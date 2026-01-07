Una mujer ingresó a una comisaría en Misiones, se roció con alcohol y se prendió fuego a sí misma

La rápida intervención policial evitó una tragedia mayor, logrando sofocar las llamas y brindar primeros auxilios a la víctima en la comisaría de Campo Grande

La localidad de Campo Grande, en la provincia de Misiones, quedó marcada por un episodio que conmocionó una sede de la policial local. Una mujer de 63 años ingresó a la guardia de la Comisaría y, frente a los efectivos de turno, protagonizó un acto de autolesión al intentar incendiarse a sí misma.

De acuerdo con la información oficial, la mujer irrumpió en la dependencia portando una botella con alcohol, un encendedor y una mochila, elementos que utilizó en el lugar. El episodio sucedió alrededor de las 7:00 de la mañana del último martes.

La mujer se roció con alcohol y encendió su ropa ante la presencia de los uniformados, lo que desató un incendio sobre su propio cuerpo que, por la rápida intervención de los agentes, no resultó fatal.

La mujer permanece internada en terapia intensiva en el Hospital SAMIC de Oberá, con quemaduras en el 35% de su cuerpo y asistencia respiratoria (Facebook: Hospital SAMIC de Oberá)

El personal policial actuó con premura, sofocando las llamas y prestando los primeros auxilios. La protagonista el episodio fue trasladada inicialmente al hospital local y luego derivada al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención de mayor complejidad.

Según el parte médico difundido por la Policía de Misiones, la paciente presenta quemaduras en aproximadamente el 35% del cuerpo, con especial compromiso en el rostro, y permanece internada bajo cuidados intensivos asistida con respirador mecánico.

El hecho, registrado por el sistema de cámaras de la dependencia, quedó plasmado en las actuaciones policiales, junto con el secuestro de los objetos utilizados por la mujer. El Territorio, medio local, detalló que, instantes antes de prenderse fuego, la mujer habría expresado ante el personal policial: “Por lo que le hicieron a mi hijo”. La frase aportó una primera pista sobre el posible trasfondo del hecho.

De no surgir complicaciones, la paciente podría superar el cuadro crítico, aunque permanece bajo estricta observación. Está previsto su ingreso al quirófano para realizar una limpieza quirúrgica de las lesiones y, si la evolución resulta favorable, se buscará retirar progresivamente la asistencia respiratoria para que pueda comenzar a respirar por sus propios medios. Por indicación médica no se le practicaron estudios toxicológicos al momento de su ingreso.

De momento, las autoridades continúan con las investigaciones para reconstruir el contexto previo al incidente y determinar los factores personales y familiares que pudieron influir en la conducta de la mujer. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá.

El material fílmico del hecho ya forma parte de la causa, mientras los investigadores avanzan en el análisis de los antecedentes y el entorno de la víctima.

Murió un preso tras sufrir quemaduras en una cárcel de Córdoba

En Córdoba, un preso murió tras sufrir graves quemaduras en la cárcel de Villa María, luego de iniciar un incendio en protesta por su traslado (Gobierno de Córdoba)

Un recluso de una prisión en la provincia de Córdoba falleció en los últimos días a causa de graves quemaduras sufridas en el penal de Villa María.

Según informaron medios locales, el hecho que dejó herido al interno tuvo lugar a finales de diciembre en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María.

Tras varias semanas en estado crítico, el hombre -cuya identidad aún no se ha dado a conocer oficialmente- perdió la vida el pasado domingo en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba. La información fue confirmada este martes por el juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, al diario La Voz.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, el viernes 26 de diciembre, la víctima inició un fuego intencional dentro de una celda de contención, junto a otro preso. Esta acción habría sido motivada como protesta, luego de que ambos internos reclamaran un traslado inmediato y, al no ser admitidos en un pabellón común, fueran ubicados en un espacio de aislamiento temporal con condiciones básicas.

Las llamas, potenciadas por los colchones presentes en el lugar, alcanzaron el 45% del cuerpo del recluso, quien murió días más tarde pese a haber sido llevado de urgencia a la capital provincial para recibir atención médica.

El segundo interno involucrado también resultó herido, pero sus lesiones fueron menos severas. Recibió asistencia en el Hospital Regional Pasteur y posteriormente fue regresado a la prisión bajo control sanitario.