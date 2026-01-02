Crimen y Justicia

Desarticularon una fiesta con más de 400 personas en Mar del Plata e incautaron varias dosis de droga

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Sánchez Labrador y Los Manzanos de la zona norte de la ciudad balnearia

Guardar
Desarticularon una fiesta en la
Desarticularon una fiesta en la calle Sánchez Labrador y Los Manzanos de la zona norte de Mar del Plata (Google Maps)

La mañana del miércoles, último día del año, sorprendió a Mar del Plata con un amplio operativo policial y municipal en la zona norte de la ciudad. De esta manera, pudieron desarticular una fiesta clandestina con la participación de más de 400 personas.

Los procedimientos se llevaron a cabo alrededor de las 10 de la mañana, en una vivienda ubicada en la intersección de Sánchez Labrador y Los Manzanos. Personal de la Comisaría N°15, el Cuerpo de Caballería, Inspección General y la Patrulla Municipal llegaron hasta allí tras recibir un llamado por parte de los vecinos, quienes alertaron sobre el desarrollo de una fiesta en la zona.

Al llegar, los agentes constataron la presencia de cerca de 40 vehículos estacionados en las inmediaciones, música a volumen elevado y una importante concentración de jóvenes que ingresaban al predio.

Parlantes secuestrados de la fiesta
Parlantes secuestrados de la fiesta (0223)

La respuesta de las autoridades incluyó el desalojo inmediato del lugar y el secuestro de equipos de sonido, como parlantes y amplificadores, utilizados para la fiesta.

La inspección permitió confirmar la existencia de una 'pool party’ no autorizada, en la que la concurrencia superaba los límites permitidos por las ordenanzas municipales y la Ley Provincial 13.178. Las autoridades labraron las actas de infracción correspondientes y procedieron al decomiso de material sonoro.

Durante la intervención, los agentes descubrieron una cartera descartada en las inmediaciones. En su interior, hallaron varias bolsas ziploc con pastillas de drogas sintéticas y una sustancia en polvo de color rosa, identificada como TUSI. El hallazgo fue comunicado de inmediato a la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones judiciales de rigor.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que analizará las pruebas recogidas y podrá impulsar acciones penales contra quienes resulten responsables del transporte, tenencia y eventual comercialización de drogas en el contexto de la fiesta.

Las pastillas de drogas sintéticas y
Las pastillas de drogas sintéticas y una sustancia en polvo de color rosa, identificada como TUSI en bolsas ziploc secuestradas (0223).

Desarticularon una fiesta clandestina con más de 100 personas en Mar del Plata

A mediados del mes pasado, también en la ciudad de Mar del Plata, un operativo municipal concluyó con la desarticulación de la primera fiesta clandestina de la temporada. Más de 100 personas asistieron al evento realizado en una vivienda particular del barrio Playa Serena, donde las autoridades respondieron ante reiteradas denuncias por ruidos molestos y desórdenes en la vía pública.

La intervención se llevó a cabo el domingo por la mañana, entre las 7 y las 8, cuando personal de Inspección General arribó a la propiedad situada en la intersección de calles 449 y 16.

Según explicaron fuentes municipales, los vecinos de la zona alertaron sobre el persistente volumen alto de la música y la imposibilidad de descansar debido a los gritos y disturbios.

Una vez en el lugar, los inspectores interrumpieron la fiesta, desalentando la permanencia de los asistentes y labrando las actas correspondientes por infracciones a la normativa local.

Además de los disturbios sonoros, el operativo de Inspección General detectó que numerosos vehículos particulares ocupaban la vía pública de forma indebida, bloqueando el paso de otros automovilistas y aun de los propios residentes del barrio.

En simultáneo, las autoridades recordaron que la realización de fiestas no autorizadas en domicilios particulares está prohibida y puede acarrear sanciones económicas severas.

Con el operativo, el Municipio busca marcar presencia y frenar una modalidad que suele repetirse a lo largo del verano, cuando los jóvenes migran de los boliches hacia casas particulares y continúan las celebraciones durante las primeras horas de la mañana, algo comúnmente conocido como “after”.

Temas Relacionados

DesarticularonfiestaclandestinaMar del Plata

Últimas Noticias

Mataron de una puñalada a un joven durante una pelea en San Martín de los Andes durante la madrugada de Año Nuevo

El enfrentamiento ocurrió en el barrio Chacra 32 de esa localidad neuquina. No hay detenidos y tampoco se conoce cómo comenzó el conflicto

Mataron de una puñalada a

Santa Fe: encontraron a dos hombres fusilados en una lancha que navegaba a la deriva en el Río Coronda

El hallazgo ocurrió durante la tarde del miércoles. Las víctimas aún no fueron identificadas. Una hipótesis apunta al robo de animales

Santa Fe: encontraron a dos

Córdoba: con un arma de juguete, le robó a una mujer y terminó detenido

Ocurrió en el barrio Los Plátanos de la ciudad capital. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad

Córdoba: con un arma de

Mar del Plata: intentaron robarle el auto a una mujer pero su esposo los echó a golpes

Eran dos delincuentes y escaparon sin concretar el robo. La hija de 10 años de la pareja fue testigo del violento episodio. El video

Mar del Plata: intentaron robarle

Encerró a su ex pareja y a su hijo, la casa se incendió y ambos murieron: recibió una pena menor

El juez Matías Deane resolvió condenar a seis años y seis meses de prisión a Pedro Ernesto Fernández, responsable de la privación ilegal de la libertad y el homicidio culposo de Macarena Sorrentino y su hijo León, de 7 años

Encerró a su ex pareja
DEPORTES
La revelación del argentino Marcos

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

TELESHOW
Verano en familia: Sofía Zámolo

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

Kim Ju-ae, la “amada” hija

Kim Ju-ae, la “amada” hija y posible sucesora del dictador Kim Jong-un, reapareció en una visita a un mausoleo familiar en Pyongyang

MTV se despidió para siempre y esto es apenas un poco de todo lo que hay para agradecerle

Germaine Derbecq, una vida de arte, bohemia y valentía se revela en la Colección Amalita

Un vistazo a la mente de Albert Camus: ¿uno de los grandes pensadores de la historia?

La Inteligencia de Ucrania reveló que Rusia se prepara para una mayor militarización de niños y adolescentes