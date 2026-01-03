Un pasajero colombiano llegó a Ezeiza con 17 kilos de marihuana ocultos en una valija

Un pasajero fue descubierto con 17 kilos de marihuana ocultos en una valija

Un hombre de nacionalidad colombiana que arribó este sábado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo desde Roma fue detectado con 17 kilos de marihuana ocultos en una valija, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Todo ocurrió cerca de las 5.45 de la madrugada, cuando el pasajero, identificado como Jhon Crismatc O.P., pasó por el control de equipaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El hombre traía una maleta y una mochila. Al pasar por el escáner, el personal advirtió que la valija mostraba un contenido denso y uniforme, diferente al resto del equipaje.

El imputado llevaba equipaje de mano y una mochila

Frente a la sospecha, el control se completó con la intervención de un perro detector de narcóticos, que marcó la valija. Tras ello, los agentes abrieron el equipaje y hallaron dos paquetes envueltos con bolsas, film plástico de embalaje y cinta adhesiva.

Dentro de esos paquetes, los efectivos encontraron cogollos de cannabis.

La droga estaba distribuida en dos paquetes

Durante el procedimiento se utilizó un reactivo químico para confirmar la presencia de drogas y el conteo total determinó que la sustancia compactada correspondía a 17 kilos de marihuana: 13 kilos en un paquete más grande y 4 kilos en el otro más chico.

Así, el pasajero -que viajaba solo- transportaba los estupefacientes en una sola de las dos piezas de equipaje.

El hallazgo se produjo esta madrugada en el Aeropuerto de Ezeiza

Luego del hallazgo, el hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, que ahora investiga el caso.

El caso se suma a otro operativo reciente de la PSA en el que resultó detenida Kethlen Victoria de S.N., una ciudadana brasileña que intentó transportar más de cuatro kilos de cocaína hacia Europa.

El hallazgo se produjo en Navidad. Durante el control de rutina en el área de Tránsito de Pasajeros, los efectivos de la fuerza federal detectaron en el equipaje de mano prendas de vestir que desprendían un fuerte olor similar al pegamento y notaron que la valija presentaba un peso inusual en relación a su contenido.

El bolso de la mujer que transportaba cocaína

La situación motivó una revisión minuciosa conforme a los protocolos establecidos. La verificación incluyó un test reactivo, conocido como “coca test”, sobre la ropa y otros objetos dentro del equipaje. El resultado, según el parte oficial, fue una colorimetría turquesa que indicó presunta presencia de clorhidrato de cocaína.

Tras la prueba orientativa de campo, se confirmó un total de 4,348 kilogramos de cocaína ocultos en el equipaje.

La imagen del escáner

La Justicia dispuso la detención de de Kethlen Victoria de S.N., quien había arribado a la Argentina proveniente de Santiago de Chile y tenía como destino final la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos.

Además de la incautación de la droga, también se le secuestró a la imputada su teléfono celular y las divisas que portaba, en el marco de una causa por infracción a la Ley 22.415.

El "coca test"

Respecto del hijo menor de la detenida, de apenas cinco meses, se resolvió que quedase bajo su cuidado hasta nueva disposición judicial.