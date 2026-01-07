Murió el joven que había perdido las piernas tras ser acusado de ladrón y atropellado en Mendoza

El joven atropellado permaneció 10 días en el Hospital Central de Mendoza (Gobierno de Mendoza)

En las últimas horas falleció el joven de 19 años que había sido acusado de ladrón y atropellado de manera brutal en Mendoza. El deceso se produjo ayer por la tarde, tras diez días de agonía en el hospital, en los que perdió sus piernas.

El caso se remonta a fines de diciembre, cuando Nicolás Alejandro Varas Frías fue arrastrado durante tres cuadras por una pareja que lo acusaba de haberles robado.

Por la agresión, Lucas Mariano Tello y su novia, Micaela Natalí Lucero, fueron imputados por “homicidio agravado por la alevosía en grado de tentativa”. Ahora, se prevé que la imputación contra los presuntos agresores sea modificada.

La causa está a cargo de la fiscal Claudia Ríos. Según informaron medios locales, en un primer momento se evaluó la hipótesis de legítima defensa en el marco de un hecho de inseguridad, pero luego fue descartada, ya que el atropello habría ocurrido tiempo después del supuesto robo y no habría existido riesgo para la vida de los agresores.

Además, Tello posee antecedentes y fue vinculado a una familia criminal de la zona de Guaymallén. Tampoco se descarta que el presunto asalto no haya existido y que el episodio se haya originado en el marco de un conflicto personal.

El caso

El hecho se registró entre la noche del sábado 27 de diciembre y la madrugada del domingo 28, cuando el conductor de un Volkswagen Gol persiguió al joven, a quien acusó de sustraerle dos cascos, su celular y zapatillas, mientras estaba sentado con su novia en una plaza, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Tello (31), se subió al auto de su pareja, un Volkswagen Gol, y persiguió a Varas Frías, quien escapaba junto a un presunto cómplice. Lo alcanzó en la intersección de las calles Alpatacal y Godoy Cruz, lo embistió y lo arrastró unos 350 metros, es decir, alrededor de tres cuadras y media.

Diario Uno precisó que el joven atropellado, domiciliado en Guaymallén, también contaba con antecedentes delictivos, incluidos cargos por homicidio simple en grado de tentativa. El impacto provocó lesiones gravísimas: la víctima perdió ambas piernas y debió ser trasladada en estado crítico al Hospital Central de Mendoza, donde permaneció internada en terapia intensiva.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el acusado se presentó voluntariamente en la comisaría novena y quedó detenido bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa. El vehículo fue secuestrado como parte de la investigación. Dentro del mismo, la Policía encontró 17 gramos de marihuana.

Durante los operativos, agentes de la Policía solicitaron refuerzos, ya que numerosas personas se habían congregado en el lugar. Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) brindó las primeras atenciones al herido.

La investigación no halló evidencias que confirmen el supuesto robo. Incluso, el agresor admitió que recuperó todos los elementos que le habían sustraído. Ese expediente está a cargo del fiscal de Hurtos Agravados José García Mango.

La versión de la novia del imputado

La joven de 25 años indicó que todo comenzó sobre las 23 el sábado, cuando ella y Tello se encontraban en la Plaza Encuentro de Villa Nueva, junto a su cuñado y la pareja.

En ese momento, un grupo de tres personas los comenzó a insultar y amenazar. Según expresó la mujer, los hermanos lograron dispersar la agresión rápidamente.

Sin embargo, siempre según la versión de la joven dada a conocer por MDZ, apenas 20 minutos después, regresaron armados con cuchillos y con la intención de robarles. Tras una pelea, les sacan sus celulares y cascos de motocicleta.

Aunque luego asegura que lograron recuperar sus teléfonos, pero no los cascos. Tello y las dos mujeres subieron al Gol y comenzaron a perseguirlos.

Durante la persecución, el acusado se centró en el sujeto que portaba los cascos robados, presuntamente el herido, que estaría huyendo por la calle Godoy Cruz. Lo vieron intentar subirse a un taxi, y luego a otro, para continuar la huida, sin tener éxito.

La pareja del acusado sostuvo que pensaron que el presunto ladrón había logrado escapar. Siguieron avanzando durante tres cuadras por la calle Echeverría, y notaron que el auto “perdió potencia”.

La joven aseguró que, al detenerse, vieron por primera vez a Varas Frías, incrustado, en la parte baja del auto, cuando algunos transeúntes les avisaron lo que había ocurrido.

En ese momento, todos los pasajeros del auto quedaron “en shock”. Sin embargo, tanto su concuñada como su pareja decidieron huir del lugar por miedo a represalias.