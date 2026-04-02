Temporal en Córdoba: rescataron a una mujer que quedó atrapada por la crecida de un río en Mina Clavero

Personal del DUAR logró rescatarla y se encuentra en buen estado de salud

La provincia de Córdoba registró tormentas de gran intensidad en los últimos días, lo que generó que el caudal de agua de varios ríos comience a crecer y sorprenda a los vecinos de distintas localidades. En ese marco, en las últimas horas una mujer tuvo que ser rescatada tras quedar atrapada en el agua y un puente turístico fue destruido en Mina Clavero, una localidad conocida por ser uno de los atractivos turísticos de la provincia.

El repentino aumento del río Los Sauces generó un operativo de rescate en el balneario Los Elefantes. Allí, la mujer de 56 años quedó aislada en una isla de piedras en medio del cauce tras verse sorprendida por la súbita crecida del río.

De inmediato, efectivos del DUAR San Alberto, pertenecientes a la Dirección Bomberos, desplegaron equipos y técnicas de salvamento acuático para lograr su extracción, de acuerdo con la información de fuentes policiales.

El operativo del DUAR San Alberto fue clave para sacar a salvo a la víctima de 56 años en el balneario Los Elefantes

Una vez puesta a salvo, la víctima fue atendida por personal de emergencias en la zona, donde se le realizó una evaluación médica que no requirió su traslado a un centro de salud.

La intervención rápida de los equipos de rescate permitió evitar consecuencias mayores. Según relató el subcomisario Mauro Delfino, el trabajo coordinado resultó fundamental para trasladar a la mujer desde el islote hacia una zona segura en la costa, donde recibió la atención sanitaria correspondiente. La situación se originó cuando el caudal del río se incrementó abruptamente, un fenómeno que suele presentarse en la región ante episodios de lluvias intensas.

Mientras tanto, el fenómeno de las crecidas también dejó secuelas en otras áreas del territorio cordobés. En el Valle de Calamuchita, la fuerte crecida del río Los Reartes tras las lluvias de la última jornada destruyó la pasarela peatonal ubicada en el paraje Villa Alpina.

El puente turístico ya había sufrido destrucciones en otras ocasiones

El incremento de varios metros en el nivel del agua arrasó con la estructura, que ya había sufrido daños en ocasiones anteriores. La pasarela, junto con el vado, constituye la única vía que conecta ambos sectores del paraje cuando el paso habitual queda inutilizable por las crecidas.

Vecinos de Villa Alpina expresaron su preocupación ante la reiteración de estos episodios. Recordaron que, en diciembre de 2024, una crecida similar ya había destruido el puente peatonal, dejando una vez más dividida la comunidad y dificultando el acceso a viviendas, emprendimientos, la escuela local y la conexión cotidiana, según detalló el medio local La Voz.

La estructura, levantada hace más de tres décadas por los propios habitantes, también fue arrasada en 2006 y reconstruida en varias oportunidades, siempre por iniciativa comunitaria y sin una respuesta definitiva de las autoridades.

Ante este nuevo evento, los residentes renovaron el pedido de una obra más elevada y estable que garantice la conectividad del paraje incluso durante las crecidas. La pasarela resulta indispensable no solo para la vida diaria y el desarrollo turístico, sino también para afrontar emergencias.

Inundaciones en Colonia Marina

Un fuerte temporal afectó días atrás a Colonia Marina, en la provincia de Córdoba, donde se acumularon entre 200 y 250 milímetros de lluvia en pocas horas. Las precipitaciones provocaron inundaciones en distintos puntos de la localidad, lo que obligó a evacuar un geriátrico como medida preventiva.

Según medios locales, esta tormenta se ubicó entre las más intensas de la temporada. Diversas zonas del pueblo, así como campos y áreas bajas, resultaron anegadas. La población de Colonia Marina es de apenas 1.266 habitantes.

Colonia Marina, en el departamento San Justo, sufrió severas inundaciones tras registrar hasta 250 milímetros de lluvia en pocas horas

Ubicada en el departamento San Justo, a unos 200 kilómetros de la capital provincial, la localidad vivió los momentos más críticos durante la madrugada, cuando fue necesario asistir y trasladar a vecinos afectados por el agua, de acuerdo a lo publicado por La Voz.

Se reportaron además caídas de árboles, cortes en el tránsito y obstáculos en los accesos rurales. El personal municipal intervino a lo largo de la noche y continuaba este sábado por la mañana con tareas de desagote.

El Gobierno provincial informó que equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Bomberos y Policía trabajaban coordinadamente para controlar la situación y brindar asistencia a los damnificados.

En ese marco, varias viviendas sufrieron la entrada de agua, con niveles que oscilaron entre 10 y 30 centímetros. El geriátrico fue evacuado al club municipal, dos personas se autoevacuaron y se organizó asistencia especial para un vecino con movilidad reducida.