Desarticularon una fiesta clandestina con más de 100 personas en Mar del Plata

Desarticular en la playa Serena de Mar del Plata una fiesta clandestina con más de 100 personas (0223)

El verano inició con un operativo municipal en Mar del Plata, que concluyó con la desarticulación de la primera fiesta clandestina de la temporada. Más de 100 personas asistieron al evento realizado en una vivienda particular del barrio Playa Serena, donde las autoridades respondieron ante reiteradas denuncias por ruidos molestos y desórdenes en la vía pública.

La intervención se llevó a cabo el domingo por la mañana, entre las 7 y las 8, cuando personal de Inspección General arribó a la propiedad situada en la intersección de calles 449 y 16.

Según explicaron fuentes municipales consultadas por el portal 0223, los vecinos de la zona alertaron sobre el persistente volumen alto de la música y la imposibilidad de descansar debido a los gritos y disturbios.

Una vez en el lugar, los inspectores interrumpieron la fiesta, desalentando la permanencia de los asistentes y labrando las actas correspondientes por infracciones a la normativa local.

Además de los disturbios sonoros, el operativo de Inspección General detectó que numerosos vehículos particulares ocupaban la vía pública de forma indebida, bloqueando el paso de otros automovilistas y aun de los propios residentes del barrio.

En simultáneo, las autoridades recordaron que la realización de fiestas no autorizadas en domicilios particulares está prohibida y puede acarrear sanciones económicas severas.

Con el operativo, el Municipio busca marcar presencia y frenar una modalidad que suele repetirse a lo largo del verano, cuando los jóvenes migran de los boliches hacia casas particulares y continúan las celebraciones durante las primeras horas de la mañana, algo comúnmente conocido como “after”.

Se labraron actas de infracción para los organizadores (Noticias XFN)

Golpearon a un hombre hasta dejarlo inconsciente en un boliche clandestino en Mar del Plata

Una creciente preocupación invade a los habitantes del barrio Belgrano en Mar del Plata tras la reciente agresión a un hombre que quedó inconsciente por los golpes que recibió en las cercanías de un local que, según los vecinos, opera como boliche clandestino. Este episodio de violencia, ocurrido durante la madrugada del domingo, se suma a una sucesión de eventos similares reportados a lo largo de los últimos tres años.

Los residentes relataron al medio 0223 que las disputas violentas han sido una constante cada semana dentro y fuera de la vivienda ubicada en la intersección de San Salvador y Benito Quinquela Martín, convertida en un espacio donde se vende alcohol y se realizan espectáculos musicales de cumbia y música tropical. “En la madrugada de este domingo desmayaron a un hombre a los golpes”, detallaron los vecinos, quienes describieron que las imágenes capturadas por cámaras en la zona exhibieron cómo la víctima cayó al suelo tras la agresión, mientras los responsables se retiraban del lugar sin que ninguna persona interviniera.

El malestar en la comunidad se ve potenciado por lo que consideran una ausencia de respuestas ante las denuncias repetidas por parte de los vecinos. “Cansados de denunciar”, expresaron, al tiempo que advirtieron sobre la existencia de “un punto de drogas enfrente del espacio”.

Una vecina, cuya identidad se reservó, manifestó al medio local su sorpresa y frustración respecto al accionar de las autoridades: “Es una casa y les dieron el papel de habilitación. Estamos todos locos”, señaló, resumiendo el desconcierto de una comunidad que percibe que las medidas oficiales resultan insuficientes frente a la peligrosidad y el desamparo creciente que sienten desde hace años.