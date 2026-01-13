Le negaron la domiciliaria a un ex jefe de la cárcel de Batán preso por abusar de internos a cambio de drogas

Así detuvieron al jefe de Sanidad de la cárcel de Batán

El ex jefe de Sanidad del complejo penitenciario de Batán fue detenido en mayo de 2024, acusado de abusar sexualmente de al menos dos presos a cambio de facilitarles drogas. Se trata de Juan Carlos Salas, un radiólogo de 50 años que este martes recibió un revés de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Mar del Plata.

Según la agencia de noticias Andar, la sala III ratificó un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 que no hizo lugar al pedido morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La defensa del imputado había solicitado la morigeración con arresto domiciliario, argumentando que durante ocho meses su asistido no pudo ver a un médico diabetólogo y que en la Unidad Penal donde se encuentra no le suministran la medicación.

Sin embargo, los jueces de Cámara, Alfredo Deleonardis y Pablo Poggetto, consideraron que “el encierro carcelario del encausado no impide el adecuado tratamiento de las patologías que presenta -VIH y diabetes – debiendo el Servicio Penitenciario Bonaerense arbitrar los medios necesarios para cumplir con el tratamiento indicado”.

Durante un allanamiento en la Unidad Penitenciaria 15 encontraron preservativos usados

Y agregaron que, a fines de diciembre, Salas fue trasladado al Hospital Alejandro Korn de la ciudad de La Plata para acudir a un turno con un especialista del Servicio de Endocrinología (Diabetología), por lo que entendieron que la patología estaría siendo atendida.

La causa

Salas, el ex jefe de sanidad de la Unidad Penal N° 15 ubicada en Batán, fue apresado tras una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura

El imputado tiene la prisión preventiva dictada desde junio de 2024 y la causa en su contra se encuentra elevada a juicio: se podría realizar el debate oral a mediados de diciembre de este año.

El radiólogo, oriundo de Miramar, será juzgado por dos hechos en los que la Unidad Funcional de Investigación y Juicio N°1 de Mar del Plata, a cargo de Florencia Salas, consideró suficientemente acreditados los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, ocurridos entre 2022 y enero de 2024.

Las dos víctimas fueron sometidas por Salas mediante amenazas y extorsión o para acceder a psicofármacos sin prescripción médica a cambio de prácticas sexuales.

De acuerdo a los testimonios que figuran en el expediente, el jefe de Sanidad ejercía una relación de poder sobre los damnificados, aprovechándose del cuadro de adicción de las personas detenidas. Así, les entregaba dinero o medicamentos de manera ilegal y discrecional a cambio de un vínculo sexual.

Desde la CPM remarcaron que estos hechos ocurrieron, generalmente, en el área de sanidad cuando requerían asistencia médica por un episodio de crisis en su cuadro de salud mental.

Uno de los denunciantes relató que, en algunas ocasiones y por fuera de cualquier prescripción, Salas le entregaba entre dos y hasta cinco cajas de psicofármacos. También confesó que sufría acoso de manera frecuente y que, a su vez, recibía mensajes con pedidos de tenor sexual.

En el marco de la investigación, durante uno de los allanamientos realizados en la cárcel, se secuestraron preservativos usados en el área de rayos, donde el acusado tenía acceso, y gel íntimo en otras zonas del complejo penitenciario, de acuerdo a lo que informó Noticias Argentinas.

Además de Salas, en el marco de la investigación sobre los abusos también fueron imputados el jefe de la sección asistencia y tratamiento de la Unidad Penitenciaria, José Pedroche, y el subdirector Daniel Medina a pedido de la fiscal María Florencia Salas por encubrimiento agravado.