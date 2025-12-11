Crimen y Justicia

Dos minutos de terror en Morón: la golpearon para robarle la moto y dispararon contra los vecinos durante la huida

Los delincuentes atacaron a la mujer cuando circulaba a plena luz del día; ante su resistencia, la arrojaron al suelo y le pegaron patadas en la cabeza. Un auto que pasaba por el lugar intentó detenerlos, pero terminó chocando contra un árbol

Guardar
El momento del robo

Dos delincuentes armados y con la cara cubierta, interceptaron este miércoles al mediodía a una mujer de 51 años que circulaba en una moto de gran porte por una calle de Haedo, partido de Morón. A pesar de las y amenazas ejercidas por los individuos, la víctima se resistió al ataque, pero no pudo detenerlos y escaparon con el rodado. Huyeron a los tiros, atacando las casas de los vecinos que gritaban desde sus ventanas.

Los registros fílmicos, a los que accedió Infobae, muestran el momento desde que los delincuentes interceptaron a la víctima cuando circulaba en una Kawasaki Z400, en la intersección de Defensa y Primera Junta.

Tras ordenarle que detuviera la marcha, la golpearon hasta lograr que soltara el manubrio de la moto. Los residentes comenzaron a gritar y algunos intentaron involucrarse, lo que derivó en el ataque con el arma que llevaban, provocando daños materiales. Dispararon al menos 9 veces.

El arma utilizada para disparar
El arma utilizada para disparar en el robo

Según informó el medio local Primer Plano Online, en la escena quedaron casquillos y vidrios dañados. La mujer atacada relató haber resistido hasta que perdió el control del rodado y quedó tirada contra una pared.

En el momento de la huida, apareció el conductor del Fiat Palio rojo que inició una persecución contra los sospechosos, la cual terminó en un choque en la esquina de la calle Congreso. La Policía inició un operativo tras la alerta vecinal y comenzó la búsqueda.

El momento del choque

De acuerdo con los investigadores, resultó clave el rastreador satelital colocado en la motocicleta robada, que permitió detectar su ubicación en tiempo real en una vivienda de la calle Juan de Landara, cerca de Chuquisaca, partido de Hurlingham.

Parte de las herramientas que
Parte de las herramientas que la policía secuestró

Con esta información, los agentes llevaron a cabo un allanamiento de urgencia con autorización del fiscal Claudio Oviedo y hallaron en el domicilio tanto la Kawasaki Z400 sustraída como la moto utilizada por los agresores para cometer el robo.

Los dos hombres fueron aprehendidos en el procedimiento y quedaron a disposición de la fiscalía interviniente bajo cargos de robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.

Encontraron una importante cantidad decelulares
Encontraron una importante cantidad decelulares

Lo detuvieron por el robo de motos

Un joven de 22 años fue detenido en La Plata como presunto integrante de una banda dedicada al robo de motocicletas a conductores de aplicaciones de viajes. La captura se produjo tras varios días de rastrillajes en la zona de Melchor Romero y se vinculaba con un asalto ocurrido la noche del 9 de noviembre, cuando un trabajador fue amenazado con un arma de fuego mientras cumplía un viaje solicitado por una supuesta pasajera.

De acuerdo con lo reportado, la víctima fue interceptada al llegar al cruce de las calles 528 entre 155 y 156, donde dos delincuentes armados lo abordaron y, durante un forcejeo, se efectuó un disparo que afortunadamente no causó heridas. El ataque finalizó con el robo de una Siam Nomad 150 cc.

A partir de la denuncia, la UFI N° 11, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta y con intervención del Juzgado de Garantías N° 5, implementó tareas de análisis de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y vigilancia encubierta. El sospechoso detenido abandonó su domicilio habitual tras conocerse la orden de arresto dictada el 3 de diciembre, desplazándose por distintos domicilios de la zona oeste platense para evitar a la policía.

El joven fue finalmente localizado y aprehendido en la vía pública, cerca de la intersección de 154 y 33 bis. Durante los procedimientos simultáneos, la policía recuperó la motocicleta robada, secuestró armas de fuego, incluida una pistola de fabricación casera y realizó allanamientos en viviendas vinculadas a robos similares.

Temas Relacionados

RoboHurlinghamHaedoPolicíaFiat Palioúltimas noticiasMotochorros

Últimas Noticias

Se negó a hacer un test de alcoholemia porque su auto estaba estacionado y terminó absuelto

El tribunal de Mar del Plata determinó que el acusado no debía someterse al control porque el vehículo tenía el motor apagado. Sin embargo, mantuvieron la sanción por circular en contramano

Se negó a hacer un

Dos delincuentes asaltaron y abusaron sexualmente de un hombre en La Plata

La víctima fue interceptada en la calle 57 y 115 detrás del Colegio Albert Thomas, en la zona del Paseo del Bosque

Dos delincuentes asaltaron y abusaron

Prometían falsas inversiones y estafaron a una pareja de La Plata: el dinero pertenecía a una herencia familiar

Los delincuentes se hicieron pasar por asesores financieros y ofrecían ganancias de 300 mil pesos por semanas por inversiones en YPF

Prometían falsas inversiones y estafaron

Un jubilado denunció que usaron su tarjeta durante una década y detuvieron a su ex novia de 27 años

La Policía de Misiones detuvo a una mujer que desde 2014 realizó transferencias y consumos sin consentimiento de la víctima, un hombre de 86 años. La investigación logró determinar que mantuvieron una relación afectiva

Un jubilado denunció que usaron

Condenaron a un hombre a 15 años de prisión por abusar de dos niñas de su familia

Los aberrantes hechos ocurrieron el 13 de diciembre del año pasado en la localidad de Villa Dolores

Condenaron a un hombre a
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Honduras prometió

El Ejército de Honduras prometió garantizar la transición presidencial cuando se conozcan los resultados oficiales del CNE

Al menos 22 muertos en los nuevos choques fronterizos entre Tailandia y Camboya, en medio de la expectativa por el llamado de Trump

La OTAN y Japón expresaron su “grave preocupación” por los ejercicios conjuntos de Rusia y el régimen chino en la región

El Senado de Brasil aprobó una ley que endurece las penas contra el crimen organizado e incorpora el delito específico de “facción criminal”

La Corte Constitucional de Ecuador abrió la revisión de la sentencia que mantiene prófugo al ex presidente Jamil Mahuad desde hace más de 20 años