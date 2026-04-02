Crimen y Justicia

Detuvieron a 4 mineros chilenos mientras extraían oro ilegalmente en la Cordillera

Fueron arrestados cuando hacían la extracción a 3550 metros de altura, en una mina de San Juan. Tenían 14 bolsas con rocas y un arma de fuego que intentaron usar contra los gendarmes que participaron del operativo

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Gendarmes aprehendieron a cuatro mineros chilenos que estaban extrayendo pepitas de oro en la Cordillera de Los Andes
Los mineros chilenos fueron detenidos a más de 3500 metros de altura

Cuatro mineros chilenos fueron aprehendidos por efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de la Gendarmería Nacional cuando extraían ilegalmente pepitas de oro de una mina en la provincia de San Juan.

Según indicaron fuentes del caso a Infobae, a los sospechosos los arrestaron mientras trabajaban en la Mina El Zancarrón, ubicada a 3.550 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera de Los Andes.

La captura se produjo después de que los gendarmes recibieran información sobre la presencia de un presunto grupo minero chileno en la zona.

Gendarmes aprehendieron a cuatro mineros chilenos que estaban extrayendo pepitas de oro en la Cordillera de Los Andes
Las rocas incautadas en el operativo

Al acercarse, los gendarmes comprobaron que los hombres efectivamente habían ingresado ilegalmente al territorio nacional, probablemente por un paso clandestino, y que en una camioneta tenían herramientas de minería, 14 bolsas con rocas extraídas, una carabina calibre .22 y oro en bruto.

Los mineros se sorprendieron al ver a los gendarmes y, durante el procedimiento, los involucrados intentaron utilizar el arma de fuego contra el personal de la fuerza. Sin embargo, no llegaron a hacerlo: con rapidez, fueron reducidos por los gendarmes y aprehendidos.

Tras los arrestos, los efectivos de Gendarmería Nacional incautaron todo el material hallado, principalmente los picos y las palas que estaban utilizando antes de que llegaran al lugar. También el arma y los minerales sustraídos de la mina. Las imágenes que dejó el procedimiento a esa altura sobre el nivel del mar ilustran esta nota.

Ahora, los cuatro mineros enfrentan una dura acusación. La Fiscalía Federal de San Juan que intervino en el caso y dispuso su detención por tentativa de contrabando de exportación de oro, ingreso ilegal al país y tenencia ilegal de armas.

Todos los elementos que fueron secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, detallaron las fuentes de la fuerza de seguridad federal a este medio.

Gendarmes aprehendieron a cuatro mineros chilenos que estaban extrayendo pepitas de oro en la Cordillera de Los Andes
Las herramientas de minería y la carabina que le encontraron a los mineros chilenos

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