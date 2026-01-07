Golpearon y apuñalaron a un adolescente en Olavarría por una pelea de larga data: el menor espera por una cirugía medular

La víctima habría sido emboscada por, al menos, tres personas en una panadería de Olavarría

A días de que terminara el 2025, Alan S. (15) fue brutalmente atacado por un grupo de jóvenes, que hostigan a él y a su familia desde hace dos años. El adolescente se encontraba en una panadería de Olavarría, cuando lo emboscaron para golpearlo y apuñalarlo. Desde ese entonces, permanece en terapia intensiva.

Todo ocurrió durante la madrugada del 29 de diciembre. Específicamente, a las 02:30 horas, según relató una prima de la víctima durante un diálogo con Infobae. El dato también quedó corroborado por la grabación —que encabeza esta nota—, que logró captar el momento en el que los tres acusados lo acorralaron y lo embistieron.

El día del ataque, el menor se encontraba en una panadería de la zona. Había subido una foto en sus estados y, de acuerdo con las sospechas de su entorno familiar, una persona les habría dado la ubicación a los agresores. Por este motivo, al ver que habían llegado con un palo y una “punta”, el menor intentó esconderse en el interior del local.

A pesar de que el dueño del negocio se encontraba presente, no impidió la situación. Fue así que tres de ellos destrozaron una puerta y comenzaron a atacarlo. Entre los agresores, había un menor de 17 años, identificado como O. L., que habría sido el responsable de apuñalarlo en múltiples oportunidades.

La víctima sufrió una lesión medular y deberá ser operado este viernes

Otro de ellos, señalado como B. C., de 19 años, era quien portaba un palo. Con él, le habría propinado varios golpes al menor. Uno de ellos a la altura de la nuca, provocándole una grave lesión medular. En la escena también reconocieron a J. U., de 20 años, quien estuvo presente durante la agresión, pero oficiado de campana.

Tras el ataque, los dos mayores edad quedaron detenidos. No obstante, el menor fue enviado de nuevo a su casa. Hasta hace pocos días, y según la familia, la expectativa era que el adolescente fuese trasladado a Bahía Blanca, pero la decisión final fue otra.

Al conocer el estado del joven agredido, la carátula se agravó al pasar de “lesiones graves” a “tentativa de homicidio”.

Desde el brutal ataque, el menor permanece en terapia intensiva a la espera de una prótesis para el cuello y de una compleja cirugía medular. Los especialistas advirtieron a la madre de Alan que, aunque la operación en sí no presentaría una dificultad técnica elevada, existiría el riesgo concreto de que pierda funciones motoras. La cirugía está pactada para que se realice este viernes, mientras que la rehabilitación deberá realizarse en un centro médico de Mar del Plata.

O. L., B. C., y J. U., los tres acusados de haber agredido a Alan

Para la familia de Alan, la brutal agresión que terminó con el menor gravemente herido e internado habría sido un final anunciado. Pues, no se trataba de la primera vez que el grupo señalado habría intentado golpear a la víctima y/o a sus primos. “Esto ya se veía venir, que iba a terminar mal”, lamentó la joven durante la conversación que sostuvo con Infobae.

De hecho, relataron que los primeros problemas tuvieron como objetivo a un primo de la víctima, también menor de edad. Aparentemente, uno de los motivos detrás del conflicto fue una relación que mantuvo hace algunos años. Tras haberle puesto punto final a la situación, esta joven habría comenzado a salir con uno de los amigos de los agresores.

“Una noche se juntan y la piba incitándolo, como diciendo: ‘Ay, si tanta bronca le tenés, ¿por qué no lo vas a buscar? ¿Por qué no lo vas a buscar? No te animás, no te animás’“, reconstruyó la joven, sobre los momentos previos a que la banda se apareciera en la puerta de su casa.

Luego de que el joven supuestamente asegurara: “Lo voy a ir a buscar y lo voy a matar a palos”, la prima de la víctima recordó que esa madrugada los habían amenazado con romper los vidrios de su casa si no salían sus primos. “Esa noche estaba Alan y saltó a defenderlo porque ellos eran ocho”, recordó.

La familia de la víctima convocó a una marcha en el centro de la ciudad

Desde ese entonces, la familia aseguró haber sido víctima de múltiples amenazas e intentos de agresión. Al punto de que la madre de Alan, había denunciado los ataques y pidió varias órdenes de restricción, después de que irrumpieran en su domicilio, con la intención de atacar a los menores.

A pesar de que en varias oportunidades pidieron ayuda a la Policía, aseguraron que siempre recibían la misma respuesta, que tenían que denunciar lo ocurrido. “Las denuncias están, las perimetrales están y nada, quedó todo en la nada. Decían que era nuestra palabra contra la de ellos porque no teníamos video”, relató la prima de la víctima con indignación.

Mientras esperan que el joven presente una evolución favorable, convocaron a una marcha en reclamo por justicia. La cita será este jueves a las 19:00 horas en la Fiscalía. De allí partirán rumbo hacia la Municipalidad de Olavarría. “Este hecho no debe ni puede quedar impune”, reclamaron.