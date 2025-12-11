Dos minutos de terror en Morón: la golpearon para robarle la moto y dispararon contra los vecinos durante la huida

El momento del robo

Dos delincuentes armados y con la cara cubierta, interceptaron este miércoles al mediodía a una mujer de 51 años que circulaba en una moto de gran porte por una calle de Haedo, partido de Morón. A pesar de las y amenazas ejercidas por los individuos, la víctima se resistió al ataque, pero no pudo detenerlos y escaparon con el rodado. Huyeron a los tiros, atacando las casas de los vecinos que gritaban desde sus ventanas.

Los registros fílmicos, a los que accedió Infobae, muestran el momento desde que los delincuentes interceptaron a la víctima cuando circulaba en una Kawasaki Z400, en la intersección de Defensa y Primera Junta.

Tras ordenarle que detuviera la marcha, la golpearon hasta lograr que soltara el manubrio de la moto. Los residentes comenzaron a gritar y algunos intentaron involucrarse, lo que derivó en el ataque con el arma que llevaban, provocando daños materiales. Dispararon al menos 9 veces.

El arma utilizada para disparar en el robo

Según informó el medio local Primer Plano Online, en la escena quedaron casquillos y vidrios dañados. La mujer atacada relató haber resistido hasta que perdió el control del rodado y quedó tirada contra una pared.

En el momento de la huida, apareció el conductor del Fiat Palio rojo que inició una persecución contra los sospechosos, la cual terminó en un choque en la esquina de la calle Congreso. La Policía inició un operativo tras la alerta vecinal y comenzó la búsqueda.

El momento del choque

De acuerdo con los investigadores, resultó clave el rastreador satelital colocado en la motocicleta robada, que permitió detectar su ubicación en tiempo real en una vivienda de la calle Juan de Landara, cerca de Chuquisaca, partido de Hurlingham.

Parte de las herramientas que la policía secuestró

Con esta información, los agentes llevaron a cabo un allanamiento de urgencia con autorización del fiscal Claudio Oviedo y hallaron en el domicilio tanto la Kawasaki Z400 sustraída como la moto utilizada por los agresores para cometer el robo.

Los dos hombres fueron aprehendidos en el procedimiento y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente bajo cargos de robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.

Encontraron una importante cantidad decelulares

Lo detuvieron por el robo de motos

Un joven de 22 años fue detenido en La Plata como presunto integrante de una banda dedicada al robo de motocicletas a conductores de aplicaciones de viajes. La captura se produjo tras varios días de rastrillajes en la zona de Melchor Romero y se vinculaba con un asalto ocurrido la noche del 9 de noviembre, cuando un trabajador fue amenazado con un arma de fuego mientras cumplía un viaje solicitado por una supuesta pasajera.

De acuerdo con lo reportado, la víctima fue interceptada al llegar al cruce de las calles 528 entre 155 y 156, donde dos delincuentes armados lo abordaron y, durante un forcejeo, se efectuó un disparo que afortunadamente no causó heridas. El ataque finalizó con el robo de una Siam Nomad 150 cc.

A partir de la denuncia, la UFI N° 11, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta y con intervención del Juzgado de Garantías N° 5, implementó tareas de análisis de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y vigilancia encubierta. El sospechoso detenido abandonó su domicilio habitual tras conocerse la orden de arresto dictada el 3 de diciembre, desplazándose por distintos domicilios de la zona oeste platense para evitar a la policía.

El joven fue finalmente localizado y aprehendido en la vía pública, cerca de la intersección de 154 y 33 bis. Durante los procedimientos simultáneos, la policía recuperó la motocicleta robada, secuestró armas de fuego, incluida una pistola de fabricación casera y realizó allanamientos en viviendas vinculadas a robos similares.