Diego Ramos compartió la fuerte frase de la mamá de Ernestina Pais en el velatorio: “Tenía una energía muy fuerte”

Diego Ramos contó en La mañana con Moria qué le dijo Milka Truol, la madre de Ernestina Pais, durante el velorio en la Chacarita (Video: Eltrece)

Un día después del sepelio de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita, el actor Diego Ramos se comunicó telefónicamente en La mañana con Moria, por Eltrece, y compartió las palabras que le dirigió Milka Truol, la madre de la conductora, durante el último adiós a su hija. El momento, de una carga emotiva difícil de contener, reveló cómo incluso en el dolor más profundo la familia de Pais pensaba en el legado que ella dejaba sobre el escenario.

“No sé si rompo la intimidad, pero la madre decía ayer: ‘¿Y a quién van a poner? Ella tenía una energía muy fuerte. Necesitan a alguien acorde’”, relató Ramos, visiblemente conmovido. La frase de Truol, pronunciada en pleno velorio, sintetizó lo que muchos en el ambiente artístico venían expresando desde que se conoció la noticia del accidente: que Pais era una presencia difícil de reemplazar, tanto en las tablas como fuera de ellas.

PUBLICIDAD

Ramos compartía elenco con la conductora en El divorcio del año, la obra que dirige José María Muscari y que se presentaba en el Teatro Niní Marshall de Tigre. Fue precisamente hacia esa función que Pais se dirigía la tarde del viernes 27 de junio cuando su auto fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, con las barreras bajas. Tenía 54 años.

Diego Ramos relató que la preocupación del elenco empezó cuando Ernestina Pais no llegó a horario a la función, pese a que era muy puntual (RSFotos)

El actor reconstruyó al aire los minutos de angustia que vivió el elenco aquella noche. Pais era conocida por su puntualidad, de modo que cuando pasó la hora de llegada habitual y no aparecía, la preocupación comenzó a instalarse, aunque nadie imaginaba la dimensión de lo que había ocurrido. “A las ocho de la noche uno llega una hora antes de la función. Ella era muy puntual y ocho y pico no llegaba, pero no reparamos en eso porque estábamos en un teatro cerca de su casa”, explicó.

PUBLICIDAD

La certeza de que algo grave había pasado llegó desde afuera del teatro. Una periodista se comunicó con Muscari para preguntarle por un accidente que involucraba a Pais. “José no le contestó y fue cuando empezó a llamarla desesperadamente”, contó Ramos. A partir de ese momento, el elenco intentó obtener información por todos los medios posibles. Llamaron al hijo de la conductora, Benicio Guyot, quien tampoco sabía qué había ocurrido. Fue Benicio quien, minutos después, les confirmó que había policía en su casa. “Muchos familiares muy cercanos se enteraron por la televisión, lamentablemente”, lamentó el actor.

Con la sala lista para recibir al público y la función programada para las 21, Ramos tuvo que salir al escenario a comunicar la suspensión del espectáculo. Lo hizo sin dar demasiados detalles, porque en ese momento el elenco aún no tenía información precisa sobre lo sucedido. “Rogaba que nadie me preguntara y que nadie se enojara. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar la gente. Por suerte entendieron”, recordó.

PUBLICIDAD

Diego Ramos suspendió la función de El divorcio del año sin dar detalles porque el elenco todavía no tenía información precisa sobre Ernestina Pais (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor también se ocupó de desmentir una versión que circuló en las horas posteriores al accidente: que Pais iba tarde a la función y que por eso habría intentado cruzar las vías apresuradamente. “Ernestina no estaba llegando tarde. Ella era muy puntual y era un teatro que estaba cerca de su casa”, subrayó. Y agregó: “No sé qué quiso hacer”, en referencia a la maniobra que, según la hipótesis de la Justicia, la llevó a cruzar el paso a nivel con la barrera baja.

Más allá de las circunstancias del accidente, Ramos eligió hablar del estado anímico que encontró en Ernestina durante el tiempo que compartieron en la obra. “Me sumé hace muy poquito como un reemplazo y la veía a ella feliz mirando a sus compañeros. Muy presente, de verdad estaba feliz y plena”, aseguró. También destacó la valentía con la que la conductora hablaba públicamente sobre su lucha contra el alcoholismo. “Era luchadora, tenía ganas de pasar un mensaje con la lucha contra el alcoholismo y estaba rearmándose”, señaló, y añadió una reflexión sobre la enfermedad: “Cuando uno tiene un familiar postrado no se enoja porque no puede caminar. Un adicto no puede. Muchas veces no entendemos que la enfermedad domina la mente”.

PUBLICIDAD

Ramos también recordó que la conocía desde hacía más de tres décadas. “Hace más de 30 años que la conocía, hasta el jueves nos estuvimos riendo”, dijo. Sobre el futuro de la obra, fue cauto: “Veremos. Es muy difícil todo”. La conductora del programa, Moria Casán, le planteó que continuar podría ser una forma de honrarla, pero Ramos no se comprometió con ninguna definición.