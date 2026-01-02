Desarticularon una fiesta con más de 400 personas en Mar del Plata e incautaron varias dosis de droga

Desarticularon una fiesta en la calle Sánchez Labrador y Los Manzanos de la zona norte de Mar del Plata (Google Maps)

La mañana del miércoles, último día del año, sorprendió a Mar del Plata con un amplio operativo policial y municipal en la zona norte de la ciudad. De esta manera, pudieron desarticular una fiesta clandestina con la participación de más de 400 personas.

Los procedimientos se llevaron a cabo alrededor de las 10 de la mañana, en una vivienda ubicada en la intersección de Sánchez Labrador y Los Manzanos. Personal de la Comisaría N°15, el Cuerpo de Caballería, Inspección General y la Patrulla Municipal llegaron hasta allí tras recibir un llamado por parte de los vecinos, quienes alertaron sobre el desarrollo de una fiesta en la zona.

Al llegar, los agentes constataron la presencia de cerca de 40 vehículos estacionados en las inmediaciones, música a volumen elevado y una importante concentración de jóvenes que ingresaban al predio.

Parlantes secuestrados de la fiesta (0223)

La respuesta de las autoridades incluyó el desalojo inmediato del lugar y el secuestro de equipos de sonido, como parlantes y amplificadores, utilizados para la fiesta.

La inspección permitió confirmar la existencia de una 'pool party’ no autorizada, en la que la concurrencia superaba los límites permitidos por las ordenanzas municipales y la Ley Provincial 13.178. Las autoridades labraron las actas de infracción correspondientes y procedieron al decomiso de material sonoro.

Durante la intervención, los agentes descubrieron una cartera descartada en las inmediaciones. En su interior, hallaron varias bolsas ziploc con pastillas de drogas sintéticas y una sustancia en polvo de color rosa, identificada como TUSI. El hallazgo fue comunicado de inmediato a la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones judiciales de rigor.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que analizará las pruebas recogidas y podrá impulsar acciones penales contra quienes resulten responsables del transporte, tenencia y eventual comercialización de drogas en el contexto de la fiesta.

Las pastillas de drogas sintéticas y una sustancia en polvo de color rosa, identificada como TUSI en bolsas ziploc secuestradas (0223).

Desarticularon una fiesta clandestina con más de 100 personas en Mar del Plata

A mediados del mes pasado, también en la ciudad de Mar del Plata, un operativo municipal concluyó con la desarticulación de la primera fiesta clandestina de la temporada. Más de 100 personas asistieron al evento realizado en una vivienda particular del barrio Playa Serena, donde las autoridades respondieron ante reiteradas denuncias por ruidos molestos y desórdenes en la vía pública.

La intervención se llevó a cabo el domingo por la mañana, entre las 7 y las 8, cuando personal de Inspección General arribó a la propiedad situada en la intersección de calles 449 y 16.

Según explicaron fuentes municipales, los vecinos de la zona alertaron sobre el persistente volumen alto de la música y la imposibilidad de descansar debido a los gritos y disturbios.

Una vez en el lugar, los inspectores interrumpieron la fiesta, desalentando la permanencia de los asistentes y labrando las actas correspondientes por infracciones a la normativa local.

Además de los disturbios sonoros, el operativo de Inspección General detectó que numerosos vehículos particulares ocupaban la vía pública de forma indebida, bloqueando el paso de otros automovilistas y aun de los propios residentes del barrio.

En simultáneo, las autoridades recordaron que la realización de fiestas no autorizadas en domicilios particulares está prohibida y puede acarrear sanciones económicas severas.

Con el operativo, el Municipio busca marcar presencia y frenar una modalidad que suele repetirse a lo largo del verano, cuando los jóvenes migran de los boliches hacia casas particulares y continúan las celebraciones durante las primeras horas de la mañana, algo comúnmente conocido como “after”.