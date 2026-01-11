“Colgado de la medianera”: detuvieron a un sospechoso que intentaba robar en una casa en Nueva Pompeya

Así se lo llevaban detenido

Tiene varios antecedentes en su haber y todos esos arrestos fueron, casualmente, en la zona de Nueva Pompeya, por lo que se podría decir que esa es su área de ‘ataque’. Y, fiel a su modus operandi, este fin de semana también lo detuvieron en el barrio porteño de Nueva Pompeya: lo pescaron in franganti, colgado de una medianera, cuando pretendía ingresar a una casa a robar, bajo la típica modalidad del escalamiento u “hombre araña”.

Hace poco más de una semana también había sido detenido, según pudo saber Infobae.

Fuentes del caso dijeron que todo sucedió la madrugada de este sábado, alrededor de la 1.30, cuando el propietario de una vivienda ubicada en Tierra del Fuego al 2500 dio aviso al 911 porque escuchaba ruidos extraños en el frente de su vivienda.

Ante esto, al arribar al lugar, los policías de la Comisaría 4B observaron al sospechoso colgado de la medianera de una casa, con claras intenciones de ingresar al domicilio. Al advertir la presencia del patrullero de la Policía de la Ciudad, el hombre se descolgó e intentó huir, pero fue aprehendido a pocos metros.

La foto del sospechoso ya en la Comisaría 4B

Según las fuentes consultadas, el detenido fue identificado como Cristian L, de 31 años y con domicilio en el partido bonaerense de La Matanza, y cuenta con un extenso historial delictivo: desde 2017 hasta la actualidad registra ingresos a comisarías por distintos delitos, entre ellos robos, portación de armas no convencionales y tenencia y comercialización de estupefacientes.

Las fuentes del caso ampliaron que solo durante 2024 fue detenido en cuatro oportunidades, tres de ellas por portar armas no convencionales y una por robo.

Del año pasado, en cambio, tenía un arresto del mes de mayo por una averiguación de ilícito. Pero ya contaba con una detención en 2026: ocurrió el 3 de enero pasado, en una causa por portación de armas.

Lo atraparon en Tierra del Fuego al 2500, en Nueva Pompeya

Ahora, Cristian L. quedó imputado por el delito de robo por escalamiento en grado de tentativa y a disposición de la Justicia.

El motochorro de los 17 antecedentes

Un motochorro con 17 antecedentes fue detenido en las últimas horas tras intentar robarle a un turista en el barrio porteño de Monserrat.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de Balcarce y Alsina, donde el sospechoso, de 26 años, abordó a un hombre de nacionalidad italiana con la intención de sustraerle un reloj Rolex. Al no lograr su cometido, se dio a la fuga.

Tras el episodio, se emitió una alerta que permitió a agentes del Departamento de Policía Motorizada, junto con personal de la Comisaría Vecinal 1, iniciar un operativo de búsqueda. Finalmente, el delincuente fue localizado y detenido en las inmediaciones de la avenida Belgrano y Paseo Colón.

Las fuentes confirmaron que el acusado acumula 11 antecedentes penales en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), todos vinculados a robos, tentativas de robo y arrebatos, cometidos entre 2017 y 2024, varios de ellos bajo la modalidad motochorro e in fraganti.

Además, registra seis causas judiciales en el sistema SIFCOP, que incluyen “procesamientos con prisión preventiva, suspensiones de juicio a prueba y condenas firmes por delitos de robo” dictados por juzgados y tribunales nacionales entre 2019 y 2024.