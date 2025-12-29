Intentó robarle el auto a una mujer policía en Mar del Plata y la pareja de la oficial le fracturó los dos brazos

El ladrón fue atendido por la fractura de los dos brazos (La Capital)

Un delincuente intentó robarle el auto a una mujer policía en Mar del Plata, pero quedó gravemente herido, luego de que la pareja de la víctima lo redujera y le fracturara los dos brazos.

La noche del último viernes en el barrio Estación Norte de Mar del Plata terminó con un enfrentamiento que dejó a un hombre herido y bajo custodia policial.

El episodio tuvo lugar el viernes en la calle Don Bosco al 1100, del barrio Estación Norte. Todo comenzó cuando P. L., de 33 años, fue sorprendido en el momento en que intentaba sustraer un Fiat Uno estacionad. La propietaria del vehículo, una integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que no se encontraba en servicio, advirtió la maniobra y procedió a dar la voz de alto. La situación derivó en un forcejeo cuando el individuo respondió de manera violenta.

La intervención de la pareja de la funcionaria policial cambió el curso de los acontecimientos. Según informaron fuentes cercanas al caso, el hombre utilizó un elemento contundente para repeler la agresión y proteger a la mujer, lo que resultó en graves lesiones para el atacante.

Luego del primer enfrentamiento en Don Bosco al 1100, P. L. intentó huir pese a las lesiones sufridas. La persecución se extendió hasta la intersección de Jara y Libertad, donde el agresor terminó en el suelo, debido a las fracturas en ambos brazos. Personal policial y médico acudió al lugar y dispuso el traslado inmediato del sospechoso al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Luna permaneció internado bajo estricta custodia policial y fue formalmente notificado de la formación de causa por tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.

El malviviente quedó internado en el Hospital Interzonal de Agudos con custodia policial (Google Maps)

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Daniel Vicente, intervino rápidamente tras el incidente. El representante del Ministerio Público dispuso la realización de peritajes sobre el Fiat Uno para constatar los daños ocasionados y recabar elementos probatorios.

Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el fiscal Vicente también ordenó la custodia permanente del delincuente en el HIGA, hasta que su estado de salud permita avanzar con las diligencias procesales correspondientes. Además, se relevaron testimonios de la mujer policía y de su pareja, quienes ofrecieron su versión de los hechos ante las autoridades.

El fiscal Vicente informó que el imputado será sometido a pericias médicas y psicológicas para evaluar su estado al momento del hecho. La instrucción judicial continúa con la toma de testimonios y el análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado la secuencia, según confirmaron voceros judiciales.

Un policía respondió a un pedido de auxilio, fue atacado con una cuchilla y baleó al agresor

Durante la tarde del domingo, un policía de la Ciudad respondió al pedido de auxilio de un hombre en el barrio porteño de Constitución que se sentía amenazado por un sospechoso. En ese contexto, el presunto agresor se abalanzó sobre el oficial y el uniformado le disparó y lo hirió, explicaron fuentes del caso a Infobae.

El incidente ocurrió alrededor de las 15 en la intersección de las calles Constitución y Salta, a unos 200 metros de la estación de trenes del Ferrocarril Roca.

Todo comenzó cuando uno de los policías que recorren la zona escuchó el pedido de auxilio de un transeúnte que afirmó estar siendo seguido por un hombre armado con un cuchillo tipo carnicero, explicaron las fuentes del caso a este medio.

Según la información oficial, el individuo que portaba el arma blanca desoyó la orden de alto impartida por el policía y se abalanzó de manera amenazante sobre un oficial, manteniendo el cuchillo de carnicero en la mano.

Frente a la amenaza inminente, el oficial utilizó su arma reglamentaria y logró herir al agresor: le dio un tiro en la cabeza. El hombre baleado fue asistido en el lugar por el SAME y, posteriormente, trasladado al hospital Ramos Mejía.

Intervino la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Santiago Almeida, en una causa por tentativa de homicidio en la que el imputado es el hombre que intentó atacar al policía. Fuentes del caso dijeron que no se adoptó temperamento con el agente porteño.