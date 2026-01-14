Crimen y Justicia

Integró la banda de “El Pollo”, salió libre tras cumplir una condena y volvió a ser detenido por asaltar a un fiscal

El acusado, de 30 años, fue arrestado junto a otros tres hombres sospechados de haberles robado el auto a un funcionario judicial de Moreno. Encontraron el celular oficial que le habían sustraído en uno de los allanamientos

Cuatro sospechosos fueron detenidos en las últimas horas por el asalto a un fiscal de Moreno

Facundo Leonel Collado Padín tiene 30 años y una vida dedicada en gran parte al delito. Estuvo preso por integrar la banda de “El Pollo”, un grupo delictivo que cometía entraderas y robos en el partido de Moreno. Incluso, cumplió una condena. El tiempo pasó y dejó la cárcel. Sin embargo, tras quedar en libertad, volvió a delinquir y en las últimas horas fue arrestado nuevamente.

Esta vez, Collado Padín está acusado de participar en el asalto a un fiscal de Moreno, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El procedimiento para capturarlo se realizó en la madrugada de este miércoles, cuando la Policía Bonaerense allanó cuatro domicilios de Moreno y un quinto en Merlo. En esos operativos también detuvieron al hermano de Collado Padín, Nicolás Franco, de 32 años. Además, cayeron otros dos sospechosos: E.R.M., de 27 años, y W.A.B., de 52.

Durante los allanamientos se secuestraron tres pistolas calibre 9 milímetros -una Glock con cargadores y municiones, y una Bersa TPR9- y un revólver calibre .22. Dos de las armas tenían la numeración suprimida. Y se incautaron handies, celulares, perfumes y dos vehículos: una Chevrolet S10 y un Chevrolet Cruze, ambos sin impedimentos legales.

Los elementos secuestrados en los allanamientos

En uno de los domicilios registrados, además, la Policía halló un celular que pertenecía al Ministerio Público Fiscal de Moreno y que había sido robado al fiscal asaltado el 23 de diciembre pasado.

El robo ocurrió cuando el funcionario judicial circulaba en su auto por el cruce de las calles Oscar Camilli y Eduardo Adolfo Bossi. Allí, tres ladrones armados le robaron el vehículo y otros objetos personales. El coche apareció abandonado después, pero faltaban varios efectos personales del fiscal, entre ellos, su celular, el del MPF y documentación.

Según pudo saber este medio, tanto Facundo Collado Padín como su hermano Nicolás no cuentan con empleos en blanco en su historial laboral. En el caso de este último, los registros oficiales muestran una situación financiera muy complicada: tiene deudas con atrasos superiores a un año y un flujo de fondos insuficiente, lo que le valió la calificación de “irrecuperable” por parte de la Central de Deudores del BCRA.

Por su parte, E.R.M. figura como fabricador de muebles y W.A.B. está registrado en el rubro de la construcción.

Las armas secuestradas en los operativos

La información policial señala que los detenidos tienen antecedentes por robo agravado y que habían estado presos hasta hace poco, además de identificarlos como parte de la misma banda que fue noticia años atrás por una serie de entraderas en la zona oeste del conurbano.

Aquella investigación expuso a la llamada banda de “El Pollo”, liderada por Walter Barcia, un martillero de Moreno que había usado su conocimiento del mercado inmobiliario para señalar casas con grandes sumas de dinero guardadas.

La banda tenía como nexo a un hombre conocido como “El Vasco”, quien conectaba al jefe con otros miembros, entre ellos los hermanos Collado Padín.

La organización fue acusada de al menos ocho robos cometidos en 2019, donde las víctimas perdieron desde armas de fuego hasta 50 mil dólares ocultos bajo una maceta. Tras la caída de “El Pollo”, en mayo de 2020, algunos integrantes quedaron detenidos y otros prófugos.

Facundo Collado Padín, tras ser detenido por la Federal en septiembre de 2022

En el caso de Facundo Collado Padín, fue detenido por la Policía Federal en septiembre de 2022. En ese entonces ya tenía una historia de escapar de la Ley desde chico, cuando en 2016 lo declararon rebelde en un juzgado de Mercedes por tentativa de robo y terminó emplazado a presentarse en el Boletín Oficial.

Ahora, Collado Padín está otra vez bajo arresto y junto al resto de los detenidos será indagado próximamente.

