fe”, ubicada en Rodríguez al 4600, y de la primaria Nº 1.337 Sylvestre Begnis, en Nahuel Huapi al 4300, halló dos banderas con mensajes narco colgadas en las rejas de los establecimientos.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, con estos nuevos episodios, suman ya cuatro los mensajes similares colocados en instituciones públicas de la ciudad en los últimos tres días, incrementando la preocupación por la seguridad de la comunidad educativa y sanitaria.

Según trascendió, el mensaje advertía sobre un posible atentado contra la institución que ocurriía cerca de las 10 de la mañana.

El contenido de las amenazas reproduce de manera exacta el texto hallado el pasado martes en la escuela Luis María Drago, ubicada en Buenos Aires al 5300, y el último miércoles en un centro de salud de Bolonia al 5300.

En todos los casos, las banderas hacen referencia directa a integrantes de Los Monos y a miembros de la barra brava de Rosario Central, mencionando, entre otros, a Andrés Bracamonte, hijo del fallecido líder del paraavalanchas y víctima de un ataque en noviembre de 2024.

Exterior de la Escuela primaria Nº 1.337 Sylvestre Begnis en Rosario, un edificio de ladrillo con árboles y césped al frente bajo un cielo azul
La Escuela primaria Nº 1.337 Sylvestre Begnis en Rosario, afectada por la aparición de banderas con mensajes narco que generaron alarma en la comunidad (Google Maps)

Según se informó, la aparición de estos mensajes no es un hecho aislado. A lo largo de marzo, se registraron episodios similares en otras instituciones de la ciudad santafesina. Algunos de los nombres mencionados en las banderas de esta semana ya habían aparecido en otros mensajes dejados en escuelas, en un puente peatonal sobre la ruta 34 S y la autopista Rosario-Santa Fe, y en el Policlínico San Martín. Esta reiteración muestra una estrategia sostenida de los grupos narco para marcar presencia y enviar advertencias a sectores específicos de la ciudad.

El clima de tensión creció aún más el lunes pasado, cuando las autoridades de la escuela Nº 1.210 “Luis Rullan”, en Pasaje San Telmo y Calle 1.350, resolvieron suspender las clases tras encontrar un encendedor con forma de granada y una nota dirigida a Marcelo “Frentudo” Fernández y Axel “Gordo” González, ambos detenidos por narcomenudeo en el norte de la ciudad. Esta medida preventiva se adoptó para resguardar a los estudiantes y al personal docente, en medio de la preocupación por posibles nuevos hechos de violencia.

Las banderas secuestradas y las notas encontradas son sometidas a peritajes por parte de la Policía, que busca rastros que permitan dar con los autores materiales de estos hechos. Mientras tanto, la preocupación crece entre padres, docentes y trabajadores de la salud, que reclaman medidas concretas para frenar la escalada de intimidaciones y restaurar la tranquilidad en los ámbitos educativos y asistenciales rosarinos.

El fenómeno de las banderas narco y la mención reiterada de integrantes de Los Monos y la barra brava de Rosario Central evidencian la persistencia de disputas internas en el mundo del crimen organizado local. Aunque las autoridades han logrado importantes detenciones en los últimos meses, los mensajes intimidatorios demuestran que la conflictividad continúa y que el desafío para las instituciones es creciente.

Estas amenazas aparecen en un momento de por sí complejo para las escuelas de todo el país y, en especial, de la provincia de Santa Fe, debido a que hace semanas un adolescente mató a un compañero de la misma escuela, Ian Cabrera (13). Todo ocurrió en la localidad santafesina de San Cristóbal.

Desde entonces, colegios de todo el país comenzaron a registrar amenazas de advertencia sobre la realización de posibles tiroteos en las instituciones.

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