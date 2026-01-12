Detuvieron a dos sospechosos por el asesinato a tiros de un peluquero argentino en Tulum

Jonatan Minucci había viajado a Tulum en noviembre pasado.(Facebook)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comunicó este lunes que los investigadores detuvieron en las últimas horas a dos sospechosos de haber asesinado el pasado viernes a Jonatan Emanuel Minucci (37), el peluquero argentino que fue atacado a tiros en la previa de una fiesta de música electrónica programada para realizarse en la zona del cenote Vesica, en la ciudad de Tulum, México.

Según informaron las autoridades esta mañana durante una conferencia de prensa, personal de la FGE, en coordinación con el grupo interinstitucional, capturaron a dos hombres identificados como Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos oriundos de Jalisco y quienes formarían parte de un grupo criminal.

Además, los voceros de la Fiscalía estatal de Quintana Roo confirmaron que el asesinato de Minucci ocurrió en el marco de un ajuste de cuentas por narcomenudeo, la principal hipótesis que barajaban los investigadores desde que se abrió el expediente por el delito de homicidio calificado,

Noticia en desarrollo