“Voy a arreglar cuentas”: un hombre fue detenido cuando manejaba armado y alcoholizado tras ser denunciado por su pareja

Un hombre fue interceptado por la Policía de Misiones cuando circulaba armado y alcoholizado rumbo a Aristóbulo del Valle. La advertencia de su pareja, que alertó sobre su intención de “arreglar cuentas” con un tercero, activó un operativo cerrojo que terminó con su detención y el secuestro de una pistola cargada.

La noche del miércoles, poco antes de las 22, la División Comando de Campo Grande advirtió a la Unidad Regional XI sobre una situación potencialmente peligrosa: un hombre identificado como Wili T. habría manifestado a su pareja la intención de dirigirse a Aristóbulo del Valle para “arreglar cuentas”, llevando consigo un arma de fuego. La información, confirmada por la pareja del implicado, motivó la inmediata activación de los protocolos de prevención ante un posible hecho de violencia armada.

La secuencia comenzó cuando la mujer, propietaria del automóvil en el que se trasladaba Wili T., alertó telefónicamente a la Policía sobre el peligro que representaba la actitud de su pareja. “El sospechoso expresó a su pareja su intención de viajar armado para confrontar con un tercero”, señalaron los investigadores. Esta advertencia permitió a las autoridades organizar un despliegue coordinado en varios puntos estratégicos de Aristóbulo del Valle.

El operativo incluyó la participación de la Comisaría de Aristóbulo del Valle, la División Comando y efectivos de la División Seguridad Vial y Turismo, quienes establecieron controles sobre las principales arterias y accesos a la ciudad. Fue en uno de estos puntos, en la intersección de avenida Paraguay y calle Islas Malvinas, donde los uniformados detuvieron un Volkswagen Gol Trend. En el interior del vehículo se encontraban Wili T. y su pareja.

El hombre fue sometido a control de alcoholemia y presentaba un nivel de alcohol elevado

La mujer, según explicaron los agentes policiales, autorizó voluntariamente la requisa del rodado e indicó el sitio donde se hallaba el arma. Durante la inspección, el personal policial localizó debajo de la alfombra del habitáculo una pistola calibre .22, marca Bersa Thunder, con tres cartuchos en su cargador, la cual fue incautada en el acto. Al ser consultado, el sospechoso reconoció no poseer la documentación legal para la tenencia y portación del arma, lo que derivó en su aprehensión inmediata.

A la secuencia se sumó otro elemento clave: el test de alcoholemia practicado a Wili T.. El resultado sorprendió incluso a los uniformados, ya que la medición marcó 2,76 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite legal permitido. Esta circunstancia agravó la situación procesal del detenido, quien no solo circulaba armado sino también bajo los efectos del alcohol.

El procedimiento finalizó con el traslado de Wili T., el arma secuestrada y otros elementos de interés a sede policial, quedando todo a disposición de la Justicia y bajo la órbita de la Unidad Regional XI. El caso permanece bajo investigación y la Policía de Misiones mantiene a disposición los elementos secuestrados, a la espera de las directivas judiciales correspondientes.

Una mujer ingresó a una comisaría en Misiones, se roció con alcohol y se prendió fuego a sí misma

El impactante video circuló por redes sociales. Aseguró que fue en protesta por un episodio con su hijo

La localidad de Campo Grande, en la provincia de Misiones, quedó marcada por un episodio que conmocionó una sede de la policial local. Una mujer de 63 años ingresó a la guardia de la Comisaría y, frente a los efectivos de turno, protagonizó un acto de autolesión al intentar incendiarse a sí misma.

De acuerdo con la información oficial, la mujer irrumpió en la dependencia portando una botella con alcohol, un encendedor y una mochila, elementos que utilizó en el lugar. El episodio sucedió alrededor de las 7 de la mañana del último martes.

La mujer se roció con alcohol y encendió su ropa ante la presencia de los uniformados, lo que desató un incendio sobre su propio cuerpo que, por la rápida intervención de los agentes, no resultó fatal.

El personal policial actuó con premura, sofocando las llamas y prestando los primeros auxilios. La protagonista el episodio fue trasladada inicialmente al hospital local y luego derivada al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención de mayor complejidad.

Según el parte médico difundido por la Policía de Misiones, la paciente presenta quemaduras en aproximadamente el 35% del cuerpo, con especial compromiso en el rostro, y permanece internada bajo cuidados intensivos, asistida con respirador mecánico.

El hecho, registrado por el sistema de cámaras de la dependencia, quedó plasmado en las actuaciones policiales, junto con el secuestro de los objetos utilizados por la mujer. El Territorio, medio local, detalló que, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría expresado ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La frase aportó una primera pista sobre el posible trasfondo del hecho.