Crimen y Justicia

Detuvieron a dos sospechosos por el asesinato a tiros de un peluquero argentino en Tulum

Voceros de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo brindaron detalles este lunes sobre las detenciones de Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, apuntados como los presuntos tiradores que mataron a Jonatan Emanuel Minucci en el cenote Vesica

Guardar
Jonatan Minucci había viajado a
Jonatan Minucci había viajado a Tulum en noviembre pasado.(Facebook)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comunicó este lunes que los investigadores detuvieron en las últimas horas a dos sospechosos de haber asesinado el pasado viernes a Jonatan Emanuel Minucci (37), el peluquero argentino que fue atacado a tiros en la previa de una fiesta de música electrónica programada para realizarse en la zona del cenote Vesica, en la ciudad de Tulum, México.

Según informaron las autoridades esta mañana durante una conferencia de prensa, personal de la FGE, en coordinación con el grupo interinstitucional, capturaron a dos hombres identificados como Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos oriundos de Jalisco y quienes formarían parte de un grupo criminal.

Además, los voceros de la Fiscalía estatal de Quintana Roo confirmaron que el asesinato de Minucci ocurrió en el marco de un ajuste de cuentas por narcomenudeo, la principal hipótesis que barajaban los investigadores desde que se abrió el expediente por el delito de homicidio calificado,

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Jonatan Emanuel MinucciMéxicoTulumQuintana RooHomicidiosNarcomenudeoSanta FeÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los nuevos dealers de la Villa 1-11-14: incautaron un lote de droga de la ex novia de un temible narco preso

Roxana Nogales, argentina, vinculada a un hombre condenado por ser la mano derecha de “Dumbo” Martínez, fue detenida por la Policía de la Ciudad en el Bajo Flores junto a otros seis sospechosos

Los nuevos dealers de la

Fuga de presos en una comisaría de Rosario: todos fueron recapturados

Ocurrió en la madrugada de este lunes en la seccional ubicada en Sarmiento al 4300. Dos de los evadidos fueron encontrados en domicilios linderos. El tercero, en tanto, fue detenido al bajar del techo de una casa

Fuga de presos en una

La principal hipótesis que barajan los investigadores tras el asesinato de un peluquero argentino en México

A tres días del brutal crimen de Jonatan Emanuel Minucci en Tulum, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo apunta a un posible ajuste de cuentas

La principal hipótesis que barajan

Asesinaron a un hombre en Santa Fe en medio de un tiroteo e investigan si se trataba de un delincuente

Las autoridades quieren determinar si previo al ataque hubo un intento de robo. La víctima ya fue identificada

Asesinaron a un hombre en

Brutal entradera en Mar del Plata: ataron y golpearon a un matrimonio de jubilados a 4 cuadras de una comisaría

El ataque ocurrió frente al cementerio de La Loma y a pasos de un lujoso hotel, lo que generó malestar entre los vecinos por la demora en la llegada de la Policía y la ambulancia, que fueron requeridas tras el violento episodio

Brutal entradera en Mar del
DEPORTES
Con tres triunfos y tres

Con tres triunfos y tres caídas, se puso en marcha el camino de los argentinos en la clasificación del Australian Open

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

Caño y pase sutil: una jugadora de hockey sobre hielo protagonizó la “mejor asistencia de todos los tiempos”

Luke y Tom Stoltman: cómo los hermanos escoceses se convirtieron en los más fuertes de la historia

TELESHOW
Jimena Barón mostró el exitoso

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: entre ovaciones, flores y elogios disfrutó de El Secreto

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

INFOBAE AMÉRICA

Vladimir Putin reapareció tras dos

Vladimir Putin reapareció tras dos semanas de ausencia sin comentar las crisis en Venezuela e Irán

El Reino Unido discute con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico ante las amenazas de Rusia y China

Descubren qué antigüedad tienen las reservas de agua subterránea en Argentina

El Louvre, otra vez cerrado por la huelga de sus trabajadores

Murió Erich von Däniken, el bestseller que convirtió a los alienígenas en protagonistas de la historia humana