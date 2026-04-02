Martín Balza: “La guerra de Malvinas fue una aventura absurda motivada por la incapacidad de los altos mandos”

Martín Balza calificó la guerra de Malvinas como una "aventura absurda" motivada por la incapacidad de los altos mandos militares argentinos

El general Martín Balza, veterano de Malvinas y exjefe del Ejército Argentino, expuso en Infobae al Regreso una mirada crítica sobre los errores de la conducción militar en la guerra, a 44 años del conflicto. Durante la conversación con el staff del programa, Balza remarcó que la contienda fue “un renunciamiento a las escasísimas pretensiones de la humanidad” y advirtió que el verdadero objetivo de la dictadura era prolongar su permanencia en el poder.

Balza y la guerra: “Una causa justa en manos bastardas”

“Fue una causa justa en manos bastardas, porque el objetivo no era recuperar Malvinas, el objetivo era, de tener éxito, prolongar la dictadura”, sostuvo Balza en el inicio de la entrevista. Para el general retirado, la lógica detrás del conflicto fue política, no nacionalista ni estratégica: “La guerra fue una aventura absurda motivada por la incapacidad y la improvisación de los altos mandos”.

Al recordar el contexto del 2 de abril de 1982, resaltó el carácter juvenil y la escasa experiencia de los soldados: “Un montón de pibes que estaban viviendo un momento de la vida muy especial... la salida del colegio secundario, el arranque de los sueños cuando uno se mete en la facultad. La vida les cambió un montón a un montón de chicos de la República Argentina que terminaron en Malvinas”. Balza enfatizó que la mayoría del personal argentino en combate tenía entre 18 y 19 años.

Balza destacó la improvisación en la conducción militar durante la guerra de Malvinas, evidenciada por la escasa planificación y comunicación interna (Infobae en Vivo)

La superioridad británica quedó en evidencia desde el inicio, según Balza: “Para tener la más mínima posibilidad de éxito en una guerra insular hay que tener control total del aire y del mar, que era totalmente británico y comprensiblemente británico. Eran fuerzas de la OTAN”.

En relación al liderazgo de la Junta Militar, fue contundente: “La ingenuidad o incapacidad de los altos mandos se da también en que apreciaron que el Reino Unido no iba a reaccionar, lo cual era desconocer la historia de las guerras y del Reino Unido. Fue de una incapacidad total”.

La improvisación y el rol de los mandos

Balza relató cómo se enteró del inicio de la guerra: “Tomé conocimiento a las ocho menos cuarto, cuando entro a mi unidad, un sargento me dice: ‘¿Se enteró? Recuperamos Malvinas’. Me enteré de eso el 2 de abril, 7:45 aproximadamente. El martes 13 de abril yo estaba con mi unidad en Malvinas. Es una prueba de la improvisación”.

Sobre las capacidades de las tropas, aclaró: “Yo fui con soldados instruidos que tenían entre 18 y 19 años y dos o tres que tenían 20 porque habían pedido prórroga. Pero estaban instruidos, sobre todo en combate nocturno, que al final fue lo que... Pero sí hubo unidades que fueron con soldados con un mes de instrucción”.

Balza citó el informe Rattenbach para remarcar el valor y la eficiencia de algunas unidades argentinas durante la guerra de Malvinas (Infobae en Vivo)

Respecto al armamento, citó el informe Rattenbach: “Rattenbach dijo: ‘Hubo unidades que fueron conducidas con eficiencia, con valor y con decisión’”, y enumeró: “Aviación de ejército, helicópteros, artillería antiaérea 601, artillería de campaña grupo artillería tres y cuatro, escuadrón de caballería blindado 10, compañías de comando 601, 602 y regimiento 25”.

El general diferenció el desempeño de cada unidad y cuestionó los estigmas generalizados: “A veces, escuchar a algún colega de ustedes decir ‘los milicos torturadores de soldados’ es... No dice, dice los milicos. No se puede generalizar”.

La derrota, la autocrítica y la memoria

Consultado sobre el desarrollo de la guerra, Balza puntualizó el momento en que supo que la derrota era inevitable: “El primero de mayo a las 4:45, porque miré el reloj, un estruendo en la zona del aeropuerto. Lanzaron 24 bombas desde 10 mil metros de altura. Ese mismo día, entre las 10 y las 12, se producen dos ataques con los Sea Harrier... Derribamos tres aviones de los nueve. La superioridad era total. Ellos hicieron un cerco naval y aéreo. La guerra no empezó el 2 de abril. La guerra empezó el 1 de mayo”.

Al referirse a la rendición, subrayó: “Había menos del 10% de la capacidad del ejército. Y de nuestra armada menos del 10%. Cuando dicen: ‘Se rindió el ejército’, no se rindió el ejército, se rindió la nación argentina”.

Sobre las denuncias de torturas, fue categórico: “Nunca, ni durante ocho años, me llegó lo que usted dice. Todo lo que tengo conocimiento es posiblemente lo que tiene usted. Lo que tengo es conocimiento mediático. Si ocurrieron esos casos, tendrían que haberse sido sancionados con el máximo rigor en su momento. ¿Por qué esperaron 25 años?”.

El exjefe del Ejército Argentino señaló que la dictadura militar impulsó el conflicto de Malvinas para prolongar su permanencia en el poder (Infobae en Vivo)

Sobre el respeto mutuo entre soldados de ambos bandos, Balza contó: “Los soldados británicos y los dos veteranos argentinos se estrecharon en un abrazo, se largaron a llorar abrazados... Ellos nos daban de comer cuando terminaba la batalla. Ellos nos prestaban atención médica cuando terminaba la batalla. Y ellos son tan víctimas como nosotros cuando terminaba la batalla”.

Acerca de la figura de Margaret Thatcher y la opinión del presidente Javier Milei, Balza fue claro: “Yo respeto a los soldados británicos, no a la señora Thatcher. Ella condujo la guerra y la guerra de Malvinas la salvó a ella porque pudo ser reelegida. Lo mismo que hizo la dictadura de acá. Aquí hicieron la guerra para prolongar la dictadura”.

Finalmente, Balza recordó su mensaje institucional de autocrítica en 1995: “Asumo nuestra parte de la responsabilidad de los errores en esta lucha entre argentinos que hoy nos vuelve a conmover. Asumo toda la responsabilidad del presente y toda la responsabilidad institucional del pasado”.

Cerró con un pedido de memoria y paz: “Esta noche o mañana, las Pascuas, que todos los argentinos, sin distinción de religión, una oración por todos los caídos. Porque esos que están en el cementerio de Darwin o en las aguas del Atlántico Sur, siguen viviendo en el pueblo argentino. Siempre es mejor el sendero de la paz que el sendero de la guerra”.

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