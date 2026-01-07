Crimen y Justicia

Murió el joven que había perdido las piernas tras ser acusado de ladrón y atropellado en Mendoza

Nicolás Varas Frías agonizó diez días en el hospital, luego de que una pareja lo arrollara y arrastrara tres cuadras en Guaymallén. Qué se sabe del caso

Guardar
El joven atropellado permaneció 10
El joven atropellado permaneció 10 días en el Hospital Central de Mendoza (Gobierno de Mendoza)

En las últimas horas falleció el joven de 19 años que había sido acusado de ladrón y atropellado de manera brutal en Mendoza. El deceso se produjo ayer por la tarde, tras diez días de agonía en el hospital, en los que perdió sus piernas.

El caso se remonta a fines de diciembre, cuando Nicolás Alejandro Varas Frías fue arrastrado durante tres cuadras por una pareja que lo acusaba de haberles robado.

Por la agresión, Lucas Mariano Tello y su novia, Micaela Natalí Lucero, fueron imputados por “homicidio agravado por la alevosía en grado de tentativa”. Ahora, se prevé que la imputación contra los presuntos agresores sea modificada.

La causa está a cargo de la fiscal Claudia Ríos. Según informaron medios locales, en un primer momento se evaluó la hipótesis de legítima defensa en el marco de un hecho de inseguridad, pero luego fue descartada, ya que el atropello habría ocurrido tiempo después del supuesto robo y no habría existido riesgo para la vida de los agresores.

Además, Tello posee antecedentes y fue vinculado a una familia criminal de la zona de Guaymallén. Tampoco se descarta que el presunto asalto no haya existido y que el episodio se haya originado en el marco de un conflicto personal.

La imagen de la víctima
La imagen de la víctima que circuló en redes sociales.

El caso

El hecho se registró entre la noche del sábado 27 de diciembre y la madrugada del domingo 28, cuando el conductor de un Volkswagen Gol persiguió al joven, a quien acusó de sustraerle dos cascos, su celular y zapatillas, mientras estaba sentado con su novia en una plaza, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Tello (31), se subió al auto de su pareja, un Volkswagen Gol, y persiguió a Varas Frías, quien escapaba junto a un presunto cómplice. Lo alcanzó en la intersección de las calles Alpatacal y Godoy Cruz, lo embistió y lo arrastró unos 350 metros, es decir, alrededor de tres cuadras y media.

Diario Uno precisó que el joven atropellado, domiciliado en Guaymallén, también contaba con antecedentes delictivos, incluidos cargos por homicidio simple en grado de tentativa. El impacto provocó lesiones gravísimas: la víctima perdió ambas piernas y debió ser trasladada en estado crítico al Hospital Central de Mendoza, donde permaneció internada en terapia intensiva.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el acusado se presentó voluntariamente en la comisaría novena y quedó detenido bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa. El vehículo fue secuestrado como parte de la investigación. Dentro del mismo, la Policía encontró 17 gramos de marihuana.

Durante los operativos, agentes de la Policía solicitaron refuerzos, ya que numerosas personas se habían congregado en el lugar. Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) brindó las primeras atenciones al herido.

La investigación no halló evidencias que confirmen el supuesto robo. Incluso, el agresor admitió que recuperó todos los elementos que le habían sustraído. Ese expediente está a cargo del fiscal de Hurtos Agravados José García Mango.

La intersección donde ocurrió el
La intersección donde ocurrió el accidente.

La versión de la novia del imputado

La joven de 25 años indicó que todo comenzó sobre las 23 el sábado, cuando ella y Tello se encontraban en la Plaza Encuentro de Villa Nueva, junto a su cuñado y la pareja.

En ese momento, un grupo de tres personas los comenzó a insultar y amenazar. Según expresó la mujer, los hermanos lograron dispersar la agresión rápidamente.

Sin embargo, siempre según la versión de la joven dada a conocer por MDZ, apenas 20 minutos después, regresaron armados con cuchillos y con la intención de robarles. Tras una pelea, les sacan sus celulares y cascos de motocicleta.

Aunque luego asegura que lograron recuperar sus teléfonos, pero no los cascos. Tello y las dos mujeres subieron al Gol y comenzaron a perseguirlos.

Durante la persecución, el acusado se centró en el sujeto que portaba los cascos robados, presuntamente el herido, que estaría huyendo por la calle Godoy Cruz. Lo vieron intentar subirse a un taxi, y luego a otro, para continuar la huida, sin tener éxito.

La pareja del acusado sostuvo que pensaron que el presunto ladrón había logrado escapar. Siguieron avanzando durante tres cuadras por la calle Echeverría, y notaron que el auto “perdió potencia”.

La joven aseguró que, al detenerse, vieron por primera vez a Varas Frías, incrustado, en la parte baja del auto, cuando algunos transeúntes les avisaron lo que había ocurrido.

En ese momento, todos los pasajeros del auto quedaron “en shock”. Sin embargo, tanto su concuñada como su pareja decidieron huir del lugar por miedo a represalias.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasHomicidioMendozaGuaymallénNicolás Varas Frías

Últimas Noticias

Otra vez, violencia en el fútbol amateur de Neuquén: un árbitro golpeó a un hombre durante los festejos por un gol

El agresor alegó que se trataba de una persona de la tribuna que lo amenazó durante todo el partido

Otra vez, violencia en el

Gracias a la denuncia de los vecinos, atraparon en Córdoba a un hombre que estaba prófugo de la Justicia

El delincuente circulaba a bordo de una moto, con un arma en la cintura. La imagen generó alarma entre las personas del barrio y dieron aviso a la Policía

Gracias a la denuncia de

Doble femicidio en Córdoba: denunciaron que Pablo Laurta les robó la casa a las víctimas y la familia no puede ingresar

La hija y hermana de las mujeres asesinadas reveló que el acusado las habría obligado, mediante la violencia física, a transferir el título de la propiedad a su nombre. Ya se registraron varios asaltos a la propiedad desde que sucedió el crimen

Doble femicidio en Córdoba: denunciaron

Robaron en la casa de una pareja de La Plata y se llevaron hasta la valija preparada para las vacaciones

El ilícito sucedió en una vivienda de la calle 182 y 153 de la localidad de Melchor Romero. Las víctimas no estaban en el momento del hecho

Robaron en la casa de

Una patota golpeó brutalmente a un joven a la salida de un boliche y ahora lucha por su vida

Se trata de un chico de 20 años al que le provocaron fractura de cráneo. La madre relató que se hizo el desmayado para que dejaran de golpearlo

Una patota golpeó brutalmente a
DEPORTES
El nuevo romance del hijo

El nuevo romance del hijo de Schumacher con una modelo y violinista tras su relación con la actual novia de Jannik Sinner

La postura de River Plate frente al interés del Genoa por Lucas Martínez Quarta

El contundente apoyo del director de Alpine para Franco Colapinto de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

TELESHOW
Sabrina Rojas, entre el alivio

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Irán ordenó

El presidente de Irán ordenó a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra los manifestantes tras la represión que dejó 36 muertos

El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en 2025

El Ejército israelí abatió a dos terroristas de Hezbollah en un nuevo operativo en el sur de Líbano

Temporada a tope en Uruguay: cerca de 100 mil ingresos en enero y altos índices de ocupación en Punta del Este

Los días de dos futbolistas uruguayos en Venezuela durante la captura de Maduro: tensión e incertidumbre