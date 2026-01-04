Intentaban ingresar a Misiones desde Brasil con 112 kilos de droga en el auto y fueron descubiertos en la Aduana: huyeron a pie

Incautaron 112 kilos marihuana en Misiones: estaban dentro de auto que intentó cruzar el puente Bernardo de Irigoyen, desde Brasil. Los ocupantes del vehículo se escaparon a pie y son intensamente buscados

Un importante golpe al narcotráfico se concretó en la provincia de Misiones durante la madrugada de este sábado cuando fuerzas de control apostadas en la Aduana de Bernardo de Irigoyen lograron el secuestro de 112 kilogramos de marihuana, distribuidos en 188 panes, tras un procedimiento iniciado en el paso fronterizo con Brasil.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:45 horas, en el Resguardo Principal de la Aduana local, específicamente en el carril de ingreso al país. Allí, el personal interviniente detuvo para control un vehículo marca Chevrolet, color gris, con dominio argentino AB396PI, ocupado por dos hombres.

Al solicitarles la documentación correspondiente, los ocupantes exhibieron una cédula de identificación vehicular con número de control AVB07806. Asimismo, al requerírseles los documentos personales y consultarles sobre el origen y destino del viaje, manifestaron verbalmente que provenían de Foz de Iguazú y que se dirigían hacia la ciudad de Camboriú.

La droga estaba dentro de un vehículo marca Chevrolet color gris patente AB396PI

Sin embargo, dicha versión resultó incongruente, ya que el rodado se encontraba ingresando a territorio argentino, cuando el trayecto habitual hacia las playas del sur de Brasil no implica atravesar la República Argentina.

Ante las inconsistencias detectadas y el evidente estado de nerviosismo, los individuos adujeron que la puerta del conductor no se podía abrir, por lo que descendieron del rodado por la puerta del acompañante. En ese momento, al reiterarse el pedido de documentación personal, ambos sujetos emprendieron una veloz huida a pie, recorriendo aproximadamente 60 metros, cruzando la frontera seca hacia Brasil y dándose a la fuga, abandonando el vehículo en plena Zona Primaria Aduanera.

Frente a esta situación, se solicitaron las directivas correspondientes para avanzar con una requisa exhaustiva del rodado, dándose inmediata intervención a la División Investigaciones Narcotráfico Noreste (DE INAI). En el marco de las primeras diligencias y mediante consultas a bases de datos oficiales, el personal especializado constató que sobre el vehículo pesaba un pedido de captura vigente desde el 11 de noviembre de 2025, por una causa de robo.

Informada la autoridad judicial interviniente, se dispuso la continuidad de las actuaciones y se ordenó la revisión integral del automóvil. Como resultado de la inspección, se hallaron 188 panes rectangulares ocultos en distintos sectores del habitáculo, los cuales fueron sometidos a pruebas de orientación química, arrojando resultado positivo para marihuana.

Los ocupantes del vehículo huyeron a pie por la frontera seca con Brasil

El pesaje final de la sustancia permitió establecer un total de 112 kilogramos de estupefaciente, que fueron formalmente secuestrados y puestos a disposición del juzgado interviniente.

Las autoridades avanzan con las actuaciones judiciales de rigor y la ampliación de información en el Reporte de Novedades de Narcotráfico, mientras trabajan en la identificación y localización de los responsables, quienes permanecen prófugos.

Este mismo sábado, un ciudadano de nacionalidad colombiana fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tras ser sorprendido transportando 17 kilos de marihuana ocultos en una valija. El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 de la madrugada, cuando el pasajero arribó al país en un vuelo proveniente de Roma y fue sometido a un control de rutina por parte del personal de Aduana.

Durante el escaneo del equipaje, los agentes detectaron un contenido denso y uniforme en una de las maletas, lo que despertó sospechas. La intervención de un perro detector de narcóticos confirmó la presunción, y al abrir la valija se hallaron dos paquetes envueltos en bolsas, film plástico y cinta adhesiva, que contenían cogollos de cannabis. El pesaje final arrojó un total de 17 kilos de marihuana, distribuidos en un paquete de 13 kilos y otro de 4 kilos.

El pasajero, que viajaba solo, quedó detenido y a disposición de la Justicia, que investiga el intento de contrabando de estupefacientes.

Este procedimiento se sumó a otro operativo reciente registrado en Navidad, cuando una ciudadana brasileña fue arrestada en Ezeiza al intentar trasladar 4,348 kilos de cocaína hacia Europa. La droga estaba oculta en prendas de vestir dentro de su equipaje de mano y fue detectada por su peso inusual y un fuerte olor químico, siendo confirmada mediante un test reactivo.

La mujer viajaba desde Santiago de Chile con destino final a Ámsterdam, y quedó imputada por infracción a la Ley 22.415, con secuestro de su teléfono celular y divisas.