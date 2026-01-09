Crimen y Justicia

Dos delincuentes intentaron robar una moto en Córdoba y fueron detenidos tras una intensa persecución

Ocurrió en el barrio Marechal de la capital provincial. Un tercer sospechoso se dio a la fuga

El intento de robo de
El intento de robo de una moto en barrio Marechal derivó en una persecución policial que terminó con dos jóvenes detenidos y dos motocicletas recuperadas en Córdoba (El Doce.tv)

Un intento de robo de moto en el barrio Marechal, en la ciudad de Córdoba, terminó con una intensa persecución policial, la detención de dos jóvenes de 18 años y el decomiso de dos motocicletas.

El episodio se desarrolló en la intersección de 12 de Octubre y Dr. Juan F. Cafferata, cuando la presencia policial en la zona frustró la maniobra delictiva de los implicados.

Minutos antes del operativo, un vecino de 23 años había denunciado que los mismos sujetos, acompañados por otras dos motos de apoyo, intentaron sustraerle su Bajaj Boxer BM150.

En el momento de la aprehensión, los uniformados confiscaron la motocicleta Honda GLH utilizada por los sospechosos, mientras que un tercer involucrado, presente en la escena, logró fugarse, pero dejó atrás una Zanella Zb, la cual fue incautada.

Tras el despliegue y según informó el portal El Doce.tv, los dos arrestados y las motocicletas recuperadas fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Se instruyeron actuaciones y se dejó a los aprehendidos a disposición de la Justicia.

Las unidades Honda GLH y Zanella Zb, ambas bajo custodia policial, pasaron a formar parte de las pruebas recolectadas en la causa. Se trabaja para determinar la participación de otras personas y establecer el recorrido previo de las motocicletas antes del hecho.

Todas las personas involucradas en el procedimiento fueron debidamente identificadas y registradas en la dependencia policial. La Fiscalía de Instrucción evalúa la imputación correspondiente a los detenidos por los delitos de tentativa de robo y resistencia a la autoridad, de acuerdo con los elementos incorporados al sumario.

El operativo cerrojo coordinado entre
El operativo cerrojo coordinado entre móviles policiales logró cerrar los accesos al barrio y facilitó el arresto de los implicados y el secuestro de las motos (El Doce.tv)

Delincuentes golpearon a una mujer para robarle la moto en Morón

A principios del mes de diciembre, dos delincuentes armados y con la cara cubierta, interceptaron a una mujer de 51 años que circulaba en una moto de gran porte por una calle de Haedo, partido de Morón.

A pesar de las y amenazas ejercidas por los individuos, la víctima se resistió al ataque, pero no pudo detenerlos y escaparon con el rodado. Huyeron a los tiros, atacando las casas de los vecinos que gritaban desde sus ventanas.

Los registros fílmicos muestran el momento desde que los delincuentes interceptaron a la víctima cuando circulaba en una Kawasaki Z400, en la intersección de Defensa y Primera Junta.

Tras ordenarle que detuviera la marcha, la golpearon hasta lograr que soltara el manubrio de la moto. Los residentes comenzaron a gritar y algunos intentaron involucrarse, lo que derivó en el ataque con el arma que llevaban, provocando daños materiales. Dispararon al menos 9 veces.

En la escena quedaron casquillos y vidrios dañados. La mujer atacada relató haber resistido hasta que perdió el control del rodado y quedó tirada contra una pared.

En el momento de la huida, apareció el conductor del Fiat Palio rojo que inició una persecución contra los sospechosos, la cual terminó en un choque en la esquina de la calle Congreso. La Policía inició un operativo tras la alerta vecinal y comenzó la búsqueda.

De acuerdo con los investigadores, resultó clave el rastreador satelital colocado en la motocicleta robada, que permitió detectar su ubicación en tiempo real en una vivienda de la calle Juan de Landara, cerca de Chuquisaca, partido de Hurlingham.

Con esta información, los agentes llevaron a cabo un allanamiento de urgencia con autorización del fiscal Claudio Oviedo y hallaron en el domicilio tanto la Kawasaki Z400 sustraída como la moto utilizada por los agresores para cometer el robo.

Los dos hombres fueron aprehendidos en el procedimiento y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente bajo cargos de robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.

