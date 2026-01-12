“Los Peluches”: el chat de los narcogendarmes que compartían audios sobre cómo ocultar la droga

Video: la detención del gendarme Delgado

El caso de narcogendarmes llegó a juicio. El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, desde mediados de diciembre, juzga a la organización criminal detenida tras los dos operativos en los que las autoridades secuestraron un total de 334 kilos de cocaína. Durante el debate se conoció que los acusados organizaron sus movimientos a través de un grupo de WhatsApp llamado “Los Peluches”, donde compartían audios y videos con instrucciones precisas para ocultar la droga en vehículos y eludir controles.

Según el portal Fiscales, la red delictiva quedó al descubierto tras el hallazgo de 302 kilos de cocaína el 19 de mayo de 2024 en la ruta provincial N°5, a la altura de la localidad de General Pizarro, en el departamento salteño de Anta.

En ese operativo, efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok conducida por Diego Hernán Delgado, quien tras identificarse como cabo primero de la fuerza, reconoció que transportaba estupefacientes.

La droga, distribuida en 293 paquetes, marcó el inicio de una investigación que expuso una compleja red. Según el informe del Ministerio Público Fiscal, la organización contaba con el apoyo logístico y el conocimiento operativo de varios gendarmes, algunos en actividad y otros separados de la institución.

La ficha del primer gendarme detenido

En la acusación presentada por el fiscal Toranzos y su equipo, se identificó a Jonathan Leonel Ostapowicz y Adrián Emilio Escarlata como los líderes de la organización. Ostapowicz, comerciante, y Escarlata, exonerado de la Gendarmería, coordinaban los movimientos y asignaban roles específicos a los demás integrantes.

El expediente judicial detalla que Richar Ariel Delgado, hermano de Diego Hernán, había sido dado de baja tras ser sorprendido con 600 mil dólares en su vehículo, mientras que Gabriel Osvaldo Ruíz Apaza y Francisco Agustín Flores se encontraban próximos a ingresar a la fuerza.

Tras el secuestro de los 302 kilos de cocaína en el asiento trasero y la caja de la camioneta Amarok conducida por Diego Delgado; se descubrió que el gendarme Federico Rubén Batista estaba implicado por haber trasladado ese vehículo desde la provincia de Misiones a Buenos Aires días antes del operativo y siguiendo instrucciones de Ostapowicz.

Batista declaró que desconocía el destino ilícito del rodado y que solo le hizo un favor a un amigo, aunque la fiscalía desestimó su versión tras comprobar que viajó sin autorización de sus superiores y omitió informar el traslado.

El segundo operativo, realizado el 26 de octubre de 2024, expuso una nueva modalidad. Gendarmes interceptaron una camioneta Toyota y una Volkswagen Amarok, vehículos que circulaban en tándem y eran vigilados por los investigadores. Escarlata conducía uno y fue detenido en el puesto fijo de la localidad de El Naranjo, donde los gendarmes hallaron 31 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio.

Al momento del procedimiento, Escarlata destruyó uno de sus teléfonos celulares, aunque los agentes lograron resguardar el otro aparato como prueba. El mismo día, Ruíz Apaza y Flores fueron arrestados en la ciudad de Orán, en el norte salteño.

En las audiencias del juicio, testigos describieron la actitud de Escarlata durante el registro de su vehículo y destacaron la importancia de los tutoriales que circulaban en “Los Peluches”. Es que los imputados habían creado un grupo de WhatsApp en el que coordinaban las actividades ilícitas.

Así, se revelaron audios en los que, a modo de tutorial, el ex gendarme Escarlata enseñaba cómo “embutir” la droga en los vehículos. También se hallaron videos en los que sugería, como algo novedoso, utilizar los respaldos de los asientos para ocultar los paquetes de droga.

Los 31 kilos de cocaína secuestrados a la organización en un segundo operativo

Además, en el grupo también se impartían instrucciones respecto a cómo actuar ante los controles de Gendarmería. Les explicaban los protocolos internos que debía observar el personal de esa fuerza, lo que los ponía en una posición ventajosa.

Entre los audios, se destacó uno del gendarme Delgado en el que alertaba a sus compañeros sobre la apertura de un nuevo puesto de control fijo en la localidad salteña de Joaquín V. González, con el que se reforzaría la presencia de esa fuerza en el sur de la provincia de Salta.

El expediente judicial establece que los acusados actuaban como coautores y partícipes necesarios o secundarios en el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, con el agravante de la función pública para aquellos que aún pertenecían a la Gendarmería Nacional.

El juicio se reanudará en febrero tras la feria judicial de verano.