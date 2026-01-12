“Ya fue loco, ya fue”: el video del custodio que frustró un asalto en un depósito de Mataderos y mató a un ladrón

Un custodio frustró un asalto en Mataderos: un delincuente muerto y un herido

Un custodio de un depósito comercial del barrio porteño de Mataderos frustró un robo en el predio donde está encargado de la seguridad al desarmar a uno de los dos ladrones que ingresaron al lugar con fines de robo. Un delincuente murió y el otro quedó internado y detenido en el hospital Grierson.

Todo el ataque fue registrado por una cámara de seguridad y ahí se escucha como uno de los ladrones baleado le dice cuando lo está reduciendo, entregándose: “Ya fue loco, ya fe”.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo sucedió el pasado 5 de enero al mediodía, pero recién se conoció este domingo, cuando comenzaron a circular las imágenes del ataque en la avícola.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, había dos empleados acomodando unos pallets en uno de los ingresos vehiculares al depósito comercial ubicado sobre la Colectora Dellepiane Sur. También estaba el custodio. Habían pasado nueve minutos de las 12 del mediodía de esa previa de Reyes.

El ladrón apresado en el depósito murió tres días después

En ese contexto, dos ladrones ingresaron. Uno lo hizo por un costado del camión que estaba estacionado y sorprendió a los empleados que acomodaban los pallets. El cómplice, en un intento de atacarlos por detrás, avanzó por el otro lateral del camión y se encontró con el custodio. Y le apuntó.

El custodio del comercio, un ex oficial de la Policía Bonaerense, enfrentó al delincuente armado, lo desarmó y se trenzó en lucha. En ese contexto hubo disparos y ese ladrón se fue corriendo, para luego huir con un tercer sospechoso que lo aguardaba.

Su cómplice no tuvo la misma suerte: de 43 años, quedó herido en el lugar y fue reducido por el custodio hasta que llegó la Policía de la Ciudad y el SAME.

El delincuente de 43 años falleció en el hospital Grierson el 8 de enero pasado. Mientras que su cómplice que escapó estaba herido y, posteriormente al hecho, se constató que ingresó al mismo centro de salud porteño.

De 23 años, quedó internado y detenido en el hospital Grierson, sin riesgo de vida. Está acusado en la causa que ahora investiga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de Bernarda Yamile.

En el lugar del hecho, personal de la Comisaría 9B de la Policía de la Ciudad secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada y partes de un arma calibre .45 de los ladrones.

También los oficiales porteños incautaron la pistola perteneciente al personal de seguridad. Todo ya está en manos de la Justicia, que inicialmente demoró al custodio involucrado y luego lo liberó al considerar que fue un acto en legítima defensa.

Un hombre araña en Nueva Pompeya

Tiene varios antecedentes en su haber y todos esos arrestos fueron, casualmente, en la zona de Nueva Pompeya, por lo que se podría decir que esa es su área de ‘ataque’. Y, fiel a su modus operandi, este fin de semana también lo detuvieron en el barrio porteño de Nueva Pompeya: lo pescaron in franganti, colgado de una medianera, cuando pretendía ingresar a una casa a robar, bajo la típica modalidad del escalamiento u “hombre araña”.

Hace poco más de una semana también había sido detenido, según pudo saber Infobae.

Fuentes del caso dijeron que todo sucedió la madrugada de este sábado, alrededor de la 1.30, cuando el propietario de una vivienda ubicada en Tierra del Fuego al 2500 dio aviso al 911 porque escuchaba ruidos extraños en el frente de su vivienda.

Ante esto, al arribar al lugar, los policías de la Comisaría 4B observaron al sospechoso colgado de la medianera de una casa, con claras intenciones de ingresar al domicilio. Al advertir la presencia del patrullero de la Policía de la Ciudad, el hombre se descolgó e intentó huir, pero fue aprehendido a pocos metros.

Según las fuentes consultadas, el detenido fue identificado como Cristian L, de 31 años y con domicilio en el partido bonaerense de La Matanza, y cuenta con un extenso historial delictivo: desde 2017 hasta la actualidad registra ingresos a comisarías por distintos delitos, entre ellos robos, portación de armas no convencionales y tenencia y comercialización de estupefacientes.