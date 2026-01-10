Crimen y Justicia

Mellizas de 7 años y un nene de 10 años vendían droga para bandas narco de Rosario

La situación fue expuesta este viernes al cabo de 70 allanamientos que se hicieron en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear. El jefe de la unidad de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, Franco Carbone, destacó que los niños quedaron filmados “haciendo los pasamanos” con los clientes

Guardar
Las fuerzas de seguridad incautaron
Las fuerzas de seguridad incautaron doce armas y un kilo de cocaína en la región.

La Policía de Investigaciones realizó 70 allanamientos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear por una serie de balaceras, homicidios y amenazas que tuvieron lugar en las últimas tres semanas en la región. Con la coordinación de varios fiscales provinciales se pudo detener a varios presuntos integrantes de bandas dedicadas al narcomenudeo que están involucrados en los ataques a tiros.

En los procedimientos, que se realizaron entre jueves y viernes, fueron puestos a resguardo mellizas de 7 años y un nene de 10 años que, según las filmaciones hechas durante las medidas investigativas, habían sido obligados a “hacer los pasamanos” de las bochitas de cocaína y marihuana con los clientes.

El fiscal regional Matías Merlo destacó que los procedimientos fueron producto del trabajo entre fiscales de la unidad de Microtráfico y de Violencias Altamente Lesivas, cuyos legajos se entrecruzan. “Hicimos esto de manera conjunta para dar con los autores de abusos de armas, amenazas, homicidios y tentativas de homicidios. Fueron estas dos unidades porque la violencia se da en la zona de los puntos de venta”, comentó.

En los operativos se incautaron
En los operativos se incautaron varias armas

“Hay entre diez y doce detenidos por distintos hechos, un secuestro de doce armas y un kilo de cocaína”, amplió Merlo.

Por su parte, el jefe de la unidad fiscal de Microtráfico, Franco Carbone, ponderó: “El narco se vale de personas en situación de vulnerabilidad o de menores para cometer los hechos. Encontramos con la Policía de Investigaciones que en distintos puntos había menores, niños, participando activamente en la compraventa de droga al menudeo. Le dimos intervención al área de Niñez”.

Carbone aclaró que las dos nenas y el niño vivían en domicilios cuyos familiares, adultos responsables, se dedicaban al fraccionamiento y comercio minorista de estupefacientes. “No eran búnkeres como se los conoce. Son chicos y chicas cuya familia se dedica a esta actividad. Los pasamanos quedaron filmados, los usaban para comerciar”, afirmó.

El Ministerio Público de la Acusación agregó que solicitará el derribo de cuatro propiedades que fueron allanadas en las últimas horas, una política que se puso en marcha desde diciembre de 2023 y que pretende inactivar puntos de venta.

Los fiscales destacaron que se
Los fiscales destacaron que se halló a menores de edad participando activamente en la venta de drogas

“Es una constante que usen a menores, punibles o no, para cometer estos hechos. La particularidad acá es que tienen 7 y 10 años. Ni siquiera pensamos en una responsabilidad penal en nenes tan chiquitos”, concluyó Carbone.

En los procedimientos intervinieron los fiscales Brenda Debiasi, César Pierantoni, Carbone, Marisol Fabbro, Paula Barros y Franco Tassini, quienes acumulan investigaciones por balaceras a domicilios, ataques a tiros con heridos y asesinatos que fueron perpetrados en la última semana del año y a comienzos de este 2026.

Tassini subrayó que en uno de los operativos de este viernes logró dar con un adolescente que habría participado en una balacera de finales de diciembre en la que una niña de 7 años recibió un tiro en el abdomen en la esquina de Génova y Cabal, en el barrio Empalme Graneros, uno de los territorios calientes de la ciudad.

Temas Relacionados

Rosarionarcotráficomenoresniñosúltimas noticias

Últimas Noticias

Se grabaron conduciendo una combi por la vereda en Mendoza y podrían afrontar durísimas sanciones económicas y penales

Ocurrió en el barrio Villa Nueva, en Guaymallén. Desde el Ministerio de Seguridad provincial evalúan denunciarlos por “conducción temeraria”. La Municipalidad multará al conductor por 600 mil pesos. El video viralizado

Se grabaron conduciendo una combi

Detuvieron a un motochorro que intentó robarle un reloj a un turista italiano en CABA: tenía 17 antecedentes penales

Ocurrió en el barrio porteño de Monserrat, donde el delincuente abordó a la víctima con la intención de robarle un Rolex. El momento de la detención

Detuvieron a un motochorro que

La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé de 11 meses

La mujer tenía 27 años. Los cuerpos fueron descubiertos después de que los familiares de las víctimas hicieron la denuncia. Qué revelaron los primeros exámenes forenses

La Matanza: detuvieron a un

Cayó una banda narcofamiliar en Córdoba: hay cinco detenidos y siete búnkeres cerrados

Tras varios meses de investigación, el operativo permitió la captura de los miembros del grupo. También secuestraron droga y dinero

Cayó una banda narcofamiliar en

Internaron a una recién nacida que dio positivo en cocaína en Córdoba: “Hay que evaluar las consecuencias”

El caso está bajo investigación, tras conocerse la existencia de antecedentes de adicciones en la familia. “El impacto puede ser mayor”, plantearon los especialistas sobre los daños que pudiera haber sufrido la bebé

Internaron a una recién nacida
DEPORTES
El ataque de furia de

El ataque de furia de un futbolista con un compañero en pleno partido: empujón, insultos y una sanción interna

Goleada histórica del Manchester City en la FA Cup: venció 10-1 a un equipo de tercera división e igualó un récord del club

Pierre Gasly mostró el museo que tiene en su casa y su gran colección de camisetas de fútbol

Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima: la condición que puso Boca Juniors para dejarlo ir libre

El contratiempo que sufrió Alpine a horas de la primera prueba con el A526 que aplazó el debut en pista de Colapinto y Gasly

TELESHOW
La reacción de Sabrina Rojas

La reacción de Sabrina Rojas a una parodia viral de Griselda Siciliani luego del audio que se filtró de Luciano Castro

Punta del Este: el cumpleaños sorpresa que Martín Liberman le preparó a su esposa Ana Laura

El cumpleaños íntimo de Claudio Caniggia: el saludo de su hijo Alex y el video más tierno con su nieta Venezia

La foto del aniversario de Mauro Icardi y la China Suárez que tiene a Wanda Nara como protagonista: “Felices los tres”

Susto en la obra de Nicolás Cabré y Mariano Martínez en Carlos Paz: debieron suspender la función

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Crece la

EN VIVO | Crece la tensión en Irán tras dos semanas de protestas contra el régimen

Tom Cruise llevó al límite su papel en “Valkiria” con una transformación extrema

Cuáles son los vuelos comerciales sin escala más largos del mundo

Quién fue Susan Gilbert, la mujer que inspiró los poemas más intensos de Emily Dickinson

El primer cómic que presentó a Superman al mundo fue subastado en una cifra récord