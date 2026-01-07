Crimen y Justicia

Golpearon y apuñalaron a un adolescente en Olavarría por una pelea de larga data: el menor espera por una cirugía medular

Alan S. comía un sandwich en una panadería, cuando una patota lo agredió brutalmente. Tras sufrir una lesión medular, quedó internado en terapia intensiva y podría perder la movilidad

Guardar
La víctima habría sido emboscada por, al menos, tres personas en una panadería de Olavarría

A días de que terminara el 2025, Alan S. (15) fue brutalmente atacado por un grupo de jóvenes, que hostigan a él y a su familia desde hace dos años. El adolescente se encontraba en una panadería de Olavarría, cuando lo emboscaron para golpearlo y apuñalarlo. Desde ese entonces, permanece en terapia intensiva.

Todo ocurrió durante la madrugada del 29 de diciembre. Específicamente, a las 02:30 horas, según relató una prima de la víctima durante un diálogo con Infobae. El dato también quedó corroborado por la grabación —que encabeza esta nota—, que logró captar el momento en el que los tres acusados lo acorralaron y lo embistieron.

El día del ataque, el menor se encontraba en una panadería de la zona. Había subido una foto en sus estados y, de acuerdo con las sospechas de su entorno familiar, una persona les habría dado la ubicación a los agresores. Por este motivo, al ver que habían llegado con un palo y una “punta”, el menor intentó esconderse en el interior del local.

A pesar de que el dueño del negocio se encontraba presente, no impidió la situación. Fue así que tres de ellos destrozaron una puerta y comenzaron a atacarlo. Entre los agresores, había un menor de 17 años, identificado como O. L., que habría sido el responsable de apuñalarlo en múltiples oportunidades.

La víctima sufrió una lesión
La víctima sufrió una lesión medular y deberá ser operado este viernes

Otro de ellos, señalado como B. C., de 19 años, era quien portaba un palo. Con él, le habría propinado varios golpes al menor. Uno de ellos a la altura de la nuca, provocándole una grave lesión medular. En la escena también reconocieron a J. U., de 20 años, quien estuvo presente durante la agresión, pero oficiado de campana.

Tras el ataque, los dos mayores edad quedaron detenidos. No obstante, el menor fue enviado de nuevo a su casa. Hasta hace pocos días, y según la familia, la expectativa era que el adolescente fuese trasladado a Bahía Blanca, pero la decisión final fue otra.

Al conocer el estado del joven agredido, la carátula se agravó al pasar de “lesiones graves” a “tentativa de homicidio”.

Desde el brutal ataque, el menor permanece en terapia intensiva a la espera de una prótesis para el cuello y de una compleja cirugía medular. Los especialistas advirtieron a la madre de Alan que, aunque la operación en sí no presentaría una dificultad técnica elevada, existiría el riesgo concreto de que pierda funciones motoras. La cirugía está pactada para que se realice este viernes, mientras que la rehabilitación deberá realizarse en un centro médico de Mar del Plata.

O. L., B. C., y
O. L., B. C., y J. U., los tres acusados de haber agredido a Alan

Para la familia de Alan, la brutal agresión que terminó con el menor gravemente herido e internado habría sido un final anunciado. Pues, no se trataba de la primera vez que el grupo señalado habría intentado golpear a la víctima y/o a sus primos. “Esto ya se veía venir, que iba a terminar mal”, lamentó la joven durante la conversación que sostuvo con Infobae.

De hecho, relataron que los primeros problemas tuvieron como objetivo a un primo de la víctima, también menor de edad. Aparentemente, uno de los motivos detrás del conflicto fue una relación que mantuvo hace algunos años. Tras haberle puesto punto final a la situación, esta joven habría comenzado a salir con uno de los amigos de los agresores.

Una noche se juntan y la piba incitándolo, como diciendo: ‘Ay, si tanta bronca le tenés, ¿por qué no lo vas a buscar? ¿Por qué no lo vas a buscar? No te animás, no te animás’“, reconstruyó la joven, sobre los momentos previos a que la banda se apareciera en la puerta de su casa.

Luego de que el joven supuestamente asegurara: “Lo voy a ir a buscar y lo voy a matar a palos”, la prima de la víctima recordó que esa madrugada los habían amenazado con romper los vidrios de su casa si no salían sus primos. “Esa noche estaba Alan y saltó a defenderlo porque ellos eran ocho”, recordó.

La familia de la víctima
La familia de la víctima convocó a una marcha en el centro de la ciudad

Desde ese entonces, la familia aseguró haber sido víctima de múltiples amenazas e intentos de agresión. Al punto de que la madre de Alan, había denunciado los ataques y pidió varias órdenes de restricción, después de que irrumpieran en su domicilio, con la intención de atacar a los menores.

A pesar de que en varias oportunidades pidieron ayuda a la Policía, aseguraron que siempre recibían la misma respuesta, que tenían que denunciar lo ocurrido. “Las denuncias están, las perimetrales están y nada, quedó todo en la nada. Decían que era nuestra palabra contra la de ellos porque no teníamos video”, relató la prima de la víctima con indignación.

Mientras esperan que el joven presente una evolución favorable, convocaron a una marcha en reclamo por justicia. La cita será este jueves a las 19:00 horas en la Fiscalía. De allí partirán rumbo hacia la Municipalidad de Olavarría. “Este hecho no debe ni puede quedar impune”, reclamaron.

Temas Relacionados

OlavarríaAlan SalvaresquiAtaqueTentativa de homicidioMenores y delitosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Violento robo en Villa Luzuriaga: volvía de comprar los regalos de Reyes y la atacaron para llevarse su auto

El episodio ocurrió en plena tarde cuando la mujer se encontraba con su hija. La tiraron al piso y debieron darle siete puntos

Violento robo en Villa Luzuriaga:

Un hombre fue asesinado durante una pelea entre vecinos en Monte Hermoso y hay tres detenidos

Ocurrió durante la noche del lunes en la calle Río Iguazú al 1000 en el barrio La Esperanza. El hombre fue trasladado al hospital con el puñal aún clavado en el pecho

Un hombre fue asesinado durante

Violento ataque motochorro a una pareja de policías: no saben si ella volverá a caminar

Ocurrió en Burzaco. La mujer quiso defender a su pareja y recibió cinco balazos. Los ladrones les robaron un arma

Violento ataque motochorro a una

“Es peligroso”: difundieron el rostro del ladrón filmado golpeando a la empleada de una mueblería de Rosario

Intentó abusar de la trabajadora y luego la atacó para robarle. Creen que escapó hacia Córdoba. Tiene antecedentes y arrestos en varios lugares del país

“Es peligroso”: difundieron el rostro

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

Se trató de una entrevista con profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es y para qué sirve?

Romina Gaetani se sometió a
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

INFOBAE AMÉRICA

Como en Jurassic Park: los

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad