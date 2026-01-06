Crimen y Justicia

Balearon a un policía retirado de la Bonaerense cuando se defendió de un robo en Tres de Febrero

El hombre permanece internado en terapia intensiva luego de recibir disparos en el abdomen, cuello y brazo. A las pocas horas, detuvieron a un primer sospechoso, de 18 años

La víctima se encontraba dentro de su auto estacionado

Un policía retirado de la Bonaerense resultó gravemente herido cuando intentó defenderse a los tiros de un robo en Caseros, partido de Tres de Febrero. Ahora, el hombre permanece en estado reservado en el Hospital Carrillo.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el hecho ocurrió este lunes, pasadas las 15:30, en la intersección de las calles Ángel Pini y Tres de Febrero, a metros de un comercio del rubro granja.

La víctima se encontraba en el lugar, dentro de su vehículo, un VW T-Cross. El policía (RE) fue abordado por dos delincuentes armados, con claras intenciones de robo. Según la reconstrucción del hecho, el hombre se resistió y se originó un enfrentamiento armado en plena vía pública.

El joven detenido por balear a un policía retiado de la Bonaerense

De esta manera, los asaltantes huyeron a pie. Por otro lado, el agente retirado resultó gravemente herido, al recibir disparos en el abdomen, cuello y uno de sus brazos, por lo que fue trasladado al Hospital Carrillo, de Ciudadela, donde fue intervenido quirúrgicamente. Aunque ingresó consciente al nosocomio, su estado es reservado.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, que dispuso las primeras medidas. En ese sentido, efectivos de la Policía de Seguridad y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) desplegaron un operativo cerrojo y en el barrio Derqui.

Como resultado, en la calle Cerro Olivares 3600 lograron la aprehensión de un joven identificado como N. A. M., de 18 años, quien fue registrado por cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho y sus características físicas coinciden con uno de los autores.

La zona en donde fue detenido el joven

Asesinaron a un policía en San Martín e hirieron a otros dos

Un operativo preventivo realizado durante la madrugada de este lunes culminó en un tiroteo fatal en el barrio El 18 de la localidad de Billinghurst, en el partido bonaerense de San Martín. Durante la intervención, tres efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense fueron heridos por disparos de arma de fuego, y uno de ellos murió poco después en el hospital. Uno de los agresores también perdió la vida, mientras que otros tres sospechosos resultaron detenidos.

De acuerdo con lo precisado por fuentes consultadas por Infobae, el procedimiento se enmarcó en el denominado Operativo Blindaje y comenzó cerca de las 3 de la madrugada en la calle Sargento Cabral. Un móvil de la UTOI realizaba tareas de identificación, cuando dos individuos intentaron escapar hacia el interior del asentamiento, lo que originó una persecución a pie. Los uniformados lograron aprehender a dos personas dentro de una vivienda, donde hallaron el chaleco antibalas.

Los tres sospechosos detenidos

En ese contexto, un tercer sospechoso abrió fuego contra el personal policial, generando un intercambio de disparos que resultó en tres agentes heridos. Los efectivos fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la zona; uno de ellos falleció por la gravedad de las heridas, mientras que los otros dos permanecen internados fuera de peligro y bajo observación.

La gravedad del hecho motivó la llegada de otras unidades policiales y del personal especializado en investigaciones de narcotráfico para reforzar la seguridad y asistir a los lesionados, según datos recabados por Infobae. Posteriormente, en la avenida Eva Perón, fue hallado el cuerpo sin vida de uno de los agresores, un hombre mayor de edad que habría muerto como consecuencia de las heridas sufridas durante el tiroteo. Al cierre de la información, el fallecido no había sido identificado.

Otro sospechoso fue detenido cuando intentaba huir por los pasillos del barrio. Así, los arrestados fueron identificados como M. M. M. (41 años), D. N. M. (19) y R. P. M. (30). En el caso particular de D. N. M., los investigadores confirmaron que contaba con un pedido de averiguación de paradero activo requerido por el Juzgado Nacional de Menores Nº 5 departamental, en el marco de una causa iniciada el 24 de octubre.

En el lugar, los peritos secuestraron el arma de fuego mencionada y los envoltorios con sustancia compatible con clorhidrato de cocaína, sumado al armamento reglamentario del personal policial, cumpliendo con los protocolos vigentes para este tipo de intervenciones. La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín, quien dispuso la intervención de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y el relevamiento de cámaras de seguridad del área con el objetivo de reconstruir la secuencia del tiroteo. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un miembro de las fuerzas de seguridad, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

