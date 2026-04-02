La Joaqui sorprendió con un cambio de look que fascinó a las redes: “Lo que a mí me divierte, para vos está muy mal”

La Joaqui dejó de lado el colorado y apostó por un nuevo look (Instagram)

La Joaqui volvió a sorprender a sus seguidores al apostar por un cambio de look que renueva por completo su imagen y confirma su costado camaleónico dentro de la escena musical. La cantante, conocida por su audacia y su capacidad de reinventarse, compartió una serie de fotos en sus redes sociales donde mostró el resultado de su nueva transformación, generando revuelo y una ola de comentarios tanto de fans como de colegas.

En las imágenes, La Joaqui posó con el cabello largo y lacio, acompañada de un maquillaje con sombras plateadas, delineado negro extremo y labios nude, potenciando un estilo glam y audaz. Los clips metálicos en el lateral del pelo y el vestuario de lencería negra resaltan su impronta personal y sus tatuajes, mientras que sus poses alternan entre el juego, la sensualidad y la provocación. En los distintos retratos, la artista se muestra sacando la lengua, mordiéndose el dedo o mirando desafiante a cámara, consolidando una estética poderosa y expresiva.

El mensaje que acompañó la publicación sintetiza su actitud ante las críticas y la reafirma en su autenticidad: “Lo que a mí me divierte, para vos está muy mal”. La frase refuerza la confianza y la libertad con la que asume cada transformación, dejando en claro que sus elecciones estéticas responden a su deseo y no a las expectativas ajenas.

La cantante apostó eligió pasar del colorado al rubio

Para mostrar este nuevo look eligió un maquillaje en colores plata

El nuevo look causó revuelo entre sus seguidores, que celebraron el giro en su imagen y la actitud con la que lo llevó. Los comentarios en la publicación no tardaron en multiplicarse, y una de las primeras en dejar su mensaje fue Tini Stoessel, quien escribió: “Que hermosa mujer, por dios”. La respuesta de La Joaqui fue directa y afectuosa: “amiga”, dejando a la vista el vínculo de admiración y complicidad entre ambas artistas.

Por otro lado, Luck Ra, novio de la cantante, también se sumó a los elogios y dejó su propio piropo: “Ahora me gustan las rubias”, mostrando humor y complicidad ante el nuevo look de su pareja. Estas interacciones públicas potenciaron el alcance de la publicación y transformaron el anuncio del cambio de imagen en un intercambio de halagos y buena onda entre figuras que marcan tendencia en la música y el espectáculo.

La Joaqui, lejos de los convencionalismos, volvió a posicionarse como referente de estilo y personalidad dentro de la escena musical. Cada elección estética y cada declaración refuerzan su perfil camaleónico, su capacidad de reinventarse y su apuesta por el empoderamiento desde la autenticidad. El nuevo look, sumado al respaldo de colegas y fans, consolida su camino como una de las artistas más influyentes del momento.

En los comentarios Luck Ra y Tini dejaron sus comentarios

Toda la sesión de fotos que hizo Joaqui para mostrar su pelo (Instagram)

Los días de La Joaqui en México

Semanas atrás, durante su estadía en México, la cantante de “Butakera” protagonizó una serie de postales que revelaron tanto su versatilidad estilística como distintas facetas de su viaje. La cantante alternó producciones de alto impacto visual con momentos de relax, exploración urbana y guiños a la cultura local, y dejó un registro fotográfico que combinó moda, gastronomía y trabajo.

En una de las imágenes más llamativas, La Joaqui posó en un estacionamiento con una camisa blanca de manga corta y una falda lápiz negra de vinilo, un look sofisticado y audaz que resaltó sus tatuajes y su cabellera roja. En otro momento, se la vio en un ambiente cálido de interiores, luciendo un conjunto de campera y jean, mientras sostenía un plato de tacos, sumando un guiño a la gastronomía mexicana y a la espontaneidad del viaje.

Los recorridos incluyeron también momentos de relax y paisajes, como la foto de un patio interior con vegetación y arquitectura tradicional, y una imagen en la que la artista viajó en auto, de espaldas, con un vestido gris y el cabello recogido con una cinta blanca. La moda y el estilo personal también se reflejaron en una postal en las escaleras, donde llevó una remera blanca estampada —“Kiss cowboys and drink tequila”—, jeans amplios y gafas oscuras, junto a una cartera roja de diseño.

La Joaqui se muestra relajada y a la moda mientras disfruta de unas merecidas vacaciones en México, posando en unas escaleras con un atuendo casual y gafas de sol.

La experiencia mexicana incluyó, además, la exploración de sabores tradicionales: un primer plano mostró un plato típico acompañado de limón y crema, junto a un vaso con borde de sal y una margarita. La Joaqui también compartió el detrás de escena de una producción audiovisual, con una toma de cámara enfocando su rostro en pleno rodaje.

La variedad de outfits y escenarios se completó con imágenes de moda urbana y lencería: desde un conjunto marrón y pantalón blanco con lunares, hasta una producción en exteriores con bikini roja y rosas, y otra en ropa interior animal print y botas tejanas, posando en un dormitorio. Cada fotografía reforzó la identidad visual de La Joaqui, marcada por la autoconfianza, el eclecticismo y la fusión de lo moderno con lo clásico mexicano.