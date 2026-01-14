Crimen y Justicia

Horror en José C. Paz: un menor de 13 años y un adolescente de 18 mataron a un vecino para robarle la moto

Ocurrió durante la mañana de este martes en el cruce de Ruta 197 y Quirós. Los asaltantes fueron detenidos a las pocas cuadras. El video

Horror en José C. Paz: detuvieron a dos adolescentes de 13 y 18 años tras asesinar a un veicno para robarle la moto

Un chico de apenas 13 años y un adolescente de 18 fueron detenidos este martes por personal de la Policía Bonaerense en el partido de José C. Paz, donde momentos antes habían asesinado a un vecino en el ingreso de un comercio para robarle la moto. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes fueron determinantes para capturar a los sospechosos. Ambos se habían dado a la fuga a bordo del vehículo robado, pero fueron capturados a las pocas cuadras.

Tal como muestra el video que encabeza esta nota, el trágico episodio ocurrió minutos antes de las 9.30, a plena luz del día y en una zona altamente transitada de José C. Paz. Las fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la víctima fue atacada en el cruce de Ruta 197 -en ese tramo recibe el nombre de avenida Hipólito Yrigoyen- y Quirós, a metros del comienzo de la avenida Gaspar Campos.

La víctima, identificada como Gustavo Javier Pairó, de 53 años, fue sorprendido por los dos delincuentes cuando estaba por ingresar a una casa de repuestos para su moto. Al verse sorprendido por los ladrones, el vecino habría intentado resistirse al robo y los atacantes le dieron un balazo que impactó en la zona del tórax.

Los asaltantes comenzaron la huida a pie debido a que no podían arrancar la moto sustraída.

Gustavo cayó tendido en la vereda, mientras que los asaltantes tomaron su moto y comenzaron la huida a pie. En la grabación de una cámara de vigilancia se observa que a uno de los atacantes se le complicó arrancar el rodado más de la cuenta. Incluso, en medio de una de sus maniobras por darle marcha, puso la moto en forma de Willy y estuvo cerca de caer de espaldas junto a su cómplice.

Tras unos segundos de desesperación, y ante la atenta mirada de dos señoras que pasaban caminando por el lugar, los asesinos lograron acelerar y se fugaron de la escena.

Dos señoras fueron testigos de los instantes posteriores al robo, y observaron cómo los ladrones se dieron a la fuga.

Por su parte, la víctima fue auxiliada por los empleados del local al cual había asistido y otras personas que circulaban por la zona. Luego, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital Mercante, donde falleció tras ser sometido a una operación.

Ante este aberrante hecho, personal policial emitió un alerta y se coordinó un operativo cerrojo junto a los móviles que cumplían servicios preventivos por la zona. Fue así que los sospechosos fueron avistados a unas pocas cuadras del lugar del ataque, lo cual originó una persecución que finalizó en el cruce de Atahualpa y Piñero, donde estos perdieron el control de la moto, una Corven 110 color roja, y cayeron al suelo.

A unas 20 cuadras, la Policía detuvo a los sospechosos y secuestró la moto robada y el arma que habría sido utilizada en el ataque.

Los agentes que llegaron hasta ese lugar arrestaron a los sospechosos. Al mismo tiempo, secuestraron la moto previamente sustraída a la víctima y una pistola Bersa calibre .22, la cual habría sido utilizada en el ataque.

Al tratarse de un imputado mayor de edad y otro menor, en la investigación intervienen el fiscal Ignacio Jaime García, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, y el fiscal de menores Fabián Edgardo Hualde, de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 1, ambas del Departamento Judicial San Martín.

Mientras que el asaltante de 13 años fue imputado por homicidio, su cómplice, identificado como E.L.I., también enfrenta cargos por homicidio, pero agravado por la participación de un menor de edad.

