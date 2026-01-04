Mató al dueño de un perro porque lo había mordido y lo condenaron a más de 10 años de prisión en Rosario

La Justicia dictó la sentencia este sábado (Gobierno de Santa Fe)

La Justicia de Santa Fe condenó a un hombre a 18 años de prisión, luego de que se confirmara su autoría en el crimen de Axel Eduardo Ferreyra, ocurrido en 2022. El disparo que terminó con la vida del hombre fue producto de una disputa por un perro que había mordido al agresor.

Mario Daniel Vidaurrazaga fue señalado responsable de dispararle a Ferreyra en el rostro, provocándole la muerte; de intentar asesinar a otro individuo y de ejercer amenazas agravadas contra familiares y amigos de la víctima.

El fallo, de carácter unánime, fue emitido este sábado por un tribunal integrado por los jueces Luis Octavio Silva, José Luis García Troiano y Lisandro Aguirre durante un juicio oral y público que tuvo lugar en los tribunales provinciales.

La causa, investigada por el fiscal André Marchi, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se centró en los hechos ocurridos durante la madrugada del domingo 16 de octubre de 2022 en la zona norte de Santa Fe. De acuerdo con el relato oficial, Vidaurrazaga interceptó a un familiar de la víctima en la vía pública y lo obligó a acompañarlo hasta la vivienda bajo amenazas con un arma de fuego. Durante ese trayecto, el recientemente condenado realizó varios disparos al suelo y luego mantuvo el arma apuntada sobre la espalda del acompañante, según detalló Cadena 3.

El condenado amenazó a la víctima para que entregara a su perro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al arribar al domicilio, el homicida le exigió al entorno de Ferreyra que le entregaran un perro que, según sus palabras, pertenecía a su padre. En ese contexto, también amenazó a otros familiares presentes. Tras esa escena, Vidaurrazaga se dirigió hacia una vivienda contigua en donde se encontró a la víctima y sin mediar palabra, le efectuó un disparo en su rostro, provocando la muerte en el acto. El Litoral indicó que el ataque se produjo por una disputa relacionada con el animal, que habría mordido previamente al agresor.

Según la acusación, minutos antes el mismo individuo había estado en una casa situada en pasaje La Fe al 9600 en donde disparó varias veces contra otro hombre, quien logró escapar y refugiarse en otra vivienda. La víctima de este ataque recibió atención médica de inmediato y sobrevivió, según consignó el fiscal Marchi en las audiencias.

La sentencia dictada por el tribunal, presidido por el juez Silva, incluyó la calificación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, sumada a la tentativa de homicidio y a la “amenaza coactiva agravada por el empleo de arma”.

El acusado contaba con antecedentes condenatorios previos, lo que fue considerado una agravante en la determinación de la pena. Durante el juicio, el fiscal subrayó que todo se desarrolló en un contexto de violencia e intimidación. “El condenado llevó a cabo su accionar delictivo”, expresó el funcionario judicial, según citó El Litoral.

Luego de conocer el veredicto, el fiscal manifestó: “valoramos el fallo condenatorio, pero aguardaremos a conocer los fundamentos para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación con el monto de la pena impuesta”, añadieron

Mataron a un hombre al que habían acusado de robar un perro

El ciudadano peruano conocido como “Loco Charly” fue procesado con prisión preventiva tras ser extraditado desde Perú, acusado del homicidio de Sebastián Méreles en el barrio porteño de Bajo Flores. La medida fue dispuesta por el juez Edmundo Rabbione, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, que también ordenó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $100.500.000. El imputado, de 43 años, enfrenta cargos por homicidio agravado por el concurso de dos o más personas por hechos ocurridos en marzo de 2021.

El crimen de Méreles, de 32 años, se produjo la noche del 27 de marzo de 2021 tras una discusión iniciada en un bar de la calle Cobo. Según la reconstrucción judicial, la víctima se encontraba con un amigo cuando se cruzó con el imputado, su pareja María Isabel Machaca Ontíveros, Miguel Rojas Quispe y un cuarto hombre no identificado. La confrontación comenzó cuando Méreles acusó a uno de los hombres de haberle robado el perro y lo agredió físicamente. Su amigo intentó evitar que la situación se agravara y ambos se dirigieron a la vivienda de Méreles en el Barrio Rivadavia I.

Al llegar al domicilio, Méreles fue interceptado por los tres hombres. De acuerdo con la acusación, el “Loco Charly” extrajo un destornillador y lo apuñaló en la región clavicular, mientras los otros dos arrojaban cascotes. La víctima fue trasladada al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, donde ingresó sin vida. El informe médico determinó que la herida perforó la arteria aorta y provocó un taponamiento cardíaco, causa de la muerte.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, contó con la colaboración de la Secretaría de Captura de Prófugos y la UFECRI. Se analizaron imágenes de cámaras de seguridad, registros de migraciones y el impacto de teléfonos celulares en antenas cercanas. Tras identificar a los sospechosos, la fiscalía ordenó el allanamiento de la vivienda del imputado y de Machaca Ontíveros en Lanús. El “Loco Charly” logró escapar y su pareja confirmó que había huido a Perú.

La difusión de una alerta roja de Interpol permitió su localización y extradición. El 1 de diciembre pasado quedó a disposición del magistrado en Argentina.