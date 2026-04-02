Crimen y Justicia

El caso “Osita”: declararon culpable y detuvieron al hombre acusado de abusar de su hija desde los 4 años

El debate se realizó tras ocho años de trámite. La próxima semana se conocerá la pena

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Juicio por el caso Osita
Un hombre fue declarado culpable de abusar de su hija (Foto: Instagram @todxsporosita)

Después de tres jornadas de juicio por jurados en los tribunales de Lomas de Zamora, fue declarado culpable el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija desde que la niña tenía 4 años.

La decisión se tomó cerca de la medianoche de este miércoles, cuando luego de varias horas de deliberación 11 de los 12 integrantes del jurado popular votaron por la culpabilidad del acusado. Tras ello, el juez Nicolás Amoroso, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°8, ordenó la inmediata detención del hombre, identificado como J.C.

El próximo martes, desde a las 10, se realizará la audiencia de cesura, en la que se definirá la pena que cumplirá el condenado. En esa instancia, cada parte hará su pedido de pena y el magistrado decidirá si J.C. continuará detenido hasta que se resuelva una eventual apelación o si podrá esperar el resultado en libertad.

Según pudo saber Infobae, la querella, representada por las abogadas Samantha Pedrozo, Mariana Graña y Lorena De La Cruz, solicitará una condena de 17 años de prisión.

Juicio por el caso Osita
El reclamo de justicia en las rejas de los tribunales lomenses (Foto: Instagram @todxsporosita)

El caso se conoció cuando la madre de la menor -quien es conocida como “Osita” y actualmente tiene 13 años- recibió una alerta en el jardín de infantes, luego de que una docente notara que la niña se orinaba con frecuencia.

La mamá consultó primero a una pediatra y luego a una psicóloga, tras lo cual la nena pudo contar que sufría abusos por parte de su padre.

La denuncia se radicó hace ocho años y desde entonces el proceso judicial atravesó múltiples dilaciones. El juicio incluso había sido suspendido en octubre pasado por decisión del juez Amoroso, tras la presentación de nuevas pruebas y ante la necesidad de revisar las mismas.

En su momento, esa medida generó malestar en la familia de la víctima y en organizaciones sociales, que consideraron injustificada la demora.

Desde el colectivo Todxs Por Osita, que acompaña a la familia, además denunciaron que la defensa del imputado utilizó distintas estrategias para aplazar el proceso y que eso impactó en la salud emocional de la nena y su entorno.

Juicio por el abuso contra Osita
La causa lleva ocho años en trámite (Foto: Instagram @todxsporosita)

A lo largo de estas tres jornadas de juicio, esa misma organización impulsó la convocatoria a decenas de manifestantes que se presentaron en las puertas del edificio judicial para reclamar justicia con carteles, banderas.

Después del veredicto del tribunal popular, la abogada Samantha Pedrozo publicó en redes sociales: “La justicia, muchas veces criticada y cuestionada, tiene sus fallas, sí. Sin embargo, cuando la verdad y la lucha permanecen intactas, no hay nada que la impida”.

Y expresó: “Esta victoria va dedicada especialmente a Osita, a quien ayer conocí y le dije: ‘Quiero que seas siempre feliz’, porque ese es el único sentimiento que debería existir en las infancias, la felicidad”.

La letrada también recordó a su colega Raquel Hermida Leyenda, quien la precedió en la causa y falleció el año pasado, con un mensaje: “Dedico este logro a mi estimada colega Raquel Hermida Leyenda, quien fue mi abogada predecesora en este caso”.

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