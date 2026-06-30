LeBron James queda libre y dos franquicias de la NBA se pelearían por su incorporación

La salida de LeBron James de los Lakers reaviva el debate sobre su próximo destino y el impacto que tendrá en la NBA (Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images)

El futuro de LeBron James volvió a captar la atención del mundo del básquetbol tras la expiración de su contrato con Los Angeles Lakers.

El máximo anotador histórico de la NBA, a sus 41 años, se convirtió en agente libre sin restricciones, lo que desató una ola de especulaciones sobre su próximo destino y el posible cierre de su ciclo con la franquicia angelina.

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Señales de cambio: el mercado de agentes libres y el interés de Golden State

La apertura del mercado de agentes libres el 30 de junio coincide con el momento en que James queda oficialmente sin contrato.

El interés de Golden State Warriors por sumar a LeBron James desafía el equilibrio de fuerzas en la liga y pone en juego importantes movimientos de mercado (Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images)

Esta situación, habitual para jugadores veteranos de su calibre, adquiere otra dimensión por la trascendencia de su figura y por una serie de señales recientes que sugieren un posible cambio. Uno de los rumores con más fuerza surgió el 28 de junio, cuando el periodista Kevin O’Connor aseguró que Golden State Warriors explora la posibilidad de sumar a James a su plantel.

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La versión señala que Warriors planearía, además, un movimiento relacionado con Anthony Davis, excompañero de James y pieza clave en el título obtenido por Lakers en 2020.

Según ese escenario, la franquicia de San Francisco intentaría conseguir a Davis mediante un traspaso con Washington Wizards, equipo que lo habría adquirido tras un intercambio con Dallas Mavericks.

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Movimientos financieros y piezas clave en el tablero

Las decisiones contractuales de figuras como Draymond Green y la posible inclusión de Jimmy Butler marcan el pulso de las negociaciones para atraer a James (AP Foto/Mark J. Terrill)

El interés de Warriors por James se conecta con un movimiento financiero de relevancia: Draymond Green, referente del equipo, decidió renunciar a su opción de jugador por 27,7 millones de dólares. Esta decisión libera espacio salarial y abre la puerta para una potencial operación que permita la llegada de James.

De avanzar en la negociación, Golden State también debería incluir a Jimmy Butler en la estructura del traspaso. El contrato de Butler, próximo a expirar y valorado en siete millones de dólares, sería un componente necesario junto con selecciones del draft para concretar el acuerdo.

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Los movimientos de los equipos y la dinámica del mercado crean un contexto de alta volatilidad en torno al futuro de James. Cualquier declaración o gesto suyo adquiere un peso particular en estas semanas previas al inicio oficial de la nueva temporada.

Cleveland Cavaliers y la importancia de las prioridades personales

La influencia de las prioridades personales de LeBron y su vínculo con Cleveland reabre la puerta a un posible regreso a la franquicia que lo vio campeón (AP Photo/Tony Dejak)

Más allá del interés de Golden State, otra alternativa cobró fuerza en los últimos días: un posible regreso de LeBron James a Cleveland Cavaliers, la franquicia con la que conquistó el histórico título de 2016.

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Brian Windhorst, periodista cercano al entorno de James, afirmó en su pódcast The Hoop Collective que la principal motivación del jugador para elegir equipo es “la felicidad y no el dinero”. Esta declaración amplió las especulaciones sobre una vuelta a sus orígenes deportivos.

La presencia de James junto a excompañeros de Cavaliers durante un viaje para conmemorar el décimo aniversario del campeonato alimentó el debate en los medios. En el programa First Take, David Griffin, exdirector general de Cleveland, expresó que le “sorprendería” que James no regresara a la ciudad de Ohio antes de retirarse.

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Perspectivas de continuidad en Los Angeles Lakers

Las opciones de permanencia de James en Lakers siguen vigentes pese a los rumores de salida y la presión de otros equipos interesados (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

En contrapunto a los rumores de salida, algunas versiones sostienen que James podría permanecer en Los Angeles Lakers. El periodista Dave McMenamin informó el 18 de junio que la opción más probable sigue siendo la renovación de su vínculo con la franquicia.

Aunque reconoció que, en caso de cambiar de equipo, Golden State Warriors sería el destino más viable, la expectativa general apunta a una continuidad en el equipo angelino.

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Mientras se acerca la fecha clave de apertura del mercado de agentes libres, el destino de LeBron James continúa generando incertidumbre y atención en torno a la NBA. Las próximas semanas serán decisivas para conocer si el jugador más influyente de las últimas décadas inicia un nuevo capítulo en su carrera o extiende su legado en Los Angeles.