“¿Qué hice?”: la frase de la policía tras balear a cuatro personas en un auto de aplicación en Almagro

Una agente policial le disparó a cuatro personas dentro de un auto de una app de viajes

En un confuso episodio, una agente de la Policía Federal Argentina disparó esta mañana dentro de un auto de una app de viajes en el barrio porteño de Almagro y dejó a cuatro personas heridas. El hecho ocurrió en la zona del cruce de Venezuela y Maza, y terminó con la detención de la oficial, que viajaba de civil junto a otros pasajeros.

Vecinos del lugar se despertaron por los gritos y los disparos. Una mujer contó a la prensa que, en medio del caos, escuchó la voz de una mujer repitiendo: “¿Qué hice? ¿Qué hice?”. Según relató, era la oficial, a quien vio correr por la calle Maza, visiblemente alterada, hacia la esquina de Venezuela, donde un hombre intentó asistirla.

“Llamá a mi marido”, fue lo único que pidió la agente, todavía en shock. La testigo agregó que, entredormida, llegó a escuchar tres o cuatro tiros seguidos de gritos, que al principio no se entendían, pero luego notó que la mujer pedía ayuda, sin saber en ese momento que se trataba de una efectivo policial. “Estaba nerviosa”, acotó.

“Me asomé y vi que corría por Maza hacia la esquina”, explicó la vecina, que también observó la llegada rápida de varios patrulleros. “No vi si tenía un arma, ni vi a los heridos. Me metí enseguida para adentro”, agregó.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los investigadores, la policía había subido al vehículo en Liniers para compartir un viaje con otras cuatro personas: el conductor, dos hombres y una mujer, que venían desde la localidad bonaerense de Moreno.

Durante el trayecto, la oficial de la PFA empezó a sentirse mal y, al pedirle al chofer que frene sin conseguir respuesta, creyó que podía estar ante una situación de robo. En ese momento, sacó su arma reglamentaria y disparó dentro del vehículo.

El auto en el que viajaban la mujer policía y los heridos

Las balas alcanzaron al conductor, un hombre de 50 años, que recibió disparos en el pecho y la espalda. Otro pasajero, de 33 años, fue herido en el costado izquierdo del tórax. En el asiento trasero, un tercer hombre, también de 50 años, sufrió un impacto en la pierna izquierda, mientras que la otra pasajera, de 30, recibió heridas en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen. Todos los heridos fueron trasladados por personal del SAME a hospitales porteños.

Fuentes consultadas por Infobae explicaron que el viaje se había organizado bajo la modalidad de “viaje compartido” de una aplicación de transporte. El hecho ocurrió cerca de las 8.10 de la mañana, en un horario donde el barrio suele registrar poco movimiento.

La agente que disparó no sufrió lesiones y quedó detenida en el lugar. Efectivos de la Policía de la Ciudad y Científica trabajaron durante varias horas en la escena para recolectar pruebas y reconstruir lo sucedido. Durante la tarde, las autoridades retiraron el Chevrolet Corsa tras finalizar las tareas técnicas en la zona.

Por el momento, las circunstancias que derivaron en el tiroteo permanecen bajo investigación.