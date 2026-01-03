El regreso de Romina Gaetani a los escenarios tras la denuncia por violencia de género a su expareja

A una semana de sufir violencia de género a manos de su pareja, Romina Gaetani anunció que volverá a cantar (Candela Teicheira)

El pasado 29 de diciembre, Romina Gaetani atravesó un episodio de violencia de género que conmocionó tanto a su círculo íntimo como al mundo del espectáculo. El hecho ocurrió durante la noche en el Tortugas Country Club, en Pilar, y fue un llamado al 911 el que alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, personal de seguridad informó que la actriz se encontraba en estado de nerviosismo y presentaba lesiones visibles, producto de una agresión por parte de su pareja, Luis Cavanagh. Tras el lamentable episodio, volverá a los escenarios.

La propia Gaetani relató que su pareja tenía conductas agresivas motivadas por celos, por lo que fue trasladada por el SAME al Hospital Central de Pilar, donde los médicos constataron golpes en brazos y cadera y activaron el protocolo correspondiente.

El caso generó una ola de solidaridad y reflexión sobre la violencia de género, remarcando la importancia de los sistemas de apoyo y la contención. Romina Gaetani, con una trayectoria destacada en la actuación y la música, recibió mensajes de aliento de colegas y seguidores, y en sus redes sociales se multiplicaron los gestos de apoyo y acompañamiento.

El lunes Romina hará su regreso a los escenarios (Instagram)

A pocos días de este duro episodio, la actriz y cantante decidió dar una señal de fortaleza y resiliencia: anunció su participación en un recital. Gaetani será la invitada especial en el primer “Lunes Bomba” del año junto a La Bomba de Tiempo, en un show al aire libre el 5 de enero en el patio del Konex. “Primer Lunes Bomba del año con invitada de lujo. @rominagaetani se sube al escenario para compartir nuestro ritual de ritmo, encuentro y baile”, celebraron desde la organización en redes sociales.

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

La situación generó una profunda preocupación entre colegas, seguidores y el público en general, ya que el hecho no solo derivó en la internación de la actriz en un sanatorio de Pilar, sino también en una denuncia formal por agresión. En este contexto, su representante legal, Ignacio Trimarco, ofreció detalles sobre lo ocurrido.

La información se conoció a través del programa Lape Club Social (América). “Romina se encuentra bien, está estable, está contenida por su familia. Recibió la atención médica necesaria el día domingo e inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve. Ahora ya está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola", comentó. Ante su aparición en los medios, el letrado detalló: Obviamente, ella me pidió que pueda salir a explicar y transmitir tranquilidad para toda la gente que la quiere, que la sigue y demás, de que físicamente está bien, está estabilizada y ya está a disposición de la justicia para que se investigue y tenga el trámite correspondiente”.

Luego de conocerse la denuncia de Romina Gaetani a su pareja por violencia de género, su abogado, Ignacio Trimarco, brindó detalles del hecho (Lape Club Social - América)

Consultado sobre el contexto previo al episodio de violencia, el representante legal de Gaetani comentó: “Lo que ocurrió el día previo, lo desconozco. Lo que sí te puedo contar es que ellos estaban en un proceso de separación, no venía bien la relación. Y ese día, ella se acercó hasta la casa de su expareja, tuvo una discusión y, lamentablemente, comenzó a recibir esa agresión física. En ese momento, ella se comunicó con una amiga, esta amiga convocó al personal policial, el 911, así convocaron también el personal policial, el personal de seguridad del barrio, del barrio privado. Bueno, se hizo presente el personal policial, se hizo presente la ambulancia y la trasladaron hasta un nosocomio para darle la atención médica primaria”.

Sobre la situación sentimental entre Gaetani y Cavanagh, el abogado aclaró: “Se habían separado hace un tiempito y estaban intentando retomar la relación. La verdad que específicamente por qué se separaron y esas cuestiones, no las sé. Tampoco se las pregunté a Romina”. Además, al ser consultado sobre si se trataba de un nuevo hecho de agresión, contó: “Por lo que me cuenta ella, es la primera vez que hay agresiones físicas. Ella me relató de otro tipo de violencia, pero nunca había llegado a un nivel tan lamentable como este”.

Trimarco también se refirió al estado anímico de la actriz. “Emocionalmente, está muy afectada. Ahora, te puedo dar una precisión personal, no me puedo poner en los zapatos de ella, pero una relación que no estaba totalmente concluida”, comentó. “Entiendo que todavía hay sentimientos de las partes y esta situación, por supuesto que le pone un final abrupto. Pero lo que decía recién del tema de ratificar las denuncias, me parece que eso es algo importante cuando hay hecho de violencia. Hay muchas situaciones, muchos casos que vemos donde hay situaciones de violencia y quizás en esa esperanza de que las cosas funcionen, se corrijan, no vuelva a pasar, no se ratifican las denuncias. Entonces, esa escala de violencia...”, agregó.