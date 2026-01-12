Crimen y Justicia

“Alto riesgo”: la conclusión de los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su ex

El informe lo hicieron los profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal que se entrevistaron con la actriz

Romina Gaetani volvió a cantar: interpretó Malo, de Bebe, con la Bomba de Tiempo hace una semana

Como parte de la investigación en la causa por violencia de género contra su ex pareja, Romina Gaetani el martes pasado se sometió a un informe de riesgo en Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal. La medida había sido solicitada por María José Basiglio, a cargo del expediente contra Luis Cavanagh y titular de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro. Este lunes se conocieron los resultados.

Se trata de un informe hecho por profesionales tras una entrevista con la actriz con preguntas determinadas que fue elevado en las últimas horas a la fiscal del caso.

Allí se determinó el nivel de riesgo en el que se encuentra Gaetani, quien -hay que recordar- se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante la fiscal Basiglio.

“Alto riesgo”, indica el informe de las psicólogas del Centro de Asistencia a la Víctima sobre la situación de Gaetani, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación.

Otros tiempos: Romina Gaetani y Luis Cavanagh

El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”, resaltaron las profesionales tras la charla con Gaetani.

El expediente por violencia de género se inició la noche del 28 de diciembre con la denuncia de Gaetani. Allí ya hay algunos testimonios de valor y, al mismo tiempo, se pudieron acreditar las lesiones que sufrió la víctima. Por caso, en el sanatorio de Pilar, donde fue asistida, los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera, lo que activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para estos casos.

El lunes pasado, la actriz cantó junto a la Bomba de Tiempo en el Konex la canción Malo de Bebe, pero para darle promoción hizo un video que subió a sus redes: en uno de sus hombros se veía un moretón.

Romina Gaetani promocionó en sus redes que volvía a cantar: llamó la atención el moretón en su hombro

Ese 28 de diciembre, a las 19.55, agentes del comando de Pilar de la Policía Bonaerense recibieron un llamado desde por el sistema de emergencias 911: les avisaron de un conflicto familiar en el Tortugas Country Club, ubicado sobre la colectora de la Panamericana.

Al llegar, el personal de seguridad les dijo que Gaetani fue a la guardia del barrio privado y les contó que discutió con su pareja por “celos”. La actriz, que cursaba un ataque de ansiedad, les confesó que el empresario le había revisado el teléfono y le encontró “cosas viejas”, por lo que comenzó una discusión. Dijo que se sentía “descompensada y con dolores” y por eso pidieron una ambulancia.

Una amiga la acompañó al centro de salud para que la atendieran y, en paralelo, agentes de la Comisaria 4ª de Manuel Alberti se llevaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal Basiglio, en el marco de la causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género.

En declaraciones a Lape Club Social (América), Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, dio algunos detalles: “Estaban en un proceso de separación. Ese día, ella se acercó a la casa de su ex pareja, tuvieron una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial y al 911. Así se hicieron presentes la Policía, el personal de seguridad del barrio y la ambulancia, que la trasladó a un centro médico para la atención primaria”.

Respecto a la historia entre Gaetani y Cavanagh, Trimarco agregó que la pareja “se había separado hace un tiempo y estaban intentando retomar la relación”. Subrayó que, por lo que le contó la actriz, esta fue “la primera vez que hay agresiones físicas”, aunque existieron otras formas de violencia en el pasado. No obstante, según el abogado: “Nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.

Temas Relacionados

Romina Gaetaniviolencia de géneroPilarLuis Cavanaghúltimas noticias

