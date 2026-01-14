La pareja que atropelló y mató a un joven en Mendoza tras acusarlo de ladrón iba con otra pasajera: fue detenida

El joven atropellado permaneció 10 días en el Hospital Central de Mendoza (Gobierno de Mendoza)

El avance en la investigación por el crimen de Nicolás Alejandro Varas Frías (19) en la ciudad de Guaymallén sumó un nuevo capítulo con la detención de Rebeca Ortubia. La tercera apresada del caso está acusada como coautora del delito de homicidio agravado por alevosía.

Para los investigadores, la sospechosa estaba a bordo del vehículo involucrado en el siniestro vial ocurrido el 26 de diciembre y por el que ya hay una pareja presa: se defendieron diciendo que sospechaban que la víctima era un ladrón.

Lucas Mariano Tello Sánchez y su acompañante Micaela Natalí Lucero están detenidos con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por alevosía.

O sea, para la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, a cargo del caso; todos participaron activamente en el arrollamiento y arrastre de la víctima, asegurando su impunidad y eliminando o reduciendo la posibilidad de defensa de la víctima, actuando “a traición y sobre seguro”.

La imagen de la víctima que circuló en redes sociales

Por eso, ya este martes la Justicia de Mendoza dispuso prisión preventiva para la pareja que atropelló y mató a Nicolás, quien falleció la semana pasada luego de agonizar 10 días.

El caso se remonta a fines de diciembre, cuando Frías fue arrastrado durante tres cuadras por los sospechosos que lo acusaban de haberles robado sus pertenencias, algo que no pudo ser confirmado.

Tras el hecho, el adolescente fue internado en grave estado y le debieron amputar las dos piernas. Su salud permaneció crítica hasta que el pasado 7 de enero se informó su muerte.

La causa quedó en manos de la fiscal Ríos, quien en un primer momento evaluó la hipótesis de legítima defensa en el marco de un hecho de inseguridad. Sin embargo, luego la descartó, ya que el atropello habría ocurrido tiempo después del supuesto robo que alegaron los sospechosos.

Al mismo tiempo, se confirmó que Tello poseía antecedentes y estaba vinculado a una familia criminal de la zona de Guaymallén, por lo que la fiscal comenzó a sospechar que no haya existido el presunto asalto y que el episodio se haya originado en el marco de un conflicto personal.

Los detalles del caso

El hecho se registró la noche del 26 de diciembre, cuando el conductor de un Volkswagen Gol persiguió al joven, a quien acusó de sustraerle dos cascos, su celular y zapatillas, mientras estaba sentado con su novia en una plaza.

Tello (31), se subió al auto de su pareja, un Volkswagen Gol, y persiguió a Varas Frías, quien escapaba junto a un presunto cómplice. Lo alcanzó en la intersección de las calles Alpatacal y Godoy Cruz, lo embistió y lo arrastró unos 350 metros, es decir, alrededor de tres cuadras y media.

El joven atropellado, domiciliado en Guaymallén, también contaba con antecedentes delictivos, incluidos cargos por homicidio simple en grado de tentativa. El impacto del coche le provocó lesiones gravísimas: la víctima perdió ambas piernas y debió ser trasladada en estado crítico al Hospital Central de Mendoza, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta que murió.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el acusado se presentó voluntariamente en la comisaría 9ª y quedó detenido bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa, la cual se modificó con la muerte del joven. El vehículo fue secuestrado como parte de la investigación. Dentro del mismo, la Policía de Mendoza encontró 17 gramos de marihuana.

La versión de la novia del imputado

La joven de 25 años indicó que todo comenzó cuando ella y Tello se encontraban en la Plaza Encuentro de Villa Nueva, junto a su cuñado y la pareja. En ese momento, un grupo de tres personas los comenzó a insultar y amenazar. Según expresó, los hermanos lograron dispersar la agresión rápidamente.

Sin embargo, siempre según la versión de la joven dada a conocer por MDZ, apenas 20 minutos después, regresaron armados con cuchillos y con la intención de robarles. Tras una pelea, les sacaron sus celulares y cascos. Aunque, luego aseguró que lograron recuperar sus teléfonos, Tello y las dos mujeres se subieron al VW Gol y comenzaron a perseguirlos.

Durante la persecución, el acusado se centró en el sujeto que portaba los cascos robados, presuntamente el herido, que estaría huyendo por la calle Godoy Cruz. Lo vieron intentar subirse a un taxi, y luego a otro, para continuar la huida, sin tener éxito.

La pareja del acusado sostuvo que pensaron que el presunto ladrón había logrado escapar. Siguieron avanzando durante tres cuadras por la calle Echeverría, y notaron que el auto “perdió potencia”.

La joven aseguró que, al detenerse, vieron por primera vez a Varas Frías, incrustado, en la parte baja del auto, cuando algunos transeúntes les avisaron lo que había ocurrido. En ese momento, todos los pasajeros del auto quedaron “en shock”. Sin embargo, tanto su concuñada como su pareja decidieron huir del lugar por miedo a represalias.