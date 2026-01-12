La principal hipótesis que barajan los investigadores tras el asesinato de un peluquero argentino en México

Jonatan Emanuel Minucci

Los investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo (México) que encabezan las tareas para esclarecer el crimen de Jonatan Emanuel Minucci, el peluquero argentino de 37 años asesinado a tiros el pasado viernes en el cenote Vesica, en la ciudad costera de Tulum, se enfocan en una hipótesis principal, aunque las autoridades aclararon que no descartan otras líneas investigativas para dar con los responsables.

Según pudo saber Infobae, el ataque en el que fue asesinado Jonatan ocurrió durante la tarde del viernes pasado, cuando los disparos interrumpieron abruptamente el ambiente festivo en el cenote Vesica, uno de los enclaves más promocionados de la ciudad de Tulum.

Testigos reportaron al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros por parte de agresores que arribaron al lugar en moto y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.

En ese ataque también resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de la ciudad mexicana de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la Ciudad de México. Los dos permanecen bajo observación médica.

Un video grabado desde un vehículo muestra el momento exacto en que varios hombres armados corren a través de una carretera de Tulum, Quintana Roo, generando pánico y deteniendo el tráfico

Ante este hecho, la FGE estatal informó que se inició “una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de un masculino, trabajador temporal, ocurrido en un camino de terracería”, cerca de donde se desarrollaba un evento de música electrónica.

“Las autoridades de los tres niveles de Gobierno, trabajan de manera coordinada para dar con el o los responsables de este ataque directo, que privó de la vida a una persona por lesión de arma de fuego y que no puso en riesgo la seguridad de las y los asistentes al evento”, señala el mensaje oficial.

En cuanto a la principal línea de investigación, los detectives a cargo del caso relacionan al homicidio de Minucci con “actividades de narcomenudeo”, por lo cual podría haberse tratado de un ajuste de cuentas. No obstante, aclararon que de momento no se descartan otras hipótesis.

El asesinato de Minucci fue la segunda ejecución a tiros vinculada a eventos turísticos ocurrida en menos de 48 horas en la zona. Ese mismo día, varias horas antes del Festival Tehmplo, seis disparos provocaron otra muerte y el pánico entre los asistentes.

La reiteración de ataques armados en fiestas y sitios turísticos de alto perfil durante el último tiempo atenta contra la imagen de Tulum como destino seguro del Caribe mexicano.

Quién era Jonatan Emanuel Minucci

El argentino, peluquero de profesión, era oriundo de la localidad de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe. Antes de poner su salón de belleza en su ciudad natal, había trabajado en Fabricaciones Militares S.A.U..

Mientras toda la familia de Jonatan reside actualmente en la localidad santafesina de Roldán, él había decidido quedarse en Fray Luis Beltrán hasta noviembre pasado, cuando viajó a tierras mexicanas con la idea de trabajar por unos meses y juntar dinero. Tenía pensado regresar al país en febrero.

Minucci había viajado a México en noviembre pasado.

Nacido el 2 de octubre de 1988, “Jona”, como le decían sus conocidos, estaba en pareja desde hacía varios años con Lucina (32). Su compañera de vida, actualmente, cursa un embarazo del que ambos se enteraron cuando él ya estaba en México.

“Además de ser un ser profundamente querido por su familia, amigos y todas las personas que lo conocieron, dejó huellas de amor que nunca se borrarán”, escribió una allegada a la pareja de Jonatan, en alusión al reciente embarazo.

En las últimas horas, la Junta Interna de la Fábrica Militar FLB (Fray Luis Beltrán) hizo un posteo en Facebook dando cuenta del asesinato en México: “Lamentablemente, hoy nos encontramos con la noticia de la tragedia de nuestro ex compañero fabriquero Joni Minucci”.

En paralelo al dolor, la familia de Jonatan pide ayuda para poder repatriar sus restos: “La logística es muy costosa y los excede por completo”, explicaron en las redes sociales tanto conocidos como desde la Junta Interna de Fabricaciones Militares.

En ese contexto, dieron los números de cuenta para afrontar los gastos del regreso de su cuerpo a su tierra natal: el alias es Jona.regreso.arg y el CBU 0000003100041824436446 está a nombre de la hermana de la víctima, Jaquelina Estefanía Minucci.

El consulado de Argentina ya fue notificado sobre el crimen de Minucci para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo y la asistencia a sus familiares.