Crimen y Justicia

Violencia en Virrey del Pino: amenazaron a un joven y efectuaron disparos en una plaza

El episodio ocurrió en la plaza Oro Verde y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. Ante la falta de denuncia de la víctima, la Justicia inició una investigación de oficio para identificar a los agresores

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La plaza Oro Verde de Virrey del Pino fue escenario de un violento episodio armado registrado en video y viralizado en redes sociales

Un episodio de violencia armada en espacio público provocó alarma en la comunidad de la plaza Oro Verde, en Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando dos jóvenes armados amenazaron y agredieron a otro joven durante la noche. La secuencia fue registrada en video y solo tras su viralización en redes sociales se activó la investigación judicial, ya que la víctima no presentó ninguna denuncia formal.

Dos jóvenes armados enfrentaron y agredieron a otro joven bajo la acusación de que había grabado supuestamente a quienes cometían robos. El incidente sucedió en un espacio público, sin presencia ni reacción de autoridades. La divulgación masiva del video en redes fue el detonante para el inicio de una causa de oficio, ante la ausencia de denuncia por parte de la víctima.

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El video exhibe a uno de los agresores ordenando a gritos: “Sentate ahí, sentate ahí. ¿Vos no fuiste que? ¿Te gusta grabar a los guachos?”. Entre amenazas y palmadas, el hostigamiento progresa mientras la víctima mantiene una postura desafiante. La confrontación se agrava cuando, a escasos centímetros del rostro del joven agredido, uno de los atacantes dispara al aire, elevando el peligro para todos los presentes.

La viralización del video y la intervención judicial

El caso fue conocido únicamente porque el video circuló ampliamente en redes sociales. “La situación hubiera sucedido y nunca hubiera quedado registro en un expediente judicial”, señaó Facundo Kablan en Infobae en Vivo Al Mediodía. La falta de una denuncia forzó a la fiscalía y la policía a intervenir de oficio solo después de la viralización. La víctima no fue identificada ni se presentó ante la policía, situación que complica el avance de la investigación.

Dos jóvenes amenazaron y agredieron a otro en espacio público bajo la acusación de grabar supuestos robos, ante la ausencia de autoridades (captura de video)
Dos jóvenes amenazaron y agredieron a otro en espacio público bajo la acusación de grabar supuestos robos, ante la ausencia de autoridades (captura de video)

“Si escuchás disparos y ves una situación tan violenta, alguien debería llamar al 911 o denunciar. Y no existe ningún registro. Sabemos de esto porque hubo un video que se viralizó, porque lo denunciaron las redes sociales”, afirmó Kablan.

Las autoridades reconocieron que los involucrados eran desconocidos y que solo con el análisis audiovisual pudieron identificar a los atacantes, quienes ya eran conocidos en el barrio, aunque hasta el momento no hay personas detenidas.

Armamento utilizado y riesgos para la comunidad

El episodio despertó preocupación por la agresión y por el tipo de armas utilizadas. “Hay dos pistolas. Es más, te diría que el agresor tiene una pistola Bersa con cargador extendido y un láser”, describió el especialista, Andrei Serbin Pont. Ambos agresores portaban armas semiautomáticas modernas con accesorios de mayor capacidad, lo que difiere del armamento habitual en delitos menores.

El cargador extendido permite mayor cantidad de disparos, y el láser se emplea para apuntar con precisión. Los modelos, una Bersa y aparentemente una Browning Hi Power, fueron usados por fuerzas policiales y resultan difíciles de adquirir de forma legal, con un valor estimado entre USD 700 y USD 900.

En este sentido, los periodista advirtieron sobre de su posible procedencia policial: “Tanto Bersa como Browning Hi Power han sido de dotación de muchísimas fuerzas policiales, así que en muchos casos son desvíos policiales”.

El disparo realizado “a pocos centímetros del rostro de la víctima” representa un peligro extremo, no solo para el joven atacado, sino también para cualquier persona cercana. “El ángulo del disparo es mucho más peligroso que si fuera directo para arriba. Puede atravesar una ventana o golpear a un transeúnte. Es una animalada”, adviertió Serbin Pont.

El caso en plaza Oro Verde expone la fragilidad de los mecanismos de control social y la dependencia de registros casuales, como videos virales, para impulsar alguna forma de respuesta estatal. Mientras la investigación judicial continúa sin identificar a la víctima ni detener a los agresores, el video permanece como único testimonio concreto de una escena que traspasa lo cotidiano.

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