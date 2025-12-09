Les recriminó por el robo de un perro y lo mataron con un destornillador: procesaron al último de los detenidos

Así dejaba Perú el prófugo. Llegó a Argentina el 1 de diciembre pasado custodiado por la PFA

Lo vendió su pareja. “Se fue a Perú”, dijo la mujer ante la Justicia, también involucrada y condenada en la causa por homicidio por la que buscaban al “Loco Charly”. El prófugo, de nacionalidad peruana y de 43 años, está sospechado de haber matado con un destornillador a un hombre en el barrio porteño del Bajo Flores, tras una discusión por el robo de un perro. Lo encontraron, circular roja de Interpol mediante, en su país y a principios de diciembre fue extraditado: ahora la Justicia lo procesó con prisión preventiva.

El juez Edmundo Rabbione, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, dictó el procesamiento para el ciudadano peruano recientemente extraditado, acusado de ser el autor material del homicidio de Sebastián Méreles (32), ocurrido en 2021 a la salida de un bar.

La medida judicial contra el “Loco Charly” incluyó un embargo sobre sus bienes por $100.500.000. Le imputaron el delito de homicidio agravado por el concurso de dos o más personas.

La investigación, impulsada por María Eugenia Sagasta de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, contó con la colaboración de la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), dirigida por Juan Pablo Bello y dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), bajo la coordinación del fiscal José María Campagnoli y la dirección general de Romina Del Buono.

El "Loco Charly" preso en Perú

El caso se remonta a la noche del 27 de marzo de 2021, cuando Méreles fue asesinado tras una discusión en un bar de la calle Cobo del Bajo Flores, según el portal Fiscales.gob.ar.

Según la reconstrucción judicial, la víctima se encontraba con un amigo cuando se cruzó con el “Loco Charly”, su pareja María Isabel Machaca Ontíveros, Miguel Rojas Quispe y un cuarto hombre aún no identificado. El conflicto se desató cuando Méreles golpeó a uno de los hombres, acusándolo de haberle robado el perro.

Para evitar que la situación escalara, el amigo de la víctima lo retiró del lugar y ambos se dirigieron a la vivienda de Méreles, ubicada en un pasillo entre las calles Camilo Torres y Las Caracolas, en el Barrio Rivadavia I.

La acusación sostiene que, al llegar a su domicilio, Méreles fue interceptado por los tres hombres. Uno de ellos extrajo un destornillador, que para la Justicia fue el “Loco Charly” lo apuñaló entre el cuello y el hombro, mientras los otros dos arrojaban cascotes.

La víctima fue trasladada al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, donde ingresó sin vida. El puntazo del destornillador fue en la región clavicular y le perforó la arteria aorta produciendo un taponamiento cardíaco, lo que impidió el normal funcionamiento del corazón provocando la muerte.

Tras el ataque, los agresores huyeron: algunos a pie y el imputado en el vehículo de su pareja. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la secuencia de los hechos, lo que resultó clave para la investigación.

La fiscalía encomendó a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina una serie de tareas que permitieron identificar a los implicados. Se analizaron imágenes de los domos del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad, registros de la Dirección Nacional de Migraciones y publicaciones en redes sociales. Además, se rastreó el impacto de los teléfonos celulares de los sospechosos en antenas cercanas al lugar del crimen.

Con estos elementos, la fiscalía solicitó el allanamiento de la vivienda del imputado y Machaca Ontíveros en el partido bonaerense de Lanús. El 4 de septiembre de 2023, durante el procedimiento, el acusado logró escapar por los techos.

La mujer fue detenida y quedó a disposición de la justicia. En su declaración indagatoria, Machaca Ontíveros afirmó que su pareja había huido a Perú. Ante esta información, la fiscalía pidió la intervención de la SeCaP y el Departamento Interpol de la PFA procedió a la difusión de la orden de captura internacional mediante la publicación de una Notificación de Índice Rojo.

Tras un intercambio de información con sus pares de Interpol Perú, en enero de este año se conoció que lo habían detenido y quedó sometido al proceso de extradición. Así, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, se informó que había sido concedida.

Entonces, una comisión policial conformada por efectivos de la PFA partió en un vuelo de la empresa aérea LATAM desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia Perú, retornando junto con el detenido, quien quedó a disposición del magistrado el 1° de diciembre pasado.

Ahora, en su resolución, el juez Rabbione fundamentó el procesamiento del “Loco Charly” señalando que el imputado actuó de manera premeditada junto a sus cómplices.

El juez sostuvo que fue el acusado quien “le atestó un puntazo con un elemento similar a un destornillador, en la región delantera del hemitórax derecho, que le perforó el pericardio y la arteria aorta, y le provocó la muerte”.

Además, el magistrado consideró que la gravedad del hecho y el riesgo de fuga justificaban la prisión preventiva, y dispuso el embargo de bienes hasta cubrir la suma de $100.500.000.

Los otros detenidos, condenados

Para ese entonces, el expediente ya había tenido avances significativos respecto a los otros involucrados. El 29 de abril de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal condenó a Rojas Quispe a 14 años de prisión como coautor del homicidio simple de Méreles, mientras que absolvió a otro hombre.

El 22 de diciembre de 2023, el mismo tribunal impuso a Machaca Ontíveros una pena de 4 años de prisión como partícipe secundaria.