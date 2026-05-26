Guatemala

La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto presenta avances en modernización digital del Estado guatemalteco

El informe entregado al presidente Arévalo abarca el impulso de la interoperabilidad y el inicio del séptimo plan de acción para reforzar transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas a nivel institucional

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Vista de una sala de reuniones con varias personas sentadas alrededor de una mesa grande, frente a una pantalla que muestra información digital
Bernardo Arévalo junto a representantes del Gobierno Abierto y Electrónico de Guatemala se reúnen para discutir y presentar avances en la publicación de convocatorias y proceso de adhesión. (Comisión del Gobierno Abierto y Electrónico de Guatemala)

La Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico presentó este lunes al presidente Bernardo Arévalo avances en transformación digital del Estado, con foco en la Plataforma de Interoperabilidad del Organismo Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno de Guatemala inició la implementación del 7.º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027, que fija compromisos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, según la GAE.

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La reunión ordinaria bimensual se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura con el órgano colegiado y se centró en el seguimiento de acciones estratégicas para la modernización del Estado, informó la GAE.

Las autoridades informaron avances en iniciativas del Organismo Ejecutivo para mejorar la eficiencia institucional y los servicios públicos con herramientas tecnológicas.

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Uno de los ejes tratados fue la actualización de la Plataforma de Interoperabilidad, un proyecto liderado por la GAE para habilitar el intercambio seguro y estandarizado de información entre instituciones públicas.

La comisión indicó que la infraestructura busca acelerar trámites administrativos y ordenar la provisión de servicios con foco en la ciudadanía.

Como parte del proceso, la GAE publicó la Respuesta Razonada del plan y abrió una consulta pública de 15 días, de acuerdo con la propia comisión. El documento está disponible en el portal institucional y explica cómo se analizaron las propuestas recibidas, en línea con los estándares de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, posan sonriendo de pie frente a unas grandes puertas de madera ornamentadas
Presidente Bernardo Arévalo junto a funcionarios y colaboradores del programa de Gobierno Abierto y Electrónico de Guatemala posan para una foto grupal, celebrando los recientes avances y la colaboración institucional. (Comisión del Gobierno Abierto y Electrónico de Guatemala)

Cómo se evaluaron las propuestas ciudadanas recogidas en 11 departamentos

La Respuesta Razonada publicada por la Dirección de Gobierno Abierto detalla cómo instituciones públicas, el Foro Multiactor y la GAE analizaron y respondieron aportes ciudadanos levantados en 11 departamentos, según la comisión.

El documento también incorpora recomendaciones del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto, indicó el organismo.

En los ejes transversales, el plan incorpora un componente de transformación digital a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil con apoyo de la GAE. Ese compromiso se enfoca en la gestión de los servicios del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado mediante instrumentos técnicos e informáticos para agilizar el análisis de expedientes.

El eje transversal de transparencia fiscal lo lidera el Ministerio de Finanzas Públicas e incluye el rediseño del portal de ONG y el uso de datos abiertos para innovación pública y transparencia fiscal, según la GAE. El eje de anticorrupción, a cargo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, plantea innovación digital y participación ciudadana para la auditoría social de proyectos de los consejos departamentales de desarrollo, de acuerdo con la información oficial.

Ejes del 7.º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027

El 7.º Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2026-2027 quedó estructurado en cuatro ejes estratégicos y tres transversales, según la información oficial difundida por la GAE.

En el lanzamiento participaron Arévalo, autoridades gubernamentales, representantes de la Alianza para el Gobierno Abierto, el Foro Multiactor de Gobierno Abierto Guatemala, cooperantes internacionales y actores de sociedad civil, academia y sector privado, de acuerdo con el organismo.

El primer eje está dedicado a seguridad alimentaria y nutricional y lo lidera la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según la GAE. Incluye compromisos orientados a ampliar el acceso a información sobre programas sociales, con hitos como la reingeniería del portal del SIINSAN, la publicación en datos abiertos de indicadores del Programa de Alimentación Escolar y la elaboración de agendas departamentales.

El segundo eje aborda la violencia contra las mujeres y lo encabeza la Secretaría Presidencial de la Mujer, informó la GAE. El plan contempla acciones de prevención y atención integral, entre ellas 22 foros departamentales, la publicación de informes sobre derechos humanos de las mujeres, la formación de personal policial y la creación de un tablero situacional sobre violencia contra mujeres indígenas.

El tercer eje se enfoca en migración y lo lidera el Instituto Guatemalteco de Migración, con medidas para fortalecer la ruta de atención a personas guatemaltecas retornadas y en riesgo de migración irregular, según la GAE.

Entre los hitos se mencionan una matriz de información de servicios consulares, la centralización de la oferta programática en el portal Plan Retorno al Hogar y acciones de atención y formación técnica en centros Quédate de Huehuetenango, Quiché y Sololá.

El cuarto eje corresponde a medio ambiente, agua, saneamiento y residuos, bajo liderazgo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de acuerdo con la GAE.

El compromiso central apunta a reforzar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión del agua, la vigilancia participativa de servicios de agua potable y saneamiento, la difusión de información ambiental y la participación de pueblos indígenas en procesos de consulta.

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