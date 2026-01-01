Crimen y Justicia

Mar del Plata: intentaron robarle el auto a una mujer pero su esposo los echó a golpes

Eran dos delincuentes y escaparon sin concretar el robo. La hija de 10 años de la pareja fue testigo del violento episodio. El video

El momento en que los motochorros le quisieron robar el auto a una mujer y su pareja los echó a golpes en Mar del plata

El barrio de Peralta Ramos Oeste, en la ciudad de Mar del Plata, fue escenario de una violenta secuencia que pudo haber terminado en tragedia: dos motochorros quisieron robarle el auto a una mujer en la entrada de la casa, pero su marido intervino y enfrentó a los ladrones a los golpes. De esta manera, evitó el asalto. La hija de 10 años de la pareja fue testigo del hecho.

El episodio, registrado por una cámara de seguridad, se produjo alrededor de las 21.30 en la calle Casildo Villar entre Magallanes y Ayolas.

De acuerdo con las imágenes que se observan en la filmación, la mujer había llegado a su domicilio y descendió del automóvil para abrir el portón del garaje cuando fue interceptada por dos asaltantes.

Mientras uno de ellos se mantuvo en la moto, el otro la abordó, le arrebató las llaves y se subió al coche. Los gritos de la víctima, junto al ladrido de los perros y la activación de la alarma, alteraron la tranquilidad del barrio.

El marido, al advertir la situación desde el interior de la vivienda, salió rápidamente para enfrentar al ladrón y lo tomó a golpes de puño, hasta el punto de obligarlo a abandonar el vehículo. Ante la resistencia del hombre y la presencia de otros vecinos, el delincuente huyó junto a su cómplice, que lo esperaba en la moto.

Según informó el portal marplatense 0223, la hija de la pareja, una niña de 10 años, fue testigo de la secuencia desde la puerta del domicilio. Un vecino relató al medio que la menor estaba en shock. “Pobrecita. No paraba de llorar”, dijo el testigo, tras el intento de robo.

Intentó robarle el auto a una mujer policía en Mar del Plata

Un delincuente intentó robarle el auto a una mujer policía en Mar del Plata, pero quedó gravemente herido, luego de que la pareja de la víctima lo redujera y le fracturara los dos brazos.

La noche del último viernes en el barrio Estación Norte de Mar del Plata terminó con un enfrentamiento que dejó a un hombre herido y bajo custodia policial.

El episodio tuvo lugar el viernes en la calle Don Bosco al 1100, del barrio Estación Norte. Todo comenzó cuando P. L., de 33 años, fue sorprendido en el momento en que intentaba sustraer un Fiat Uno estacionado. La propietaria del vehículo, una integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que no se encontraba en servicio, advirtió la maniobra y dio la voz de alto. La situación derivó en un forcejeo cuando el individuo respondió de manera violenta.

La intervención de la pareja de la funcionaria policial cambió el curso de los acontecimientos. Según informaron fuentes cercanas al caso, el hombre utilizó un elemento contundente para repeler la agresión y proteger a la mujer, lo que resultó en graves lesiones para el atacante.

Luego del primer enfrentamiento en Don Bosco al 1100, P. L. intentó huir pese a las lesiones sufridas. La persecución se extendió hasta la intersección de Jara y Libertad, donde el agresor terminó en el suelo, debido a las fracturas en ambos brazos. Personal policial y médico acudió al lugar y dispuso el traslado inmediato del sospechoso al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Luna permaneció internado bajo estricta custodia policial y fue formalmente notificado de la formación de causa por tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, intervino rápidamente tras el incidente. El representante del Ministerio Público dispuso la realización de peritajes sobre el Fiat Uno para constatar los daños ocasionados y recabar elementos probatorios.

