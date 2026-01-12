Crimen y Justicia

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: todos fueron recapturados

Ocurrió en la madrugada de este lunes en la seccional ubicada en Sarmiento al 4300. Dos de los evadidos fueron encontrados en domicilios linderos. El tercero, en tanto, fue detenido al bajar del techo de una casa

El traslado del último de los recapturados a la comisaría 15° de Rosario

Tres reclusos se fugaron durante la madrugada de este lunes de la comisaría 15ª, ubicada en la zona sur de Rosario. En un operativo cerrojo que realizó la Policía en cercanías de la seccional situada en Sarmiento al 4300, se logró la recaptura de los tres evadidos, quienes buscaron esconderse en domicilios vecinos.

La situación fue detectada a las 5, cuando los internos se fueron de la seccional policial, aparentemente, tras limar los barrotes del módulo de detención transitorio que funciona en esa comisaría. Rápidamente, se solicitaron refuerzos en la zona para tratar de dar con los delincuentes.

En Mitre, entre Mister Ross y Ameghino, a la vuelta de la comisaría, sonó la alarma de un domicilio, cuyo dueño se asomó a la calle e hizo señas a los agentes. Al ser entrevistado, comentó que había escuchado ruidos en el techo de su propiedad y autorizó el ingreso a los uniformados, quienes encontraron en el patio a Julián A.

La segunda recaptura fue la de Maximiliano R., quien fue localizado por el Comando Radioeléctrico en una casa vecina, en Mister Ross al 1100.

El tercer recluso tardó unos minutos más en ser recapturado. Lisandro R., cuyo video del traslado encabeza esta nota, fue hallado por la Policía mientras se bajaba del techo de una casa. Intentó correr, pero aparentemente había sufrido un golpe en la caída, ya que comenzó a renguear y fue fácilmente atrapado.

En principio, los tres recapturados fueron nuevamente llevados a la seccional 15ª, aunque serán trasladados a una unidad penitenciaria a la brevedad.

El antecedente

En abril del año pasado, la Comisaría 15a de Rosario fue escenario de una violenta revuelta de presos, durante la cual uno de los internos logró fugarse.

El suceso comenzó mientras un cabo retiraba a uno de los detenidos para un traslado, lo que generó una avalancha de internos que intentaron alcanzar la puerta para escapar. En ese momento, uno de los reclusos, identificado como Matías Contreras, agredió a un agente de policía y concretó su fuga.

En medio de todo el desorden, dos internos sufrieron quemaduras al prender fuego los colchones en el calabozo. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para recibir atención médica, según confirmó el comisario Daniel Acosta, jefe de la Policía de Rosario.

El sospechoso fue reconocido mientras caminaba por la zona sur de Rosario (Fotos: Rosario3)

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe aclaró que no se trató de un “motín”, sino de un intento de fuga que desencadenó en una protesta violenta dentro de las instalaciones. No obstante, reconocieron que en la dependencia había superpoblación carcelaria, debido a que 59 personas se encontraban detenidas, pese a que el edificio solo está preparado para albergar a 16 reclusos.

A menos de dos semanas de su fuga, Contreras fue recapturado mientras caminaba por la intersección de Necochea y Riobamba, en la zona sur de la ciudad. En ese momento, vestía una campera verde y negra a rayas y pantalón azul.

Al proceder con su identificación, se constató que el hombre tenía un pedido de captura activo por haberse evadido de la sede policial.

Los agentes trasladaron al delincuente hacia la Comisaría 2ª, ubicada sobre Paraguay al 1100, debido a que se trataba de la jurisdicción competente en la zona de la detención.

