Crimen y Justicia

Vio un robo, ayudó a la Policía a atrapar al ladrón pero se quedó con un botín de 30 millones: se compró una camioneta

Ocurrió en Morón. El hombre fue detenido y espera que la Justicia defina su situación

Guardar
El hombre fue detenido después
El hombre fue detenido después de se descubrió que se quedó con el botín

Martín Emilio Ocampo, un hombre de 38 años, fue detenido tras ser el protagonista de un insólito episodio en el que pasó de ser héroe a villano, en uno pocos días: fue testigo de una salidera bancaria en Morón, colaboró con la Policía para atrapar a uno de los ladrones y recuperar el botín de unos 30 millones de pesos, pero se quedó con dinero. Ahora, deberá enfrentar a la Justicia, tal como el delincuente al que ayudó a arrestar.

Según se dio a conocer en medios del Conurbano bonaerense, el robo se produjo el pasado 30 de diciembre en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Alcalde González Barboza, cerca de las 10:30, cuando un empresario industrial que aguardaba el semáforo en una Volkswagen Amarok fue abordado por dos ladrones, poco después de salir de una entidad financiera.

Uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego, mientras el otro rompió una ventanilla para apoderarse de una bolsa con una suma aproximada de 30 millones de pesos.

Los elementos secuestrados por la
Los elementos secuestrados por la Policía

Según confirmaron fuentes cercanas al caso a Inforbano, la víctima no se dio por vencida y persiguió a los delincuentes, hasta encontrarlos en la esquina de Valle y Ortiz de Rosas. Allí, en un intento desesperado, embistió la moto de los ladrones, obligando a uno de ellos a huir a pie con la bolsa en la mano

Ocampo, que vio la secuencia, alertó a una patrulla de la policía bonaerense sobre el escape de los asaltantes y hasta acompañó a los agentes hasta la esquina de Rivas y Belgrano, donde lograron detener a uno de los sospechosos. Se trató de un delincuente de 34 años, con antecedentes, quien quedó a disposición del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N°5 de Morón. En ese momento, el sospechoso no tenía ni el casco ni el dinero.

De testigo a imputado por la Justicia

Pero el episodio no terminó ahí. El caso tomó un rumbo inesperado al día siguiente, cuando el análisis de las cámaras de seguridad -ordenado por el fiscal- permitió a los investigadores advertir que, tras la detención del motochorro, el testigo había regresado al lugar del asalto. Allí, encontró la bolsa con el dinero y el casco, la ocultó detrás de una medianera en Rivas y San Martín y nunca mencionó ese hecho en su declaración ante la Justicia. Declaró y se fue a su casa.

La camioneta del empresario
La camioneta del empresario

Las imágenes no sólo captaron el momento en que Ocampo se apoderó del botín, sino que también permitieron rastrear sus movimientos posteriores.

La investigación reveló otra insólita situación: el hombre, motoquero de profesión y con domicilio en la localidad Boulogne, partido de San Isidro, compró una camioneta Honda HR-V de color blanco con parte del dinero robado. El vehículo costó 17 millones de pesos.

El vehículo fue incautado por orden judicial y el testigo de la salidera fue imputado por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, aunque permanece en libertad porque los delitos son excarcelables.

La justicia analiza por estas horas si será juzgado en un debate oral, en un juicio abreviado o si se le concederá la probation con tareas comunitarias

El expediente principal continúa caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego para uno de los asaltantes, ya identificado y con antecedentes penales, en tanto que el segundo ladrón permanece prófugo y la Policía sigue con la búsqueda.

Temas Relacionados

MorónsaliderarobobotínPolicía de la Provincia de Buenos Airesúltimas noticias

Últimas Noticias

Un auto se incendió en plena avenida en Caballito y las llamas alcanzaron a otro vehículo estacionado

Ocurrió este jueves por la tarde. Se iniciaron actuaciones por “averiguación de incendio”

Un auto se incendió en

Cayó un hombre en Neuquén vinculado a una red de delincuentes que extorsionaban personas

El arrestado se encontraba en un domicilio donde había tarjetas de créditos, chips de teléfonos y dinero en efectivo

Cayó un hombre en Neuquén

Investigan a un policía de la Bonaerense por haberle disparado a un compañero en Pilar

Las autoridades creen que se trató de un accidente. La víctima permanece en terapia intensiva y ya fue operada en cuatro oportunidades

Investigan a un policía de

Encontraron el cuerpo de una joven envuelto en bolsas de consorcio en un descampado de Tucumán

Lo encontraron en un basural y su familia la reconoció por los tatuajes. Hacía días que no sabían nada de ella

Encontraron el cuerpo de una

Atraparon en Salta a un ciudadano boliviano que traficaba pasta base en una lancha y viajaba con tres menores

El hecho ocurrió sobre el río Bermejo, en Salta, e incautaron 26 kilos de droga

Atraparon en Salta a un
DEPORTES
River Plate quiere romper el

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

Lo que no se vio de la tensa discusión entre Simeone y Vinícius: la áspera intervención de Xabi Alonso

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

Conmoción en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento

TELESHOW
El Teto Medina contó que

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

INFOBAE AMÉRICA

Los países de la Unión

Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con el Mercosur

Maldonado es de las zonas más afectadas por la sequía: Orsi se reunió con el intendente Abella por medidas

Bebés y realidad extendida: cómo aprenden nuevas palabras sin un adulto presente

Cambios hormonales: cómo la transición a la menopausia impacta en el ánimo

Irán enfrenta una nueva jornada de protestas en medio de un corte de Internet desde la noche del jueves